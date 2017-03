Bundesliga Wiedwald hält Bremer Remis fest

Mit der Empfehlung von neun Punkten aus den vergangenen drei Spielen war Werder angereist - und holte auch in Leverkusen Zählbares. Bayer Leverkusen und Werder Bremen trennten sich im Freitagabendspiel des 24. Bundesliga-Spieltags 1:1 (1:0). Die Treffer erzielten Kevin Volland (7. Minute) und Claudio Pizarro (79.). In der Nachspielzeit parierte Felix Wiedwald einen Foulelfmeter von Ömer Toprak (90.+6). Bayer 04 trennen damit weiter vier Punkte vom sechsten Platz, der zur Teilnahme an der Europa League berechtigt.

Er wolle nur punktuelle Änderungen vornehmen, hatte der neue Trainer Tayfun Korkut vor der Partie angekündigt. "Ich weiß, dass viel nicht immer gut ist." Dessen ungeachtet baute er auf gleich fünf Positionen um: Kapitän Lars Bender (Sprunggelenk) fehlte verletzt, Admir Mehmedi, Tin Jedvaj, Charles Aránguiz und Kai Havertz saßen nur auf der Bank. Neu ins Leverkusener Team kamen Aleksandar Dragovic, Julian Baumgartlinger, Julian Brandt, Karim Bellarabi und Chicharito.

Die erste gute Torgelegenheit des Abends hatten die Gäste, die verletzungsbedingt auf ihren besten Torschützen, Serge Gnabry, verzichten mussten. Nach einem Eckball von Zlatko Junuzovic kam Theodor Gebre Selassie frei zum Kopfball, Bernd Leno konnte jedoch parieren (2.). Das erste Tor fiel kurz darauf auf der Gegenseite: Leverkusens Brandt setzte einen 20-Meter-Schuss an die Unterkante der Bremer Torlatte. Der Ball sprang zurück ins Feld, Kevin Volland reagierte am schnellsten und köpfte den Abpraller zum 1:0 für Bayer ein.

Die Bremer ließen sich vom frühen Rückstand nicht verunsichern. Das Team von Alexander Nouri spielte weiter mutig nach vorne und hatte in der Folge kleinere Chancen zum Ausgleich. Robert Bauer verzog jedoch aus halblinker Position (17.), Florian Grillitsch scheiterte aus spitzem Winkel. Leverkusen kam erst zum Ende der ersten Hälfte zu weiteren Möglichkeiten: Werder-Schlussmann Wiedwald lenkte einen Wendell-Schuss über die Latte (31.), Bellarabi verfehlte das Bremer Tor nach einem Tempodribbling recht deutlich (40.).

Bellarabi verpasst die Vorentscheidung

Nach der Pause nutzte Bayer zunächst den freien Raum für einen sehenswerten Konter. Brandt setzte Bellarabi ein, dessen Rechtsschuss Wiedwald mit einer guten Reaktion am linken Pfosten vorbeilenken konnte. Junuzovic ließ auf der anderen Seite den möglichen Ausgleich liegen, als er den Ball aus zentraler Position nicht aufs Tor brachte (58.). In einem schwachen Spiel gab es den nächsten Aufreger in der 64. Minute: Gebre Selassie traf Bayer-Keeper Leno unglücklich im Gesicht. Nach kurzer Behandlungspause konnte Leno aber weiterspielen.

In der 79. Minute gelang Bremen schließlich doch noch der Ausgleich. Der eingewechselte Claudio Pizarro lenkte einen Schuss von Bauer ins lange Eck, Havertz hatte zuvor nicht klären können. Für den 38-jährigen Peruaner war es der erste Saisontreffer.

Bayer 04 in Unterzahl - und trotzdem mit der Chance zum Sieg

Bayer Leverkusen musste die Nachspielzeit in Unterzahl überstehen, Wendell sah nach einem weiteren Foul Gelb-Rot (90.). Und dennoch bekamen die Gastgeber nach einem Foul von Maximilian Eggestein an Benjamin Henrichs noch einmal die große Gelegenheit, das Spiel für sich zu entscheiden. Schiedsrichter Tobias Stieler entschied zu Recht auf Strafstoß, Ömer Toprak scheiterte aber mit der letzten Aktion des Abends an Wiedwald (90.+6). Für Bayer 04 war es bereits der fünfte vergebene Strafstoß dieser Bundesliga-Spielzeit.

"Wir hatten aber noch mal die Chance, verschießen den Elfmeter, deswegen müssen wir uns mit dem Punkt begnügen. Das ist gerade eine Phase, die nicht ganz einfach ist", sagte Korkut nach Abpfiff. Gegenüber Nouri äußerte sich deutlich euphorischer: "Es war schon das eine oder andere Mal in der Saison so, dass wir spät bestraft worden sind. Ich freue mich sehr, dass Wiedi den gehalten hat."

Bayer Leverkusen - Werder Bremen 1:1 (1:0)

1:0 Volland (7.)

1:1 Pizarro (79.)

Bayer Leverkusen: Leno - Henrichs, Toprak, Dragovic, Wendell - Bellarabi (64. Havertz), Baumgartlinger, Kampl, Brandt (74. Mehmedi) - Chicharito (82. Kießling), Volland

Werder Bremen: Wiedwald - Veljkovic, Sané, Moisander - Eggestein - Gebre Selassie (76. Pizarro), Grillitsch (67. Delaney), Junuzovic (90.+2 Kainz), Bauer - Bartels, Kruse

Schiedsrichter: Tobias Stieler

Zuschauer: 30.210

Besonderes Vorkommnis: Wiedwald pariert Foulelfmeter gegen Toprak (90.+6)

Gelb-Rote Karte: Wendell (90.)

Gelbe Karten: Wendell / Gebre Selassie