Bundesliga Wolfsburg dreht Spiel gegen Hoffenheim

Der VfL Wolfsburg hat einen so wichtigen wie überraschenden Sieg gefeiert. Gegen Hoffenheim gewann das Team von Trainer Valérien Ismaël nach Rückstand noch 2:1 (0:1). Hoffenheim verpasste den Sprung auf Platz drei in der Tabelle, Wolfsburg liegt mit 22 Punkten auf Platz 14.

Dem VfL gehörten die ersten Minuten des Spiels, aggressiv wurde der Spielaufbau Hoffenheims gestört und in der Offensive deutete der VfL mehrfach Gefährlichkeit an. Yunus Mallis frecher Versuch aus 50 Metern blieb allerdings ohne Erfolg. Aber das war es im Prinzip auch schon von der Heimmannschaft. Es begann die Zeit der TSG Hoffenheim.

Erstes sicht- und hörbares Zeichen der Gäste-Überlegenheit war ein Freistoß von Kerem Demirbay, den der Mittelfeldspieler aus 18 Metern an die Querlatte schoss. Demirbay, einer der überragenden Akteure dieser Saison, stand auch bei Hoffenheims Führung im Mittelpunkt. Einen traumhaften Schnittstellenpass des 23-Jährigen verwandelte der Schweizer Steven Zuber zur verdienten 1:0-Führung (25. Minute). Dass Angreifer Mark Uth mit Verdacht auf Beckenprellung (15.) ausgewechselt werden musste, merkte man dem Spiel der TSG nicht an.

Das 600. Heimtor der VfL-Bundesligageschichte

Nach der Pause reagierte Ismaël und brachte mit Daniel Didavi einen deutlich offensiveren Mittelfeldspieler für Riechedly Bazoer, der vor der Abwehr gespielt hatte. Und Didavi sollte sofort im Mittelpunkt stehen. Nach der ersten Wolfsburger Ecke in der zweiten Halbzeit köpfte er den Ball auf Hoffenheims Torwart Oliver Baumann, kurze Zeit später bereitete Didavi eine Großchance von Mario Gomez vor, bei der der Stürmer ebenfalls an Baumann scheiterte.

Und doch sollte der VfL das Momentum nutzen. In der 50. Minute schlug Ricardo Rodriguez eine Ecke in den Strafraum, wo Niklas Süle per Kopf in die Mitte klärte. In 18 Metern Entfernung wartete allerdings Maximilian Arnold - und zog ab. Sein Vollspannschuss schlug direkt neben dem linken Pfosten zum 1:1-Ausgleich ein. Es war das 600. Heimtor der VfL-Bundesligageschichte. Wieder nur eine Minute später hatte Arnold eine weitere Chance, diesmal parierte Baumann den Schuss aber famos.

Und Hoffenheim? Die Mannschaft brauchte eine Viertelstunde, ehe sie sich in der Wolfsburger Hälfte zurückmeldete. Erneut war es Demirbay, der von halblinks in den Strafraum lief, dabei drei Gegner ausspielte und knapp am gut reagierenden Diego Benaglio scheiterte. Der Torwart Benaglio war es auch, der an einen abgefälschten Schuss des eingewechselten Adam Szalai noch die Finger bekam, Jakub Blaszczykowski klärte vor der Linie (66.).

Die spektakuläre zweite Hälfte erreichte in der 72. Minute einen weiteren Höhepunkt. Wieder landete eine Kopfballablage von Hoffenheim in der Mitte, wo diesmal Robin Knoche stand und den Ball per Kopf zurück in den Strafraum beförderte. Dort stand Didavi frei vor Baumann und schoss aus kurzer Entfernung das 2:1. Mario Gomez hätte in der 74. Minute beinahe noch das 3:1 erzielt, doch der Ball, der unter Baumann hindurch ging, überschritt nicht ganz die Linie.

VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim 2:1 (0:1)

0:1 Zuber (25.)

1:1 Arnold (50.)

2:1 Didavi (72.)

Wolfsburg: Benaglio - Knoche, Luiz Gustavo, Ricardo Rodriguez - Bazoer - Vieirinha, Seguin, Arnold, Gerhardt - Gomez, Malli

Hoffenheim: Baumann - Süle, Vogt, Hübner - Rudy - Kaderabek, Demirbay, Amiri, Zuber - Uth, Kramaric.

Schiedsrichter: Daniel Siebert

Zuschauer: 22.500