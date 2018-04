Yann Sommer hat Borussia Mönchengladbach mit einer starken Leistung einen Punkt in Mainz gesichert. Die letzte Partie des 28. Spieltages endete torlos 0:0. Gladbach verliert damit den Anschluss an die internationalen Plätze, Mainz bleibt auf dem Relegationsplatz.



Nach einem ereignisarmen ersten Durchgang gewann die Partie erst in der zweiten Hälfte an Tempo, als Pablo De Blasis aus dem Strafraum von links flach aufs lange Eck schoss (48.). Er scheiterte jedoch an Gladbachs Keeper Yann Sommer. Dieser rettete der Borussia wenig später das Remis mit einer starken Parade, als Hack den Ball aus wenigen Metern aufs Tor köpfte.

Mainz verpasst durch das Remis die Chance, den Relegationsrang zu verlassen und bleibt auf Platz 16, punktgleich mit Wolfsburg. Gladbach liegt mit 37 Zählern einen Punkt hinter dem VfB Stuttgart auf Platz neun und konnte nicht zu den internationalen Plätzen aufschließen.

FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach 0:0 (0:0)

Mainz: Adler - Bell, Gbamin, Alexander Hack - Serdar (84. Holtmann), Latza - Donati, Brosinski - Öztunali (76. Quaison), Berggreen (90.+2 Ujah), De Blasis

Mönchengladbach: Sommer - Elvedi (71. Mayer), Ginter, Vestergaard, Wendt - Cuisance, Kramer -Herrmann, Hazard - Stindl, Raffael (63. Drmic)

Schiedsrichter: Manuel Gräfe

Gelbe Karten: - Kramer

Zuschauer: 30.000