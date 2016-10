Bundesliganoten Wo Robben jubelt - und Modeste fehlt

Tor

Erinnern wir uns kurz an die vergangene Saison. Da überraschte ein Klub namens Hertha BSC die Liga und sammelte mit effizientem und gut organisiertem Spiel so viele Punkte, dass es lange sogar nach einem Champions-League-Platz aussah. Mitverantwortlich damals: Torhüter Rune Jarstein. Und auch in diesem Jahr läuft es für Verein und Keeper ähnlich gut. Der Norweger Jarstein hielt beim 0:1 in Hoffenheim fünf platzierte Schüsse aus dem Strafraum und vereitelte insgesamt sieben Chancen des Gegners, darunter eine des freistehenden Lukas Rupp. Beim Gegentor war er machtlos.

Innenverteidigung

Zu-Null-Spiele sind für Innenverteidiger grundsätzlich eine gute Basis, um sich für das beste Team des Spieltags zu qualifizieren. Dass es aber beide zentralen Hoffenheimer Abwehrspieler nach dem 1:0 gegen Hertha BSC in die SPON11 schafften, hat unterschiedliche Gründe. Niklas Süle erzielte das entscheidende Tor per Kopf nach einem Freistoß und eroberte acht zweite Bälle, ein herausragender Wert. Der enorm zweikampfstarke Benjamin Hübner eroberte vier Bälle und fing weitere vier ab, beides Top-Zahlen unter den Innenverteidigern.

Außenverteidigung

Christian Günther hatte beim 3:1-Sieg seiner Freiburger in Bremen vor allem offensiv einen ziemlich guten Tag. Der Linksverteidiger bereitete neben der 1:0-Führung von Maximilian Philipp noch zwei weitere Torschüsse seiner Teamkollegen vor. Außerdem spielte der 23-Jährige elf erfolgreiche Pässe ins Freiburger Angriffsdrittel - ein großartiger Wert, wenn man sich vor Augen hält, dass an diesem Spieltag nur drei Bayern besser waren. Und die spielen allesamt im Mittelfeld. Zu Günther gesellt sich der Mainzer Daniel Brosinski, der beim 2:0-Erfolg gegen Ingolstadt am Boden und in der Luft überragte.

Mittelfeld defensiv

Irgendwie muss man sich in dieser Saison an ihn gewöhnen: Kerem Demirbay von der TSG Hoffenheim steht schon zum dritten Mal in der SPON11. Zweimal hatte der Mittelfeldspieler es als Zehner in die Top-Elf geschafft, am neunten Spieltag gelang ihm das nun als Sechser. Sein zählbarer Beitrag zum 1:0-Sieg gegen Hertha bestand dabei aber nicht nur in der Vorlage zum Kopfballtor von Niklas Süle. Offensiv bereitete Demirbay weitere drei Torschüsse vor, darunter einen per wunderbarem Schnittstellenpass, defensiv fing er gleich sieben Bälle ab.

Mittelfeld außen

Der erste Kölner (und um es vorwegzunehmen: der einzige) in der SPON11 ist Marcel Risse. Das 2:0 und den 3:0-Endstand gegen den HSV durch Anthony Modeste vorbereitet, dazu vier gewonnene Dribblings und 15 (!) gewonnene zweite Bälle - viel besser kann man das nicht machen. Einzig an eigenen Torabschlüssen konnte Risse arbeiten. Von denen hatte der Tagesbeste deutlich mehr, zweimal schoss Vincenzo Grifo beim 3:1 der Freiburger aufs Bremer Tor, das 2:0 besorgte der Mittelfeldspieler per Strafstoß.

Mittelfeld offensiv

Es war eng an diesem Spieltag auf der Position des offensiven Mittelfeldspielers, was aber vor allem daran lag, dass kein Profi so richtig überragte. Am Ende wurde es der Mainzer Yunus Malli, der die Führung gegen Ingolstadt erzielte (per Elfmeter) und mit drei Schüssen aufs Tor ligaweit nur von Robert Lewandowski übertroffen wurde.

Angriff

Wo ist Anthony Modeste??! Bevor Sie jetzt völlig vom Glauben abfallen, was die von SPIEGEL ONLINE sich da wieder ausgedacht haben: Dass Kölns Stürmer trotz seiner drei Treffer gegen den HSV nicht in der SPON11 steht, hat Gründe. Da wäre zum einen die Tatsache, dass die besser Gerankten Marcel Sabitzer (Leipzig) und Arjen Robben (München) kürzer auf dem Platz standen und in weniger Zeit ähnlich gute Leistungen ablieferten. Sabitzer kam in nur 39 Minuten auf zwei Tore, die die Partie in Darmstadt entschieden. Robben traf in 75 Minuten einmal und legte dazu beide Tore von Robert Lewandowski auf. Und Modeste? Verschoss in der 41. Minute einen Elfmeter, was der SPIX negativ wertet.

Die SPON11

Und das ist die Elf des neunten Spieltags in der taktischen Aufstellung.

