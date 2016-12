Bundesliganoten Bayerns Lachen ist zurück - die Besten des Spieltags

Tor

Sechs Heimspiele, sechs Siege - bis zu diesem Spieltag war Hertha BSC das beste Heimteam der Bundesliga. Dann kam Werder Bremen. Dass der Europapokalanwärter Berlin gegen den Abstiegskandidaten Bremen verliert, ist ungewöhnlich. Dass der Torwart des Favoriten, Rune Jarstein, zugleich der spieltagsbeste Keeper war, macht Werders 1:0-Erfolg noch bemerkenswerter. Niemand wehrte mehr Schüsse ab als Jarstein, niemand so gut platzierte Abschlüsse. Dem Norweger war es zu verdanken, dass Berlin gegen Bremen nicht unterging.

Innenverteidigung

Die beiden besten Verteidiger des Spieltags standen sich im Duell gegenüber: Andreas Christensen schaffte mit Mönchengladbach einen 1:0-Sieg über Alexander Hack und seine Mainzer. Christensen war dabei der Spielentscheider, sein Treffer brachte der Borussia den ersten Erfolg seit neun Pflichtspielen. Der 20-Jährige war zudem sehr passsicher und schaffte fünf Balleroberungen im Zweikampf. Hack war sogar noch etwas besser, was die Defensivdaten betrifft. Er fing vier Bälle ab, eroberte achtmal den zweiten Ball und war Teil einer Abwehr, die nur drei Schüsse aufs Tor zuließ.

Außenverteidigung

Keine Mannschaft war am 14. Spieltag so dominant wie der FC Bayern, keine stellt mehr Spieler in der SPON11. Den Anfang macht Philipp Lahm, obwohl dieser in der Defensive gegen Wolfsburg verhältnismäßig wenig beschäftigt war. Dafür glänzte er als Antreiber bei eigenem Ballbesitz: Einen Treffer bereitete der Bayern-Kapitän direkt vor, zehnmal brachte er den Ball ins Offensivdrittel - und hatte somit großen Anteil am 5:0-Sieg der Münchner.

Das hat Seltenheitswert: Ein Werder-Verteidiger in der Elf des Spieltags. Bremens Robert Bauer war den Daten nach der zweitbeste Außenverteidiger, gefolgt von seinem Werder-Pendant Santiago García. Dabei leistete sich Bauer in der Vorwärtsbewegung durchaus Fehler; der 21-Jährige weist eine mäßige Passquote auf, zahlreiche Konkurrenten bereiteten mehr Chancen vor als Bauer. Doch kaum jemand war so defensivstark. Bauer erreichte eine makellose Kopfballquote, schaffte vier Balleroberungen im Zweikampf und fing acht Bälle ab (Spieltagsbestwert).

Mittelfeld defensiv

Seit Wochen ist er in Top-Form, auch gegen Wolfsburg bewies Thiago erneut, dass er zu den Schlüsselspielern der Bayern unter Carlo Ancelotti gehört. 108-mal war er gegen Wolfsburg am Ball, mehr als doppelt so häufig wie der Zweitplatzierte im Ranking, Kölns Jonas Hector. Das Besondere an Thiago: Er verbindet spielerische Dominanz mit effizienter Abwehrarbeit. Gegen Wolfsburg fing er neun Pässe ab, achtmal gewann er den zweiten Ball. Solche Werte erreichen für gewöhnlich reine Defensivspezialisten.

Mittelfeld außen

Wir würden vermutlich anders über Arjen Robben sprechen, wenn er in seiner Karriere nicht so häufig verletzt gewesen wäre. Mit seinem Treffer gegen Wolfsburg kommt der Niederländer auf nun 200 Torbeteiligungen in 232 Pflichtspielen für die Bayern. Ein stets gesunder Robben wäre hochgerechnet auf weit über 300 Torbeteiligungen gekommen und stünde weit vorne in der ewigen Torjägerliste der Liga. Gegen Wolfsburg war der 32-Jährige insgesamt an sieben Abschlüssen beteiligt - das ist der Bestwert auf seiner Position.

Hinter Robben liegt im Spieltagsranking Leverkusens Hakan Calhanoglu. Der 22-Jährige profitierte beim 1:0 gegen den FC Schalke auch von Bayers 86-minütiger Überzahl. So konnte Calhanoglu in der Kategorie Ballkontakte den Top-Wert aller Flügelspieler erzielen. Seiner Vorarbeit war es zu verdanken, dass Leverkusen trotz einer mäßigen Leistung gewann.

Mittelfeld offensiv

"Thomas Müller wartet weiter auf sein erstes Bundesligator in dieser Saison. Die Spieldaten zeigen aber: Gegen Mainz war Müller so gut wie lange nicht. Das lag auch an seiner neuen Rolle." Das war nach dem vergangenen Spieltag auf SPIEGEL ONLINE zu lesen. Die Partie gegen Wolfsburg hat gezeigt, dass diese Erkenntnis aus dem SPIX nicht ganz falsch war. Wieder begann Thomas Müller im offensiven Mittelfeld, wieder avancierte er dort zum Spieltagsbesten. Neu ist, dass Müller sogar seinen Torriecher wiederentdeckt hat. Neben seinem Treffer überzeugte er gegen den VfL mit einer Vorlage, zudem er hält er Punkte für die vielen Chancen, die sich Bayerns Offensive erspielte.

Angriff

Was für ein Vorsprung! Robert Lewandowski war der beste Stürmer des Spieltags - mit riesigem Abstand. Der Bayern-Star traf gegen Wolfsburg zweimal, er bereitete zwei Abschlüsse vor, war der passstärkste Stürmer im gegnerischen Felddrittel und brachte den Ball am häufigsten von allen Angreifern dort hinein. Lewandowski, der Leviathan.

Auf Rang zwei folgt Bremens Max Kruse, der knapp vor Teamkollege Claudio Pizarro steht. Beide punkten durch ihre Spielstärke, beide waren zudem elementar für Werders Offensive. 13 Mal schoss das Team aufs Hertha-Tor. Direkt daran beteiligt war das Duo fast immer: Kruse brachte es auf sieben, Pizarro auf sechs Abschlüsse und Vorlagen.

Die SPON11

Und das ist die Elf des 14. Spieltags in der taktischen Aufstellung.

