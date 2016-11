Bundesliganoten Leipzig dominiert, Dortmund fehlt - die Besten des Spieltags

Tor

In fast allen aus Torhütersicht besonders wichtigen Kategorien ist Thomas Kessler die Nummer zwei. Der Kölner parierte beim 2:1 gegen Mönchengladbach die zweitmeisten Schüsse, er wehrte die zweitmeisten Abschlüsse ab, die aus dem Strafraum abgegeben wurden, und er liegt auf Rang zwei, was die Schwierigkeit der zu parierenden Bälle betrifft. Der Clou: Es war stets derselbe Keeper, der in allen Bereichen besser war als Kessler. Doch Jonas Lössl von Mainz 05 zeigte beim 4:2 über Freiburg nicht nur starke Paraden, er verschuldete auch ein Gegentor, als er eine harmlose Flanke vor die Füße von Nils Petersen fallen ließ. Durch die Punktabzüge fällt Lössl auf den fünften Rang, zur Freude von Kessler.

Wo ist mein Lieblingsspieler? Klicken Sie sich durch das Ranking!

Innenverteidigung

Spätestens jetzt, wo es um die besten Verteidiger des Spieltags geht, dürften viele von Ihnen einen Profi von Borussia Dortmund erwarten. Immerhin hatte der BVB Tabellenführer Bayern München die erste Niederlage zugefügt. Doch auf den Spitzenplätzen der Verteidiger-Rangliste sucht man Dortmunder vergeblich. Wie kann das sein? Beispiel Sokratis: Der 28-Jährige zeigte gefühlt eine starke Partie. Tatsächlich gewann er aber nur eines von vier Kopfballduellen, ihm gelang keine direkte Balleroberung, er spielte keinen gelungenen Pass ins Angriffsdrittel, und nur drei Abwehrreihen ließen mehr Abschlüsse zu als der BVB.

Wegen der spielerischen Dominanz der Bayern und defensiven Ausrichtung der Borussia hatten viele Dortmunder wenig Gelegenheit, über Qualitäten wie Spielaufbau oder Präsenz in die SPON11 zu rücken. Auch der Goliathbonus für den Erfolg über einen Favoriten brachte Sokratis nicht für eine Top-Platzierung. Ganz oben dafür: Willi Orban, der Leipzig zum Sieg gegen Leverkusen köpfte, und Frankfurts David Abraham, der starke Defensiv- und Offensivwerte verbuchte.

Außenverteidigung

Kennen Sie Markus Suttner? Der 29 Jahre alte Linksverteidiger des FC Ingolstadt gehört nicht gerade zu den bekannten Gesichtern der Bundesliga. Und auch beim 1:0-Erfolg über Darmstadt lief der Österreicher unter dem Radar. Dabei zeigte er objektiv eine starke Partie. Suttner war an zwei Abschlüssen direkt beteiligt und verbuchte fünf erfolgreiche Defensivaktionen, ehe er nach 45 Minuten verletzt ausgewechselt werden musste. Besonders bemerkenswert: Mit Suttner gestattete der FCI dem Gegner drei Schüsse, davon nur einen aus dem Strafraum heraus. Ohne ihn kam Darmstadt dann zu 15 Abschlüssen in 45 Minuten, acht davon aus dem Strafraum. Besser als Suttner war nur Leipzigs Benno Schmitz, der als Balleroberer glänzte.

Mittelfeld defensiv

Da verlieren die Bayern zum ersten Mal in der Bundesliga, und trotzdem steht einer von ihnen in der SPON11: Xabi Alonso rangiert knapp vor Leipzigs Naby Keita und Gladbachs Mahmoud Dahoud. Und das, obwohl er mit einem schweren Fehler, für den es auch Abzüge gibt, eine Dortmunder Großchance durch Pierre-Emerick Aubameyang einleitete. Warum das so ist? Zum einen war der Routinier der Antreiber bei den Bayern. Er bereitete vier Abschlüsse vor (positionsübergreifender Spieltags-Top-Wert), traf mit einem Distanzschuss die Latte, brachte 13 Pässe ins Angriffsdrittel. Zum anderen überzeugte er als Abfangjäger, indem er zehn zweite Bälle eroberte und fünf Pässe abfing.

Mittelfeld außen

Offensive ist Trumpf: Etliche Mittelfeldaußen haben an diesem Spieltag mit Toren und Vorlagen geglänzt. Die Zahlen weisen dabei einen Profi als Top-Spieler aus, mit dem man dabei wohl nicht gerechnet hätte, denn Vincenzo Grifo unterlag mit dem SC Freiburg deutlich in Mainz. Dabei wirbelte der 23-Jährige aber mit bemerkenswerter Effektivität über den Platz. Grifo allein verbuchte zwölf Torschussbeteiligungen, eine mehr als das ganze Mainzer Team zustande brachte. Niemand war auf seiner Position passsicher im Tordrittel, niemand brachte den Ball häufiger in die Nähe des Strafraums. Auch in der SPON11: Leverkusens Julian Brandt, der ein Tor erzielte, eines vorbereitete und gemeinsam mit Hamburgs Filip Kostic den Bestwert in Sachen erfolgreiche Dribblings verbuchte (fünf).

Mittelfeld offensiv

Leipzigs Tabellenführung spiegelt sich auch in der SPON11: Emil Forsberg ist der dritte RB-Profi, der es in die Auswahl geschafft hat. Dabei brachte der Schwede weniger als 60 Prozent seiner Pässe zum Mitspieler. Doch die Bälle die ankamen, hatten es in sich. Forsberg bereitete drei Abschlüsse vor, darunter Orbans Siegtor, zudem erzielte er einen Treffer selbst. Auch defensiv überzeugte er: Fünf abgefangene Pässe und vier aufgesammelte zweite Bälle, das sind die Werte eines Abfangjägers. Bei RB gehört solche Arbeit gegen den Ball auch für Offensivkräfte zu den Basics.

Angriff

Er sollte Wolfsburg in den Europapokal schießen, doch bislang hat Mario Gomez beim VfL noch nicht gezündet. Drei Bundesligatreffer gelangen dem Stürmer in zehn Partien, beim 0:1 gegen Schalke ging Gomez leer aus. Mehr noch: Der 31-Jährige war nur an einem Torschuss beteiligt und brachte weniger als die Hälfte seiner Pässe zum Mitspieler. Das Resultat: Der SPIX weist Gomez als schwächsten Angreifer des Spieltags aus. Damit ist der Nationalspieler in bester Gesellschaft, auch zwei Bayern-Stars finden sich im letzten Drittel des Stürmer-Rankings wieder.

Ganz vorn stehen Frankfurts Alexander Meier, der es gegen Bremen auf fünf Abschlüsse (ein Treffer) in 45 brachte und in der Luft unschlagbar war, sowie Darmstadts Mario Vrancic, der in 45 Minuten Einsatzzeit fünf Abschlüsse auflegte und sehr gut gegen den Ball arbeitete, was starke Werte in den Defensivkategorien belegen.

Die SPON11

Und das ist die Elf des elften Spieltags in der taktischen Aufstellung.

