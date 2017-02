Bundesliganoten Mark Uth - Deutschlands bester Mittelstürmer

Tor

Aus den letzten elf Pflichtspielen des Jahres 2016 schaffte Borussia Mönchengladbach nur einen Sieg. Das Resultat: Zum Jahreswechsel steckte der Klub im Abstiegskampf. Nun, drei Begegnungen und einen Trainerwechsel später, scheint die Borussia gerettet. Das liegt auch an Yann Sommer. Denn beim 3:0 über Freiburg am Samstag war Gladbach mitnichten das gefährlichere Team. Der SC gab mehr Schüsse ab (14:11), er gab mehr Versuche aus dem Strafraum heraus ab (9:7) und er brachte seine Abschlüsse häufiger aufs Tor (4:3). Der Unterschied: Während Sommer nicht zu überwinden war und deshalb das SPIX-Ranking der Keeper anführt, konnte Freiburgs Alexander Schwolow keinen einzigen Ball parieren - und steht damit am unteren Ende der Rangliste.

Wo ist mein Lieblingsspieler? Klicken Sie sich durch das Ranking!

Innenverteidigung

In einigen Medien wurde er nach seinem Siegtor gegen zum 1:0 über Leverkusen zum Hoffnungsträger beim HSV gekürt. Und tatsächlich: Was Winterzugang Kyriakos Papadopoulos da gegen seinen Ex-Klub zeigte, war beeindruckend. Die Leihgabe von Bayer war extrem kopfballstark (acht von neun gewonnene Luftduelle), er klärte zehn Bälle, und er kam in einer hitzigen Partie ohne ein Foul aus. Im Spielaufbau blieb er zwar weit hinter dem Spieltagsbesten, Frankfurts Jesús Vallejo, zurück. Doch das machte er mit seiner Offensivwucht (vier Abschlüsse, ein Treffer) wett. Auch in der SPON11: Schalkes Naldo, der gegen den FC Bayern mit vielen geklärten Bällen überzeugte und das Tor für den Außenseiter erzielte.

Außenverteidigung

Die Art, wie der 3:2-Erfolg gegen Werder Bremen zustande kam - das zweimalige Aufholen eines Rückstandes samt Siegtreffers in Minute 90+4 - führte dazu, dass die Konsequenz des Resultats etwas unbemerkt blieb. Und die lautet: Der FC Augsburg, vor der Saison als heißer Abstiegskandidat geführt, hat den Klassenerhalt so gut wie sicher. Acht Punkte Vorsprung hat der FCA und darf sich dafür auch bei Paul Verhaegh bedanken. Der Kapitän verschaffte seinem Team gegen Bremen elfmal den Ball, zudem bereitete er das 2:2 durch Ja-cheol Koo vor. Zweiter Außenverteidiger in der SPON11 ist Kölns Konstantin Rausch, der beim 1:0 gegen Wolfsburg an vier Abschlüssen direkt beteiligt war.

Mittelfeld defensiv

25 Tore in 19 Spielen, das klingt nach Bundesliga-Mittelfeld. Tatsächlich haben in der Liga aktuell acht Teams mehr und neun weniger Treffer erzielt als Frankfurt. Wer den Höhenflug der Eintracht verstehen will, landet also zwangsläufig bei deren Defensive. Und damit bei Makoto Hasebe. Der Japaner lief auch beim Derbysieg wieder zuverlässig Lücken zu, Darmstadt schaffte nur vier Abschlüsse in 90 Minuten. Zudem erzielte er per Strafstoß das wichtige 1:0 und ließ damit Bayerns Arturo Vidal und Gladbachs Christoph Kramer hinter sich.

Mittelfeld außen

Was haben Berlins Genki Haraguchi, Bremens Theodor Gebre Selassie und Augsburgs Jonathan Schmid gemeinsam? Erstens: Sie alle haben am 19. Spieltag getroffen. Zweitens: Sie haben eine Nominierung für die SPON11 mit einigem Abstand verpasst. Hamburgs Nicolai Müller blieb gegen Leverkusen torlos, er vergab sogar eine Großchance, was zu Punktabzügen führt. Doch Müller arbeitete für seine Mitspieler. Sechs Chancen bereitete er vor, eine davon wurde zum Siegtor verwertet. Noch besser war nur Frankfurts Ante Rebic, der sich an vielen riskanten Aktionen versuchte, was zwar manchmal schief ging (13 Fehlpässe, fünf Ballverluste) häufig aber funktionierte (sieben Torschussbeteiligungen, ein Tor).

Mittelfeld offensiv

Er erzielte ein Tor, bereitete ein weiteres vor; er schaffte zahlreiche Balleroberungen, kurz um: Ja-cheol Koo war für Augsburg gegen Bremen unverzichtbar. Trotzdem schaffte er es nur knapp in die SPON11. Und das, obwohl sein schärfster Konkurrent ohne Torbeteiligung blieb. Doch Kerem Demirbay war bei Hoffenheims 4:0 über Mainz präsent, passsicher, dribbelstark - und an insgesamt acht Abschlüssen direkt beteiligt. Etwas mehr Effizienz, und der 23-Jährige wäre an Koo vorbeigezogen.

Angriff

Bereits in der Hinrunde stellten wir fest, dass nicht etwa Sandro Wagner, sondern Mark Uth der heimliche Stürmerstar der TSG Hoffenheim ist. Setzt man die Tore und Vorlagen ins Verhältnis zur Zeit, die beide Angreifer auf dem Feld standen, ist Uth (alle 101,5 Bundesliga-Minuten eine Torbeteiligung) deutlich gefährlicher als Wagner (133,6), dem selbsternannten aktuell besten deutschen Mittelstürmer. Gegen Mainz konnte der 25-jährige Uth den Eindruck bestätigen. Er war stark ins Kombinationsspiel eingebunden, 21 seiner 25 Pässe kamen an. Vor allem aber war er die Schlüsselfigur in der Hoffenheimer Offensive. Bis zu seiner Auswechslung in der 76. Minute hatte die TSG 14 Schüsse abgegeben. Uth war an zehn davon direkt beteiligt, eine unglaubliche Quote. Den ersten verwertete er gleich selbst. Übrigens: Dass Teamkollege Ádám Szalai trotz zweier Treffer nicht im Ranking auftaucht, liegt daran, dass er nicht auf die erforderliche Spielzeit von 30 Minuten kam.

Das Stürmerniveau war am 19. Spieltag so hoch wie selten. Da war Bremens Max Kruse, der auf herausragende 15 angekommene Pässe im Tordrittel kam; da war Augsburgs Raúl Bobadilla der einmal traf, ein weiteres Tor vorbereitete. Und dann war da noch Pierre-Emerick Aubameyang. Der BVB-Star machte im Top-Spiel gegen RB Leipzig (1:0) den Unterschied aus. Er schoss den Siegtreffer, war an vielen weiteren Chancen direkt beteiligt. Neben dem Stürmer steht allerdings kein weiterer Dortmunder in der SPON11. Der Grund dafür ist die hohe Fehlerquote, die RB selbst dann noch provoziert, wenn es mal verliert.

Die SPON11

Und das ist die Elf des 19. Spieltags in der taktischen Aufstellung.

Sie wollen wissen, wie wir gerechnet haben? Wie die SPON-Bundesliganoten entstehen? Und warum wir bewusst keine Schulnoten vergeben? Hier finden Sie alle Infos zum SPIX.