Bundesliganoten - die Top-Elf des 2. Spieltags Werner sticht Lewandowski aus

Monatelang hatte er wegen eines Mittelfußbruchs gefehlt, in Bremen feierte Manuel Neuer nun sein Comeback. Und das lief: komplett unspektakulär. Bayerns Starkeeper bekam beim 2:0 gegen Werder kaum etwas auf sein Tor. Das macht es für den SPIX kompliziert, ihn zu beurteilen. Einerseits hat Neuer zu Null gespielt, andererseits war sein Anteil nicht so groß wie der seiner Vorderleute. Das Ergebnis ist ein etwas überdurchschnittlicher Wert, der zu Platz sechs reicht.

Damit liegt Neuer weit hinter Spieltagsgewinner Koen Casteels vom VfL Wolfsburg, der beim 1:0 gegen Frankfurt auf den Fabelwert von 100 kommt. Das bedeutet, dass die Leistung des Belgiers zum Besten gehört, was ein Torwart in der Bundesliga seit der SPIX-Einführung gezeigt hat. Moment mal! Casteels mag gut gewesen sein. Aber so gut?

Die Antwort darauf zeigt, dass der SPIX in Sachen Torhüter nicht perfekt ist. Vier Top-Paraden werden Casteels attestiert. Das bedeutet, dass er vier Frankfurter Torschüsse aus besonders gefährlichen Zonen gehalten hat. Nur: Wie scharf ein Schuss kommt, wie schnell ein Reflex gelingt, das wird nicht erfasst.

Wie hat mein Lieblingsspieler abgeschnitten? Klicken Sie sich durch das Ranking.

Nein, ihre Top-Form haben die Bayern wahrlich noch nicht erreicht. Gegen Bremen wirkte das Angriffsspiel der Münchner zäh. Dafür war die Defensive, anders als am ersten Spieltag gegen Leverkusen, unüberwindbar. Einen einzigen Schuss aufs eigene Tor gewährten Mats Hummels und seine Teamkollegen den Bremern, was zu einer starken Ausbeute in der wichtigen Kategorie "Teamleistung defensiv" führt. Zudem gehörte Hummels im Gegensatz zu Nebenmann Niklas Süle in Sachen Balleroberungen zur Spitze dieses Spieltags.

Auch Holger Badstuber steht in der Top-Elf. Und das liegt nicht allein daran, dass der Ex-Bayer seinen VfB Stuttgart zum Sieg über Mainz köpfte. Badstuber überzeugte auch mit einem sehr guten Balleroberungswert (unter anderem vier Ballgewinne im Zweikampf und drei abgefangene Pässe).

Der SPIX kennt keine Namen, er beurteilt allein auf Grundlage der Daten. Das bedeutet, dass er manches Talent zum Vorschein bringt, ehe es auf dem Radar der breiten Öffentlichkeit auftaucht. Oder kannten Sie vor diesem Spieltag Raphael Framberger? Framberger, 21, fünf Bundesligaspiele, ist Außenverteidiger beim FC Augsburg - und der beste Profi des Spieltags auf seiner Position. Sechs Balleroberungen im direkten Duell mit dem Gegner sind eine Rarität für Außenverteidiger, insgesamt brachte er es beim 2:2 gegen Mönchengladbach auf 13 gelungene Defensivaktionen. Dazu brachte er drei Pässe in den gegnerischen Strafraum an den Mitspieler. Ob er diese Leistung in den kommenden Wochen bestätigen kann? Abwarten. Doch den Namen Raphael Framberger sollte man sich merken.

Diese Namen dagegen sind hinlänglich bekannt. Bayerns Arturo Vidal und Leipzigs Naby Keïta waren schon in der Vorsaison Stammgäste in der SPON11, auch an diesem Spieltag belegen sie die Plätze eins und zwei. Vidal profitiert von einer Mixtur aus einer sehr starken Defensivleistung der Bayern insgesamt und seinen eigenen Balleroberungswerten, sowie den für defensive Mittelfeldspieler herausragenden sechs Torschussbeteiligungen. Auch Keïta überzeugte als Abräumer und Antreiber zugleich. Am unteren Ende des Rankings finden sich die Profis des SC Freiburg, dessen Defensive unglaubliche 22 Abschlüsse aus dem Strafraum heraus zuließ.

Es ist ein bisschen untergegangen, was für eine fantastische vergangene Saison Arjen Robben gespielt hat. 13 Treffer und neun Vorlagen waren Robben gelungen, hochgerechnet auf seine Spielzeit war er an einem Tor pro Partie beteiligt.

Wer die Bayern nun beim Auftritt in Bremen beobachtete, sah einen Robben, der weit von dieser Form entfernt war. Kein geglücktes Dribbling, keine Torschussvorlage, zwei Abschlüsse - für den Niederländer sind das überschaubare Werte. Immerhin brachte er viele Pässe im Offensivbereich zum Mitspieler. Macht Platz elf im Spieltagsranking und die Erkenntnis, dass das Gefühl nicht trügt: Die Bayern sind noch nicht bei einhundert Prozent angelangt.

Wo ist Nuri Sahin?! Dortmunds neuer, alter Spielmacher war beim 2:0 gegen Hertha BSC die prägende Figur, erzielte ein Tor selbst und bereitete das andere vor. Entsprechend hoch sind seine Werte in den Kategorien "Chancenkreation" und "Torgefahr". Sahin hatte jedoch das Pech, dass er vom SPIX aufgrund seiner häufig hohen Positionierung als offensiver Mittelfeldspieler eingestuft worden ist - und hier in Emil Forsberg ein noch stärkerer Akteur auftaucht. Leipzigs Vorlagenkönig (19 Assists in der Vorsaison) war beim 4:1 gegen Freiburg nicht zu stoppen. Drei eigene Abschlüsse und fünf Torschussvorlagen, von denen eine zum Tor führte, sind exzellente Werte.

Vom Talent zum Buhmann zum Nationalspieler: Timo Werner hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Dass der 21-Jährige zu den besten deutschen Stürmern gehört, darüber kann es aber keine Zweifel geben. Gegen Freiburg deutete Werner an, dass er die 21 Bundesligatore aus der vergangenen Saison diesmal sogar toppen könnte. Sieben Abschlüsse, darunter zwei Tore, bedeuten den höchsten Spieltagswert in der Kategorie "Torgefahr". Weil er auch noch zwei Schüsse auflegte und Teil einer Offensive war, die mit insgesamt 29 Abschlüssen für einen Ausnahmewert sorgte, sticht Werner die Stürmerkonkurrenz aus.

Wer neben ihm Bayerns Doppeltorschütze Robert Lewandowski erwartet, wird überrascht: Lewandowski ist nur der drittbeste Angreifer des Spieltags hinter Alfreð Finnbogason. Zwar erreicht er einen höheren "Torgefahr"-Wert als der Augsburger. Doch Lewandowski blieb, anders als Finnbogason, neben seinen Treffern weitgehend blass.

Und das sind die Top-Teams des 2. Spieltags, auswählbar in fünf verschiedenen taktischen Aufstellungen:

Sie wollen wissen, wie wir gerechnet haben? Hier entlang.