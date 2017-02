Bundesliganoten Dortmunder Dominanz - die Top-Elf des Spieltags

Tor

Die Wichtigkeit des Ingolstädter Auswärtssiegs in Frankfurt (2:0) kann kaum überschätzt werden: Mit einer Niederlage hätte der FCI den Kontakt zum Relegationsplatz verloren. Dass es anders kam, war nicht zuletzt Martin Hansen zu verdanken. Es gab an diesem Spieltag Mannschaften, die noch mehr Torchancen des Gegners zuließen. Aber keine von denen gewann ihr Spiel. Hansens auffälligste Tat war sein gehaltener Foulelfmeter gegen Makoto Hasebe (Hansen selbst hatte den Strafstoß allerdings verschuldet). Damit nicht genug: Hansens lange Abschläge fanden erstaunlich oft einen Abnehmer. So brachte er vier Anspiele erfolgreich ins Angriffsdrittel. Kein Keeper der Bundesliga war in dieser Hinsicht am Wochenende besser.

Wo ist mein Lieblingsspieler? Klicken Sie sich durch das Ranking!

Innenverteidigung

Der zweite Ingolstädter in der SPON-Elf des 21. Spieltags ist Verteidiger Romain Brégerie. Der hatte bis zur Winterpause nur zwei Bundesligaspiele für den FCI bestritten. Als Marcel Tisserand sich zum Afrika-Cup verabschiedete, war der Weg für Brégerie frei, und der spielte so gut, dass er auch nach der Rückkehr Tisserands seinen Platz in der Abwehr behielt. Gegen Frankfurt erzielte Brégerie sein erstes Bundesligator und brachte die Schanzer so in Führung.

Ist Borussia Dortmund zu sehr von Sokratis abhängig? Nach den Eindrücken vom Wochenende lässt sich das nicht behaupten. Matthias Ginter zeigte gegen Wolfsburg (3:0) eine starke Leistung in der Innenverteidigung des BVB. Sein starker SPIX-Wert lässt sich zwar auch dadurch erklären, dass Ginter der Assist für Lukasz Piszczeks Tor zugeschrieben wird. Dabei wollte Ginter den Ball in dieser Szene wohl eher selbst aufs Tor bringen, als seinen Teamkollegen in Szene zu setzen. Dennoch sprach noch viel mehr für Ginter. Die Anzahl seiner erfolgreichen Pässe (96) wäre auch für einen zentralen Mittelfeldspieler des FC Bayern sehr stark. Zudem eroberte Ginter neun zweite Bälle - auch das war ein Grund, warum Wolfsburg nur sechs Schüsse zustande brachte - kein Team war harmloser als der VfL.

Außenverteidigung

Die vielleicht zwingendste Nominierung in die SPIX-Elf erhält Lukasz Piszczek. Der BVB-Profi erzielte ein Tor selbst und bereitete die beiden weiteren Treffer gegen Wolfsburg vor. Da Wolfsburg dazu über Piszczeks Seite nicht einen einzigen Torschuss vorbereiten konnte, gibt es an seiner Leistung nicht das Geringste auszusetzen. So stark war Piszczeks Spiel gegen Wolfsburg, dass er als einziger Außenverteidiger im grünen Bereich der Spieltagswertung auftaucht - er hatte das obere Leistungsdrittel ganz für sich allein. Dahinter ging es wesentlich knapper zu. Robert Bauer durfte sich mit Werder Bremen über den ersten Sieg im Jahr 2017 freuen und erhielt dazu noch eine Nominierung in die SPON11. Der Grund? Bauer hatte in Mainz die beste Passquote aller Bremer Startelfspieler (83 Prozent) und klärte sechs Bälle - Spitzenwert für einen Außenverteidiger an diesem Bundesliga-Wochenende.

Mittelfeld defensiv

Lars Bender spielte in Augsburg (3:1) nicht einmal eine Halbzeit für Bayer Leverkusen, dann musste der Kapitän verletzt ausgewechselt werden. Ob Bender im wichtigen Champions-League-Spiel gegen Atlético Madrid (Dienstag, 20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) mitwirken kann, ist offen. Warum Trainer Roger Schmidt bei Bender kein Risiko eingehen wollte, zeigte seine kurze, aber starke Leistung in Augsburg. Das vorentscheidende zweite Tor von Javier Hernández bereitete Bender direkt vor. Wie wichtig er für den Erfolg von Bayer 04 ist, zeigt aber auch noch diese Statistik: Bender bestritt in dieser Saison nur sieben Spiele für Leverkusen, aus diesen sieben Begegnungen holte Bayer 16 Punkte. Rechnet man diese Quote hoch und nimmt an, dass Bender alle Spiele bestritten hätte, so käme Bayer auf 48 Punkte zum heutigen Zeitpunkt. Das wäre Platz zwei in der Bundesliga.

Mittelfeld außen

Neben Bender hat es auch Bayers Karim Bellarabi auf der Außenbahn in die SPON11 geschafft. Der 26-Jährige kam fünfmal zum Abschluss und war dabei einmal erfolgreich, er gewann drei Dribblings und bereitete zwei Gelegenheiten vor. Punkte gibt es auch für die insgesamt starke Leverkusener Offensive. 20 Schüsse brachte Bayer zustande, gefährlicher war nur Borussia Dortmund (24 Torversuche).

Auf Platz zwei des Rankings steht Schalkes Alessandro Schöpf, der gegen Köln einen Treffer erzielte und sehr starke Defensivwerte, darunter neun eroberte zweite Bälle, erreichte. Schöpf verhinderte damit den nächsten BVB-Star in der SPON11 - Marco Reus folgt auf dem dritten Platz.

Mittelfeld offensiv

Gleich drei offensive Mittelfeldspieler waren am 21. Spieltag in herausragender Form: Leverkusens Kai Havertz war gegen Augsburg besonders im gegnerischen Felddrittel passsicher; Leipzigs Emil Forsberg erzielte gegen Mönchengladbach einen Treffer selbst und bereitete einen weiteren vor. Doch Dortmunds Ousmane Dembélé war noch stärker: Der 19-Jährige war für die gegnerische Verteidigung nicht zu stoppen. Er legte vier Chancen auf, gab selbst drei Schüsse ab und war dabei erfolgreich - das dritte BVB-Tor erzielte Dembélé persönlich.

Angriff

Es dauerte 15 Sekunden, bis Andrej Kramaric zu seiner ersten Torchance kam. Der Hoffenheimer Stürmer wurde beim 2:0 gegen Darmstadt in der 50. Minute eingewechselt, fortan lief es im Angriff der TSG. Der Kroate erreichte eine Passquote von 100 Prozent, er kam fünfmal zum Abschluss, erzielte dabei zwei Tore und bereitete zwei weitere Gelegenheiten vor. Hochgerechnet auf 90 Minuten stellte Kramaric damit alle Konkurrenten in den Schatten. Auf Platz zwei: Freiburgs Nils Petersen, der gegen den HSV in überraschender Rolle glänzte und nicht als Vollstrecker auftrat, sondern als mitspielender Stürmer.

Über einen Stürmer müssen wir noch sprechen: Pierre-Emerick Aubameyang. Der Superstar des BVB ragte gegen Wolfsburg heraus - im negativen Sinn. Der Mittelstürmer scheiterte bei allen drei Torversuchen und war sonst kaum ins Spiel der Borussia involviert. Davon zeugen 19 Ballkontakte in 90 Minuten. Kein Stürmer, der am 21. Spieltag über die volle Distanz zum Einsatz kam, war seltener am Ball. Immerhin: Aubameyang legte drei Chancen auf, war also kein Totalausfall. Das Resultat: Rang 15 im Stürmer-Ranking - und damit eine bessere Platzierung als Bayerns Thomas Müller.

