Bundesliganoten Bayern und BVB dominieren - die Top-Elf des Spieltags

Tor

Seit dem Weggang von Tim Wiese 2012 ist Werder Bremen auf der Torwartposition nicht mehr richtig glücklich geworden. Sebastian Mielitz, Raphael Wolf, Richard Strebinger, Koen Casteels, Felix Wiedwald, Jaroslav Drobny - sechs Torhüter, die die Diskussionen nicht beenden konnten. Nun schickt sich Felix Wiedwald aber an, sich als dauerhafte Nummer eins zu etablieren. Wie schon in der Vorwoche beim Sieg in Mainz gehörte der 26-Jährige auch beim 2:1-Erfolg in Wolfsburg zu den besten Bremern. Wiedwald parierte fünf der insgesamt 27 Wolfsburger Torschüsse, vier davon wurden aus dem Strafraum abgegeben. In beiden Kategorien war am 22. Spieltag nur der Freiburger Alexander Schwolow besser (sieben Paraden, fünf Schüsse aus dem Strafraum), doch Wiedwald führte seine Mannschaft trotz Überlegenheit des Gegners zu einem im Abstiegskampf extrem wichtigen Sieg.

Innenverteidigung

Der Mainzer Stefan Bell war entscheidend daran beteiligt, dass sich sein Klub wieder ins Mittelfeld der Bundesliga absetzen und den Abstand zu den Abstiegsplätzen vergrößern konnte. Der Abwehrspieler traf beim 2:0-Auswärtssieg des FSV in Leverkusen früh zur Führung und behielt in den guten Bayer-Phasen den Überblick. 14 klärende Abwehraktionen war der Bestwert des Spieltags. Auffällig ist die Kopfballstärke des 25-Jährigen, er verlor keinen Luftzweikampf und sein Kopfballtor war bereits sein drittes in dieser Saison. Ganz anders gefordert war bei Borussia Dortmund Abwehrchef Sokratis, der nach einem Spiel Pause in Freiburg zurückkehrte. Der Grieche glänzte im Spielaufbau mit einer Passquote von 89 Prozent, war dabei weniger risikofreudig als Nebenmann Marc Bartra, den er auf den dritten Platz verwies. Sokratis erzielte zudem per Kopf nach einem Eckball den Führungstreffer beim 3:0-Sieg.

Außenverteidigung

Der FC Bayern benötigte für den 8:0-Sieg gegen den Hamburger SV nur 18 Torschüsse. Zu den Torschützen gehörte auch Außenverteidiger David Alaba, der den Ball nach glänzender Vorarbeit von Thomas Müller aber nur noch ins leere Tor schieben musste. Seine Nominierung für die SPON11 verdiente sich der Österreicher eher durch seine Präsenz auf der linken Offensivseite der Münchner. Douglas Costa zog immer wieder in die Mitte, deshalb war Alaba in viele Angriffe eingebunden. Er spielte 22 erfolgreiche Pässe im Angriffsdrittel der Münchner - mit Abstand bester Wert eines Abwehrspielers an diesem Spieltag. Und für den HSV gilt: Wenn Alaba in 90 Minuten keinen einzigen Zweikampf führen muss, ist das bezeichnend.

Augsburgs Paul Verhaegh war beim 2:1-Sieg in Darmstadt defensiv viel mehr gefordert als Alaba und hatte die rechte Seite dabei gut im Griff. Der Kapitän hatte fünf klärende Abwehraktionen, drei direkte Balleroberungen und sicherte sechs zweite Bälle. Das Gegentor erzielte mit Marcel Heller zwar sein direkter Gegenspieler, Verhaegh rückte nach Stellungsfehler seiner Nebenleute aber korrekterweise ein und so konnte Heller zur Darmstädter Führung treffen. Verhaegh leitete mit einem verwandelten Foulelfmeter dann aber auch die Wende der Augsburger ein.

Mittelfeld defensiv

Gäbe es im System der SPON11 zwei defensive Mittelfeldspieler, wäre der FC Bayern doppelt vertreten. Im 4-2-3-1-System von Trainer Carlo Ancelotti agierten Arturo Vidal und Thiago im Zentrum hinter Thomas Müller und kamen auf sehr ähnliche statistische Werte. Passquote (87,5 zu 89,3 Prozent), erfolgreiche Pässe im Angriffsdrittel (10 zu 8), abgefangene Bälle (4 zu 4), Ballkontakte (104 zu 99) - Vidal und Thiago machten den HSV im Zentrum zu Statisten. Der Treffer zum 1:0 gab dann den Ausschlag für den Chilenen.

Mittelfeld außen

Für Thiago eingewechselt wurde Kingsley Coman, dem 30 Minuten gegen den HSV reichten, um seine ersten beiden Saisontore zu erzielen. Der auch wegen Verletzungen noch nicht in Schwung gekommene Franzose brauchte dafür nur zwei Abschlüsse, zudem legte er einen weiteren Torschuss auf.

Bisher wurde Dortmunds Portugiese Raphael Guerreiro von BVB-Trainer Thomas Tuchel überwiegend im zentralen Mittelfeld eingesetzt, obwohl er als gelernter Außenverteidiger verpflichtet und auf dieser Position auch Europameister wurde. In Freiburg bekam Guerreiro in Tuchels 3-1-4-2 etwas überraschend den Vorzug vor Kapitän Marcel Schmelzer und spielte nun tatsächlich mal auf Außen, wenn auch nicht als Verteidiger. Dort überzeugte er mit zwei gewonnenen Dribblings, 19 erfolgreichen Pässen im Angriffsdrittel, acht eroberten zweiten Bällen und als Standardschütze. Mit einem Eckball bereitete Guerreiro den Treffer von Sokratis vor, insgesamt legte er vier Torschüsse auf.

Mittelfeld offensiv

Zum zweiten Mal in Folge hat es Dortmunds Ousmane Dembélé in die SPON11 geschafft. Er verwies knapp Bayerns Müller auf den zweiten Platz, obwohl dieser zwei Tore direkt auflegte und den Elfmeter zum 2:0 herausholte. Dembélé war insgesamt aber etwas breiter aufgestellt. Mit fünf erfolgreichen Dribblings (Spieltags-Bestwert) brachte der Franzose wieder seine große Stärke ein, vier Torschussvorlagen, drei eigene Abschlüssen und der Vor-Assist beim dritten Dortmunder Treffer zeigen aber seine Entwicklung zu einem immer besseren Mannschaftsspieler.

Angriff

An der Spitze der Torschützenliste geht das Duell, sorry Anthony Modeste, zwischen den beiden besten Stürmern der Bundesliga weiter: Robert Lewandowski erzielte für den FC Bayern gegen den HSV drei Treffer, BVB-Angreifer Pierre-Emerick Aubameyang beendete gegen Freiburg mit zwei Toren seine Flaute der vergangenen Wochen. Beim SPIX-Wert geht es nicht um die technische Qualität der Torabschlüsse, in diesem Fall lässt sich daran aber gut der Unterschied zwischen Lewandowski und Aubameyang aufzeigen. Der Dortmunder verzeichnete in 82 Minuten Spielzeit insgesamt neun Torschüsse, gerade bei seinen ersten Versuchen war ihm die Verunsicherung aber noch anzumerken. Seine beiden Treffer erzielte Aubameyang dann aus kurzer Distanz ins verwaiste Freiburger Tor. Lewandowski spielte nur 57 Minuten, kam in der Zeit auf sechs Torschüsse, aber gerade das 3:0 war technisch anspruchsvoll und zeugte vom großen Selbstvertrauen des Polen.

Die SPON11

Und das ist die Elf des 22. Spieltags in der taktischen Aufstellung.

Sie wollen wissen, wie wir gerechnet haben? Wie die SPON-Bundesliganoten entstehen? Und warum wir bewusst keine Schulnoten vergeben? Hier finden Sie alle Infos zum SPIX.