Bundesliganoten Ein BVB-Teenager dreht auf - die Besten des Spieltags

Bei wohl keinem anderen Bundesligisten geht die Schere zwischen Ergebnis und Performance aktuell so weit auseinander wie beim SV Werder. Drei Spiele hat Bremen nun hintereinander gewonnen, doch sowohl in Wolfsburg (2:1) als auch jüngst gegen Darmstadt (2:0) war dabei eine große Portion Glück im Spiel. Glück - und das Können von Felix Wiedwald. Zum zweiten Mal hintereinander ist der 26-Jährige der notenbeste Torwart des Spieltags. Zwar gab es mit Leverkusens Bernd Leno und Ingolstadts Martin Hansen Keeper mit mehr Paraden, doch anders als Wiedwald blieben diese nicht ohne Gegentor, sondern kassierten deren sechs (Leno) beziehungsweise fünf (Hansen).

Innenverteidigung

Apropos Werder: Heimspiel gewonnen, und das zu null - subjektive Notengeber könnte das dazu verleiten, dem Abwehrduo der Bremer eine gute bis ordentliche Leistung zu bescheinigen. Der SPIX aber ordnet Niklas Moisander und Lamine Sané am unteren Ende des Rankings ein. Denn dass Werder kein Tor kassierte, lag nur bedingt an den Verteidigern, die 15 Schüsse zuließen, zehn davon aus dem Strafraum. Zudem verbuchten sie zusammengenommen nur drei Balleroberungen - ein ausgesprochen schwacher Wert. Viel besser: Hoffenheims Benjamin Hübner (elf Balleroberungen) und Bayerns Javi Martínez (sieben), die zudem jeweils einen Treffer erzielten.

Außenverteidigung

Die Maschine läuft: Drei Siege in Folge, 14:0 Tore - der FC Bayern nähert sich seiner Top-Form. Beim 3:0 gegen Köln schonten die Münchner mehrere Stammspieler, was solchen Profis Gelegenheit zu glänzen gab, die das zuletzt selten taten. Profis wie Juan Bernat. Der Linksverteidiger ließ nicht nur Pendant Philipp Lahm hinter sich, er schüttelte die gesamte Konkurrenz auf den defensiven Außen ab. Bernats Bilanz: Ein Tor, eine Torvorlage, eine überragende Passquote (94,5 Prozent) und nur sechs zugelassene Abschlüsse für den Gegner. Auf Platz zwei im Ranking: Mönchengladbachs Oscar Wendt.

Mittelfeld defensiv

Die Bayern spielen in einer eigenen Liga, zumindest was das defensive Mittelfeld an diesem Spieltag betrifft. Hier machen Arturo Vidal und Thiago Platz eins unter sich aus. Der Chilene liegt dabei vorne. Er hatte zwar längst nicht die Präsenz seines Nebenmanns (110 vs. 149 Ballkontakte) und brachte den Ball seltener ins Angriffsdrittel (13- vs. 22-mal). Dafür liegt Vidal in den meisten Defensivkategorien knapp vor Thiago - und gab zudem eine Torvorlage. Auch interessant: Der Blick ans untere Ende des Rankings. Er verrät, dass kein Sechser schwächer war als Leverkusens Charles Aránguiz beim 2:6 in Dortmund.

Mittelfeld außen

Stichwort Dortmund: Der BVB zeigte gegen Bayer eine furiose Offensivleistung. Und doch taucht nur ein Borusse in der SPON11 auf. Denn auf mehreren Positionen haben Dortmunder knapp die Spitzenplätze verpasst. Beispiel Flügelspieler: Hier liegt Raphaël Guerreiro trotz eines Treffers und fünf abgefangener Bälle hinter dem Top-Duo auf Rang drei. Für Bayerns Franck Ribéry spricht seine hohe Effektivität. Er wurde in Köln in der 52. Minute eingewechselt und schoss trotzdem noch ein Tor und spielte die drittmeisten erfolgreichen Pässe im Gegnerdrittel. Und Mönchengladbachs Fabian Johnson war beim 4:2 über Schalke an sechs Abschlüssen beteiligt und erzielte selbst zwei Treffer.

Mittelfeld offensiv

Wer ist der formstärkste Spieler der Bundesliga? Die Antwort könnte lauten: Ousmane Dembélé. Dabei war der BVB-Jungstar gar nicht der beste Zehner des Spieltags, sondern landet hinter Hoffenheims Andrej Kramaric auf Rang zwei. Das liegt daran, dass Kramaric beim 5:2 über Ingolstadt erst in der zweiten Hälfte eingewechselt wurde und seine zwei Torbeteiligungen auf 90 Minuten hochgerechnet herausragen. Doch auch Dembélé zeigte eine brillante Leistung. Er traf gegen Bayer einmal selbst, legte ein Tor auf und war insgesamt an acht Abschlüssen beteiligt. Abzüge gibt es für eine schwache Passquote und die Tatsache, dass am 23. Spieltag etliche Profis auf der gleichen Position deutlich bessere Defensivwerte erreichten. Nur deshalb verpasste Dembélé die dritte SPON11-Nominierung in Folge.

Angriff

Gleich vier Offensivspieler haben am Wochenende einen Doppelpack erzielt: Hoffenheims Ádám Szalai, Bremens Max Kruse, Freiburgs Florian Niederlechner und Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang. Doch welcher war der beste des Spieltags? Die Antwort: keiner der genannten. Denn ein 18-Jähriger steckte sich alle in die Tasche. Dortmunds Christian Pulisic zeigte das vielleicht beste Spiel seiner noch jungen Karriere. Der US-Amerikaner war an sechs Abschlüssen beteiligt, traf einmal selbst, bereitete ein Tor vor, und das alles in viel kürzerer Spielzeit als seine Konkurrenten, schließlich ersetzte er gegen Bayer nach 44 Minuten den verletzten BVB-Star Marco Reus. In der laufenden Bundesligasaison kommt Pulisic im Schnitt auf 0,74 Torbeteiligungen pro Partie - und ist damit sogar effizienter als der neun Jahre ältere Reus (0,71).

Die SPON11

Und das ist die Elf des 23. Spieltags in der taktischen Aufstellung.

Sie wollen wissen, wie wir gerechnet haben? Wie die SPON-Bundesliganoten entstehen? Und warum wir bewusst keine Schulnoten vergeben? Hier finden Sie alle Infos zum SPIX.