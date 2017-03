Bundesliganoten Thiago, lachhaft gut

Tor

Was ist bloß mit Felix Wiedwald los? Der Bremer Keeper schien eigentlich seinen Stammplatz verloren zu haben, als Werder Jaroslav Drobny verpflichtete. Doch in den vergangenen Wochen hielt Wiedwald immer stärker und war zweimal in Folge in der SPIX-Elf des Spieltags. Fast hätte es jetzt zum Hattrick gereicht. Dass das nicht klappte, lag nicht an Wiedwald, der Werder mit einem gehaltenen Strafstoß in der Nachspielzeit einen Punkt in Leverkusen rettete. Sondern daran, dass Ralf Fährmann parallel noch eine etwas bessere Leistung zeigte. Auch der Schalker Schlussmann wehrte einen Elfmeter ab. Zwei Minuten, nachdem er gegen Paul Verhaegh pariert hatte, machte Daniel Caligiuri mit seinem dritten Tor alles klar für Schalke. Momentum-Wechsel verhindert. Auch darüber hinaus glänzte Fährmann mit einer fehlerlosen Partie.

Wo ist mein Lieblingsspieler? Klicken Sie sich durch das Ranking!

Innenverteidigung

Wenn ein Fußballer mehr Torschüsse als Passversuche in der gegnerischen Hälfte auf dem Statistikzettel stehen hat, dann ist er entweder ein sehr egoistischer Mittelstürmer alter Schule - oder Aytac Sulu. Drei Standards, drei Kopfbälle: Ansonsten wagte sich der Lilien-Kapitän nur zweimal über die Mittellinie. Warum auch nicht? In der vierten Minute erzielte Sulu auf diese Weise per Kopf das 1:0. Es war sein erstes Saisontor nach sieben in der Vorsaison - auch das ein Grund dafür, dass Darmstadt 98 trotz des Siegs gegen Mainz dem Abstieg entgegensieht. Anders als Sulu, der eine durchwachsene Saison spielt, fällt Benjamin Hübner in dieser Spielzeit meistens positiv auf. Hätte der 27-Jährige seine Karriere nicht bisher bei unscheinbaren Klubs wie Wehen Wiesbaden, Aalen, Ingolstadt und Hoffenheim verlebt, wäre Hübner vielleicht schon früher als das erkannt worden, was er ist: einer der besten deutschen Innenverteidiger. Am Wochenende rettete sein Assist für Andrej Kramaric der TSG einen Punkt in Freiburg.

Außenverteidigung

Wenn der Umschlag mit den Gewinnern in der SPIX-Kategorie "Außenverteidiger" geöffnet wird, rutschen andere Spieler unruhig auf ihren Sesseln hin und her. Nicht so Matthias Ostrzolek. Der spielt gedankenverloren auf seinem Smartphone herum, im sicheren Wissen, dass wieder einmal andere Profis auf seiner Position geglänzt haben. Nicht so am 24. Spieltag! Da war Ostrzolek gegen Gladbach stark: Kein Außenverteidiger brachte an diesem Wochenende so viele erfolgreiche Pässe ins Angriffsdrittel (neun), keiner gewann so viele zweite Bälle (zehn). Endlich einmal konnte Ostrzolek seine Eignung fürs Hamburger Umschaltspiel unter Beweis stellen. Es muss nicht das letzte Mal gewesen sein. Besser als der HSV-Linksverteidiger war nur noch der Schalker Sead Kolasinac. Nur dass das bei ihm deutlich weniger überraschend war, ist "Kola" doch der vielleicht beste Schalker in dieser Saison. Gegen Augsburg bereitete er das Tor von Caligiuri vor.

Mittelfeld defensiv

Falls Sie sich immer noch vom Ostrzolek-Schock erholen müssen, haben wir noch eine erwartbare Nominierung: Thiago war bei Bayerns 3:0-Sieg über Eintracht Frankfurt einmal mehr die zentrale Figur: Mit 143 Ballkontakten hatte er 30 Prozent mehr als jeder andere Bundesligaspieler an diesem Wochenende. Entsprechend überragten auch seine Passzahlen: Von 122 Versuchen brachte er 110 an den Mann. Und das war keine brotlose Kunst. An allen drei Kombinationen, die den Bayern-Toren vorausgingen, war Thiago beteiligt. Zudem überzeugte er mit 13 abgefangenen Bällen - fünf mehr als jeder andere zentrale Mittelfeldspieler der Liga.

Mittelfeld außen

Eric Maxim Choupo-Moting ist einer von drei Schalkern, die es an diesem Wochenende in die SPON-Elf geschafft haben. Mit seinen eigenen vier Torschüssen hatte er zwar kein Glück. Dafür bereitete Choupo-Moting nicht weniger als sechs Abschlüsse von Mitspielern vor - Ligabestwert auf allen Positionen an diesem Spieltag. Eine dieser Vorlagen führte zum 2:0 von Guido Burgstaller. Außerdem ist mit Markus Suttner ein alter Bekannter wieder einmal in der SPIX-Elf vertreten. Suttner gab selbst nicht weniger als sechs Torschüsse ab und war an weiteren sieben direkt beteiligt. Darüber hinaus brachte er im Angriffsdrittel 22 Pässe erfolgreich an - ein sehr starker Wert.

Mittelfeld offensiv

Die große Tragik von Mario Vrancic bestand lange darin, dass dieser hochtalentierte Fußballer bei Darmstadt 98 unter Vertrag stand. Also in einer Mannschaft, die für alles Verwendung hatte, nur nicht für hochtalentierte Fußballer. Sowohl unter Dirk Schuster als auch unter Norbert Meier wurde am Böllenfalltor wenig Wert auf kleinräumiges Kombinationsspiel gelegt. Aktuell ist Torsten Frings Cheftrainer der Lilien, und Vrancic darf als hängende Spitze hinter Sven Schipplock agieren. Wobei diese Bezeichnung seinen Aufgaben nicht ganz gerecht wird: Beim 2:1-Sieg gegen Mainz war Vrancic überall auf dem Platz zu finden und zeichnete dazu noch für sehr gefährliche Standards verantwortlich. So war es seine Ecke, die Sulu zum 1:0 verwertete. Die Tragik von Vrancic könnte in Zukunft daraus bestehen, dass er zum geschätzten Schlüsselspieler der Mannschaft wird - die aber in die zweite Liga absteigen muss.

Angriff

Dass Guido Burgstaller in der SPON-Elf auftaucht, kann nicht überraschen. Gegen den FC Augsburg gelangen dem Stürmer erstmals seit seinem Winterwechsel aus Nürnberg zwei Tore in einem Spiel. Insgesamt hat der Österreicher in den vergangenen sechs Wochen sechsmal in Pflichtspielen für Schalke getroffen. Es verwundert auf den ersten Blick schon eher, dass sich Bobby Wood auf der zweiten Stürmerposition um Haaresbreite gegen Robert Lewandowski durchsetzen konnte, obwohl der Bayern-Star zwei Tore gegen Frankfurt erzielte. Wood aber gelang nicht nur das Siegtor gegen Mönchengladbach, er war auch extrem fleißig, gewann Zweikämpfe und hatte sechs erfolgreiche Dribblings - Bestwert aller Bundesligaspieler am Wochenende. Bedenkt man zudem, dass Wood deutlich mehr Ballkontakte hatte als Lewandowski (50 zu 32), obwohl der HSV wesentlich weniger Ballbesitz hatte als die Münchner, sieht man, dass die relative Wichtigkeit des Amerikaners für seine Mannschaft sehr groß war.

