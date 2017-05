Bundesliganoten Luiz Gustavo - der Badboy glänzt wieder

Tor

Wer beim SC Freiburg nur aufs Torverhältnis blickt, wird keinen Europa-League-Kandidaten erwarten: Der Klub steht bei minus 15 Treffern. Hier gilt offensichtlich das Motto "lieber mal richtig hoch verlieren, statt ganz oft 0:1". Denn als Sechster hat der Aufsteiger aktuell gute Chancen, nächste Saison international zu spielen. Das liegt auch - trotz seiner 56 Gegentreffer - an Torwart Alexander Schwolow. Beim 1:1 gegen Ingolstadt wehrte der Schlussmann viele platzierte Schüsse ab, fünf davon wurden im Strafraum abgegeben - das war der Top-Wert am 33. Spieltag. Als Vorletzter des Rankings taucht Tom Starke auf, der mit den Bayern in Leipzig vier Gegentreffer kassierte.

Wo ist mein Lieblingsspieler? Klicken Sie sich durch das Ranking!

Innenverteidigung

Den Ball unnötig weggeschlagen, einen Platzverweis kassiert und fast den Schiedsrichter körperlich attackiert: Vor zwei Wochen erregte Wolfsburgs Luiz Gustavo als Badboy der Liga Aufmerksamkeit. Er kann auch anders: Beim Unentschieden gegen Mönchengladbach überzeugte der Brasilianer als Zweikämpfer, Balleroberer und Passgeber. Alles fair. Diese Qualitäten werden auch am kommenden Spieltag beim Endspiel um den Relegationsplatz gegen den Hamburger SV gefragt sein (15.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE). Den Top-Wert erreichte Mönchengladbachs Innenverteidiger Jannik Vestergaard, der bereits sein viertes Tor in der Rückrunde erzielte.

Außenverteidigung

Beim letzten Auswärtsspiel von Philipp Lahm herrschte Festtagsstimmung. Sein FC Bayern besiegte Leipzig nach einer furiosen Aufholjagd 5:4. Doch Lahms Anteil am späten Triumph war gering: Der Routinier leistete sich ungewöhnlich viele Fehler im Stellungsspiel und war am 2:4 durch Timo Werner direkt beteiligt. In der Vorwärtsbewegung fiel der 33-Jährige ebenfalls kaum auf. Wird da einer müde? Zumindest taucht er im SPIX weit hinten auf. Am kommenden Spieltag könnte Lahm seinen 250. Bundesliga-Sieg mit einem Erfolg gegen Freiburg feiern - danach beendet der Bayern-Profi seine Fußballkarriere.

Noch einen Gegentreffer mehr als Lahm kassierte am Wochenende Bremens Robert Bauer beim 3:5 gegen Hoffenheim. Trotzdem führt der Außenverteidiger das Ranking an. Warum? Bauer überzeugte in der Offensive als Torjäger und Vorlagengeber.

Mittelfeld defensiv

Noch so ein Defensivspieler, der trotz vieler Gegentreffer ganz vorne im Ranking steht: Bayerns Thiago fiel mit Ballverlusten und verlorenen Dribblings zwar negativ auf, in der Offensive glänzte er aber als Torschütze und mit klugen Zuspielen in den Strafraum. Er führt seine Kategorie sogar deutlich an, was auch an insgesamt 37 Toren am 33. Spieltag und schwachen Defensivleistungen lag.

Mittelfeld außen

Julian Brandt und Arjen Robben zusammen in einer Mannschaft? In der SPON11 zumindest schon. Ein Assist, drei Schüsse, vier gewonnene Dribblings - Leverkusens Brandt war im Rheinderby gegen Köln einer der Auffälligsten und zeigte, warum der FC Bayern ihn angeblich verpflichten will. Knapp hinter dem 21-Jährigen steht Robben, der vor allem durch den Siegtreffer gegen Leipzig (90+5.) und seinen glänzenden Sololauf direkt davor auffiel. In der kommenden Saison ist das Duo Brandt/Robben in einem Team noch unwahrscheinlich - Brandt will sich in Leverkusen weiterentwickeln.

Mittelfeld offensiv

Am 32. Spieltag war Serge Gnabry der Top-Spieler im offensiven Mittelfeld - diesmal ist er der schlechteste von allen. Kaum Präsenz in der Offensive, zwei Fehler bei der Ballannahme, mehrere Fouls und eine schwache Passquote sorgen für ein miserables Ergebnis. Bei seiner Auswechslung in der 54. Minute lag Werder 0:5 gegen Hoffenheim zurück.

Die Geschichte geht noch weiter: Für Gnabry kam Philipp Bargfrede, der in der Kategorie des Offensivspielers deutlich dominiert. In seinen 36 Minuten schoss der 28-Jährige einen Treffer und lieferte eine Vorlage. Dass Werder am Ende nur 3:5 verlor, lag besonders an ihm. Dabei ist Bargfrede eigentlich als defensiver Mittelfeldspieler bekannt.

Angriff

Wer ist Deutschlands bester Stürmer? Vor dem letzten Spieltag ist die Frage wohl mit Timo Werner beantwortet. Gegen die Bayern erzielte der Leipziger seine Saisontore 20 und 21. So gut ist aktuell kein anderer deutscher Angreifer (Mario Gomez folgt mit 16 Treffern). Damit dürfte er gute Chancen auf eine Nominierung für den Confed Cup in Russland haben. Auch ein Blick in den roten Bereich lohnt: Kölns Anthony Modeste, immerhin 25 Saisontore, ist diesmal das Schlusslicht.

Und das ist die Elf des 33. Spieltags in der taktischen Aufstellung.

Die SPON11

Sie wollen wissen, wie wir gerechnet haben? Wie die SPON-Bundesliganoten entstehen? Und warum wir bewusst keine Schulnoten vergeben? Hier finden Sie alle Infos zum SPIX.