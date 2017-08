Borussia Dortmund BVB-Stars wollen wieder ins Anschlags-Hotel

Borussia Dortmund wird auch in Zukunft vor Heimspielen im Hotel l'Arrivée residieren. Das hat die Mannschaft gut vier Monate nach dem Anschlag in der Nähe des Teamquartiers entschieden. "Wir haben das Thema natürlich auch intern diskutiert und mit der Mannschaft besprochen. Der überwiegende Teil der Spieler hat sich dafür ausgesprochen, endgültig zur Normalität zurückzukehren. Deshalb bleiben wir im l'Arrivée", sagte Sportdirektor Michael Zorc der Bild-Zeitung. Schon vor dem jüngsten 2:0-Heimsieg gegen Hertha BSC hatte das BVB-Team das Hotel erstmals wieder als Tagesquartier genutzt.

Bei der Abfahrt des BVB vom Hotel zum Champions-League-Heimspiel am 11. April gegen den AS Monaco waren neben dem Mannschaftsbus drei Sprengsätze explodiert. Dabei waren Abwehrspieler Marc Bartra und ein Polizist verletzt worden. Der 28 Jahre alte Sergej W. soll das Attentat aus Geldgier verübt haben und ist inzwischen wegen versuchten Mordes angeklagt.

Der Tatverdächtige befindet sich nach wie vor in Untersuchungshaft. Ihm wird "versuchter Mord in 28 tateinheitlich zusammentreffenden Fällen in Tateinheit mit Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und mit gefährlicher Körperverletzung in zwei tateinheitlich zusammentreffenden Fällen" zur Last gelegt.