BVB-Gegner Apoel Nikosia Geteilte Freude

Es war sicher nicht die schlechteste Idee von Borussia Dortmund, zur Pressekonferenz vor dem Spiel des BVB bei Apoel in Zyperns Hauptstadt Nikosia den griechischen Innenverteidiger Sokratis aufs Podium zu setzen. Bei den Apoel-Fans sammelt man damit Pluspunkte. Fußball auf der geteilten Insel Zypern ist auch immer politisch, und bei Apoel halten sie die griechische Fahne nun einmal besonders hoch.

Der Dortmunder Champions-League-Gegner am Abend (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE, TV Sky) gilt als der Verein der Panhellenen auf der Insel, der Klub der griechischen Nationalisten. Im türkischen Nordteil der Stadt wird man daher auch wenige Fußballanhänger finden, die Apoel am Abend die Daumen drücken werden.

Als Apoel 1986 im Europapokal gegen Besiktas antreten sollte, weigerte sich der Verein, gegen die Türken anzutreten - und wurde von der Uefa daraufhin für zwei Jahre gesperrt. Der Fußball auf der Mittelmeerinsel ist so zerrissen, wie es die Insel ist, politisch, völkerrechtlich, gesellschaftlich, kulturell.

Die Grüne Linie teilt die 270.000-Einwohner-Stadt seit 1974, seit der Besetzung des Nordens durch türkische Truppen. Aber eine Grenze zieht sich auch durch den griechischen Teil der Hauptstadt - die Grenze zwischen Apoel- und Omonia-Fans. Die Anhänger der beiden großen Nikosia-Vereine sind ebenfalls verfeindet, und auch das hat mit der Geschichte zu tun.

Als 1948 der griechische Bürgerkrieg tobte, gingen die Fronten quer durch den Verein. Apoel positionierte sich eindeutig bei den Konservativen, die Linken verließen den Klub und gründeten den Stadtrivalen Omonia. Seitdem geht es rabiat zur Sache, wenn die beiden Vereine zum Stadtderby aufeinander treffen.

Früher war Omonia der Primus in der Stadt

Omonia war viele Jahre der erfolgreichere Verein auf der Insel, in den Siebziger- und Achtzigerjahren sammelte der Klub einen Meistertitel nach dem nächsten. Mittlerweile jedoch ist die Rangordnung vollständig umgedreht. Omonia hat sich finanziell verhoben, musste vor Jahren sogar die Fans mit einer Spendenaktion um Geld bitten, um die Pleite abzuwenden. Apoel ist der neue Vorzeigeklub, in den vergangenen fünf Jahren hat er die Liga für sich entschieden, hat in der Champions League gespielt und dort so viel Geld verdient, dass man mittlerweile praktisch schuldenfrei ist.

2012, das war das große Jahr von Apoel. Der Verein zog ins Viertelfinale der Champions League ein, hatte in der Runde der letzten 16 Olympique Lyon aus dem Wettbewerb geworfen, plötzlich stand der Verein im Mittelpunkt des Interesses, alle schrieben über das Wunder von Nikosia. Real Madrid machte ihm im Viertelfinale ein Ende.

Das ist erst fünf Jahre her, seitdem hat sich Apoel, obwohl es Jahr für Jahr den Titel geholt hat, von acht Trainern getrennt. Darunter waren auch der frühere HSV-Coach Thorsten Fink und der ehemalige Bundesligaprofi Thomas Christiansen. Christiansen, mittlerweile Coach von Leeds United in England, hat in einem Interview gesagt, es zähle zur Kultur auf Zypern, Trainer kurzfristig einzustellen und zu feuern, der Deutsche Werner Lorant hat sich einmal drei Monate bei Apoel gehalten, Fink war immerhin vier Monate im Amt.

Trainer steht schon wieder unter Druck

Derzeit versucht es der Grieche Giorgos Donis, Vater des Stuttgarter Profis Anastasios Donis. Der in Frankfurt geborene Coach war als Spieler der erste Grieche in der Premier League, er spielte für die Blackburn Rovers, bei Sheffield United und Huddersfield Town, Apoel ist seine neunte Trainerstation. Er ist einer, der es gewohnt ist, seine Zelte abzubrechen und anderswo wieder aufzubauen.

Darauf sollte er sich auch bei Apoel einstellen. Der Saisonstart in der Liga war durchwachsen, derzeit liegt das Team nur auf Platz vier, hat allerdings noch zwei Partien nachzuholen. Aber alles andere als eine souveräne Tabellenführung wird nicht verziehen. Dass Apoel auch in den bisherigen Champions-League-Partien gegen Real Madrid und Tottenham Hotspur komplett chancenlos war, hat die Perspektiven des Trainers nicht verbessert. Gegen den BVB steht auch Donis unter Druck.

Dabei müsste der Realismus selbst die Kluboberen davon überzeugen, dass Apoel in einer Gruppe mit Madrid, Dortmund und Tottenham naturgemäß nur auf dem letzten Vorrundenplatz landen kann. Im Sturm steht der in Mönchengladbach immer noch verehrte Igor De Camargo, weil er der Borussia 2011 in der Relegation mit seinem Tor gegen den VfL Bochum die Erstklassigkeit bewahrte.

Aber der Belgier ist mit der Königsklasse ebenso überfordert wie die meisten seiner Teamkollegen. Zu denen in Deutschland bekannten Spielern zählt auch der frühere Dynamo-Dresden-Profi Mickael Poté und der niederländische Schlussmann Boy Waterman (ehemals Alemannia Aachen).

So wird Apoel gegen Dortmund zu eher unkonventionellen Mitteln greifen müssen, um am Abend eine Chance zu haben. Donis kündigte vor der Presse an, man werde BVB-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang "vor dem Spiel am besten in der Umkleidekabine einsperren".