Kein anderer BVB-Trainer hat einen so erfolgreichen Start hingelegt wie Peter Stöger. In der Bundesliga ist der Österreicher immer noch ungeschlagen. Doch die Spielweise des BVB gibt Anlass zu Überlegungen, ob Stöger trotz der richtigen Ergebnisse für den BVB in der kommenden Saison doch der falsche Mann sein könnte.