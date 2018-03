"BVB, mach dich bereit für Freitag" Usain Bolt spielt in Dortmund vor

Usain Bolt arbeitet weiter an seiner Fußballkarriere. Am Freitagvormittag will er zusammen mit den Spielern von Borussia Dortmund trainieren. Das kündigte der 31-jährige am späten Mittwochabend auf Twitter an:

Der Verein bestätigte den Besuch ebenfalls via Twitter. Das Training beginne um 10.30 Uhr und sei öffentlich, die Zahl der Zuschauer aber begrenzt:

Das Training am Freitag, 23.03. um 10.30 Uhr mit @usainbolt ist öffentlich. Einlass an der Adi-Preißler-Allee ist ab 9.45 Uhr, die Kapazität ist begrenzt. — Borussia Dortmund (@BVB) 21. März 2018

Der achtmalige Olympiasieger hatte im August vergangenen Jahres nach der Leichtathletik-WM seine Karriere beendet und angekündigt, eine neue als Fußballer starten zu wollen. Das sei bereits als Kind sein Traum gewesen. "Das ist ein persönliches Ziel", sagte er. "Mir ist es egal, was andere Leute darüber sagen."

Ende Februar gab der Jamaikaner bekannt, seinen ersten Vertrag bei einem Fußball-Verein unterzeichnet zu haben - ohne ihn allerdings zu benennen. Auch ein Training bei Borussia Dortmund hatte er schon vor Wochen angekündigt.

Am 10. Juni soll er im Stadion seines Lieblingsvereins Manchester United bei einem Benefiz-Spiel das Team "Soccer Aid World XI" anführen. Kapitän der gegnerischen englischen Mannschaft von Ex-Fußballern und Promis ist Popstar Robbie Williams. Der Erlös des Spiels kommt Unicef, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, zu Gute.