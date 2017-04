Ärger über Spielansetzung in Dortmund Uefa weist jede Schuld von sich

Die Entscheidung, nur einen Tag nach dem Bombenanschlag auf den Mannschaftsbus des BVB die Champions-League-Partie zwischen Dortmund und Monaco auszutragen, hat für viel Kritik gesorgt. Borussia-Trainer Thomas Tuchel hatte den Europäischen Fußballverband Uefa angegriffen. Doch dort ist man sich keiner Schuld bewusst.

Die "Uefa war am Mittwoch mit allen Parteien in Kontakt und hat niemals eine Information erhalten, die angedeutet hat, dass eines der Teams nicht spielen wollte", teilte der Verband mit. Die Entscheidung, das Spiel des Fußball-Bundesligisten gegen AS Monaco am Mittwoch anzupfeifen, sei "in Kooperation und kompletter Zustimmung mit Klubs und Behörden" getroffen worden. Bereits kurz nach den Anschuldigungen hatte die Uefa die Vorwürfe zurückgewiesen.

Tuchel hatte nach der 2:3-Niederlage am Mittwoch gesagt, er sei per SMS über die Ansetzung informiert worden. Niemand habe ihn oder einen Spieler gefragt: "Wir hatten das Gefühl, behandelt zu werden, als wäre eine Bierdose an unseren Bus geflogen." Er sprach zudem von einem "Gefühl der Ohnmacht", da er keinen Einfluss auf den neuen Termin habe nehmen können. Tuchel stellte es so dar, als habe die Uefa "in den Büros in der Schweiz" eine einsame Entscheidung getroffen.

Auch einige BVB-Spieler hatten sich kritisch über die schnelle Ansetzung des Nachholspiels geäußert: "Wir hätten uns sehr, sehr, sehr darüber gefreut, wenn es an einem anderen Tag hätte stattfinden können", sagte Kapitän Marcel Schmelzer, "bei aller Größe des Wettbewerbs: Wir sind alle Menschen." Innenverteidiger Sokratis wurde noch schärfer: "Wir wurden wie Tiere behandelt und nicht wie Menschen."

Am Dienstag waren kurz vor dem ursprünglich angesetzten Spiel drei Sprengsätze nahe dem BVB-Bus gezündet worden. Dortmunds Abwehrspieler Marc Bartra wurde schwer an Hand und Arm verletzt und operiert. Ein Polizist erlitt ein Knalltrauma und einen Schock. Die Ermittler gehen von einem gezielten Angriff aus.