+++ Fußball-Transferticker +++ Ancelotti "offen" für Badstuber-Wechsel

+++ Badstuber darf Bayern für ein halbes Jahr verlassen +++

[12.36 Uhr] Bayern-Trainer Carlo Ancelotti würde einen möglichen Vereinswechsel von Holger Badstuber absegnen. "Wir sind offen. Wenn er sich entscheidet, zu bleiben, sind wir glücklich. Wenn er sich entscheidet, sechs Monate für einen anderen Verein zu spielen, sind wir offen, das zu diskutieren", sagte der Coach am Mittwoch im Trainingslager in Katar. Bereits einen Tag zuvor hatte Badstubers Berater bestätigt, dass der Innenverteidiger den Verein für ein halbes Jahr verlassen darf. Der Vertrag des 27-Jährigen läuft am Saisonende aus. Zuletzt wurde Badstuber wiederholt von schweren Verletzungen gestoppt und kam in der laufenden Saison nur auf drei Pflichtspieleinsätze für die Profis. (mru/dpa)

+++ Neuer Innenverteidiger für Gladbach +++

[12.24 Uhr] Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat Innenverteidigers Timothée Kolodziejczak von Europa-League-Sieger FC Sevilla verpflichtet. Der 25-jährige Franzose wird am Freitag mit der Mannschaft ins Trainingslager nach Marbella fliegen. (mru/sid)

+++ Hegeler wechselt nach England +++

[11.12 Uhr] Mittelfeldspieler Jens Hegeler verlässt wie erwartet den Bundesligisten Hertha BSC und wechselt zum englischen Zweitligisten Bristol City. Hegeler kam 2014 von Bayer Leverkusen nach Berlin und absolvierte für den Hauptstadtklub seitdem 53 Pflichtspiele. Sein ursprünglicher Vertrag wäre am Ende der Saison ausgelaufen, über die Ablösemodalitäten vereinbarten die Klubs Stillschweigen. (mru/sid)

+++ Top-Klubs wollen Forsberg verpflichten +++

[9.21 Uhr] Offensivspieler Emil Forsberg von RB Leipzig hat mit seinen herausragenden Auftritten in der Hinrunde das Interesse großer Vereine auf sich gezogen. "Konkrete Namen bestätige ich nicht. Aber nach der tollen Hinrunde von Emil haben große Klubs bei mir angefragt", sagte Forsbergs Berater Hasan Cetinkaya der "Bild"-Zeitung. Zu den Interessenten sollen der FC Liverpool, der FC Arsenal und Juventus Turin gehören. "RB ist auf dem Weg, ein großer Klub zu werden, der bald Champions League spielt", sagte Cetinkaya, "trotzdem kann ich nicht versprechen, dass Emil im Winter in Leipzig bleibt." (mru/sid)