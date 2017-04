Urteile über Ancelotti und Tuchel Ich behaupte das Gegenteil

Nicht mal drei Wochen ist es her, da trafen die beiden besten deutschen Fußballmannschaften letztmals aufeinander. In der Bundesliga besiegte der FC Bayern Borussia Dortmund 4:1. Seitdem ist viel passiert. Sehr viel. Auf die Spieler des BVB wurde ein Mordanschlag verübt. Eine Pause zur Bewältigung des Traumas wurde ihnen nicht eingeräumt, und so schieden sie vielleicht auch deshalb gegen Monaco aus der Champions League aus.

Bayern München hingegen hatte nur auf sportlicher Ebene Probleme. Doch auch Karl-Heinz Rummenigge sprach nach dem Aus gegen Madrid davon, die Mannschaft habe "in Trümmern" gelegen.

Am heutigen Mittwoch empfangen die Bayern den BVB erneut, diesmal im DFB-Pokal (20.45, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV ARD). Die Rollen sind, wie immer in der jüngeren Vergangenheit, auch jetzt klar verteilt. Die Gastgeber sind favorisiert, nicht umsonst siegten die Dortmunder in München in einem bedeutenden Spiel über 90 Minuten zum letzten Mal vor fünfeinhalb Jahren. Die nationale Dominanz des Rekordpokalsiegers scheint ungefährdet.

Und doch gibt es einen großen Unterschied im Vergleich zum Spiel in der Liga. Mittendrin: die beiden Trainer.

Ein Kuss für Ribéry

Auf der einen Seite ist da der Stoiker Carlo Ancelotti. In sich ruhend beobachtete der 57-Jährige bisher die Spiele seiner Mannschaft, die wohl größte Gefühlsregung gegenüber seinen Spielern war mal ein Kuss für den wegen einer Auswechslung verärgerten Franck Ribéry.

Der von seinen Spielern stets respektierte Ancelotti stand während der Saison zwar schon mal in der Kritik. Er appellierte aber mit Erfolg an die Geduld der Fans und seiner Bosse, die sich dann auch schnell daran erinnerten, wie genervt sie am Ende von dessen Vorgänger Pep Guardiola waren. In der Rückrunde wurden die Bayern dann tatsächlich immer besser, torhungriger und dominanter. In München gab es nicht Wenige, für die dank Ancelotti drei Titel auf dem Silbertablett zu liegen schienen. Es galt nur noch zuzugreifen.

Ancelottis Gegenüber ist der verkopfte Taktikexperte Thomas Tuchel, dem fehlende Nähe zu seinen Spielern und zum Klub unterstellt wird. Der 43-Jährige machte den BVB in seiner ersten Saison zum besten Tabellenzweiten der Bundesliga-Historie und musste doch gegen Windmühlen kämpfen. Ungeliebt von den Fans, heftig kritisiert von ortsansässigen Journalisten, unverstanden von der Vereinsführung um Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Zwischenzeitlich hatte man den Eindruck, Tuchel könne als Nachfolger des allseits geliebten Menschenfängers Jürgen Klopp nur scheitern. Aus dem Umfeld des Vereins mehrten sich die Stimmen, die ein vorzeitiges Vertragsende 2017 prophezeiten.

Nun ist die Bundesliga ohnehin als schnelllebiges Geschäft bekannt. Der Anschlag auf das Leben der BVB-Profis und dessen Folgen sowie das Champions-League-Aus beider Mannschaften wirkten aber wie ein Beschleuniger, der die öffentliche Wahrnehmung der Coaches innerhalb weniger Tage umkehrte.

Erklären 45 Minuten eine ganze Saison?

Plötzlich muss Ancelotti mit unverhältnismäßigen Urteilen umgehen. Der italienische Startrainer, dreimal Gewinner der Champions League, habe die jungen Spieler zu wenig gefördert. Taktisch agiere sein Team ohne Plan B. Und überhaupt, Ancelotti verwalte ja nur Guardiolas Erbe. Dabei wird gerne vergessen, gegen welch exzellent besetzte Mannschaft die Bayern ausgeschieden sind und dass letztlich eine schwache Halbzeit in München mit einem Platzverweis und zwei Gegentoren das Aus besiegelte.

Sicher hätte Ancelotti sich professioneller verhalten können, anstatt wie viele seiner Spieler und vor allem Rummenigge Schiedsrichter Viktor Kassai für die Niederlage in Madrid verantwortlich zu machen. Aber ein reflektierter Umgang des Gentlemans mit der Situation hätte die plötzlich kritischere Bewertung wohl kaum abgemildert.

Tuchel wiederum, auch nicht unbedingt für besonnene Aussagen in Richtung Schiedsrichter bekannt, wurde durch den Anschlag in eine Ausnahmesituation gedrängt, die er kaum besser hätte meistern können.

Tuchel saß auch im BVB-Bus, er musste sich seitdem regelmäßig äußern. Tuchel schützte seine Spieler, legte sich mit der Uefa an, umschrieb seine eigenen Empfindungen, ordnete die gesellschaftliche Überhöhung ein und tat das alles mit einer bemerkenswerten Wortgewandtheit. Und plötzlich dreht sich auch in Dortmund der Wind. Tuchel soll den BVB auch in der kommenden Saison trainieren, selbst eine Vertragsverlängerung über 2018 hinaus ist denkbar.

Dabei steht eines fest: Weder Ancelotti noch Tuchel sind in den vergangenen Wochen schlechtere oder bessere Trainer geworden. Daran wird auch der Ausgang des Pokalhalbfinals nichts ändern.