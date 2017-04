Angebliche Vorwürfe gegen Ancelotti "Das ist nicht wahr"

Carlo Ancelotti spürt beim FC Bayern München nach dem Aus in Champions League und DFB-Pokal weiter die volle Rückendeckung. "Ich habe ein gutes Gefühl in diesem Verein. Sie haben mich unterstützt und sie unterstützen mich auch jetzt. Sie haben Vertrauen in mich und ich habe Vertrauen in den Klub", sagte der Trainer des deutschen Rekordmeisters in München.

Ancelotti blickte auf das Aus im Königsklassen-Viertelfinale mit "Pech" zurück, bei der Pokal-Niederlage gegen Dortmund sei das anders. "Dafür muss ich die Verantwortung übernehmen", sagte der 57-Jährige vor dem Auswärtsspiel am Samstag (18.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) beim VfL Wolfsburg.

"Carlo ist ein sehr guter und erfahrener Trainer. Seine Vertragslaufzeit ist bekannt (bis 2019), und darüber wird nicht diskutiert", hatte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zuvor in der "Bild"-Zeitung erklärt.

Dennoch soll es in den vergangenen Tagen auch interne Kritik gegeben haben: Laut "Bild" habe sich Präsident Uli Hoeneß über die laschen Trainingsmethoden mokiert, vom "unfittesten Team aller Zeiten" soll die Rede gewesen sein. Diese Vorwürfe wies Ancelotti nun zurück: "Das ist nicht wahr". Die Spieler seien zufrieden und selbst wenn nicht, würde er auch nichts ändern. "Das ist meine Philosophie, mein Stil - so möchte ich weitermachen", erklärte der Bayern-Trainer.

Die Münchner führen die Tabelle vier Spieltage vor dem Saisonende mit acht Punkten vor RB Leipzig an und könnten nach dem Pokal-Aus gegen Dortmund nun die Meisterschaft perfekt machen. "Es ist klar, dass wir uns nach so einem Spiel aufopfern wollen. Wir wollen den Bundesligatitel so schnell wie möglich holen", sagte Ancelotti. "Danach kann man über die nächste Saison sprechen."