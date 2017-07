Linfield gegen Celtic Spiel auf dem Pulverfass

Mitte Juli ist Belfast grundsätzlich im Ausnahmezustand: Dann marschieren die protestantischen Unionisten zum Hohn der Katholiken in triumphierenden Paraden, mit denen sie die Unterwerfung Irlands feiern, mit Vorliebe durch katholische Viertel. Wenn man sie lässt.

Seit sich Nordirland 1921 als protestantisch dominierte Enklave vom Rest der Insel absonderte, ist der 12. Juli der Tag, an dem die bitteren Konflikte immer wieder aufbrechen. Ganz Nordirland gilt rund um diesen provokantesten aller unionistischen Feiertage als Pulverfass.

Genau das ist der Grund, warum das Champions-League-Spiel des Linfield FC gegen Celtic Glasgow nun erst am Freitag, dem 14. Juli stattfindet: Das soll die Lage entschärfen. Man kann nur hoffen, dass es gelingt, und mit Fußball hat das herzlich wenig zu tun.

AP Eher rustikal: Wenn Linfields Semi-Profis auflaufen, kann es schon mal hakeln

Denn Celtic ist ein tief im katholischen Milieu verwurzelter Klub. Ja, mehr noch: Im Grunde steht der schottische Meister sogar für die katholische Tradition Nordirlands. Celtic wurde 1887 von einem irischen Priester in Glasgow gegründet, der damit das Elend der nordirischen Armuts-Einwanderer in Schottland mildern wollte.

So entpuppt sich auch der vordergründig religiös aufgehängte Konflikt zwischen den Glasgower Klubs Rangers und Celtic als im Grunde national motiviert: Ihm liegt die bis zum Hass reichende Konkurrenz zwischen protestantischen, sich als Briten verstehenden Uralt-Eingesessenen und katholisch-irischen, vor wenigen Generationen Eingewanderten zugrunde. Unionisten und irische "Rebellen": Auf Glasgows oft regennassen Straßen spiegelt sich das Grundmuster des Nordirland-Konflikts.

So ist es auch zu verstehen, warum am 14. Juli 2017 kein Celtic-Fan im Belfaster Stadion sitzen wird, wenn alles gut geht: Man könne für die Sicherheit der Fans dort nicht garantieren, ließen die Klubs und die nordirische Polizei einhellig wissen.

Das ist keine Übertreibung. Celtics Fanbasis speist sich aus irischstämmigen Schotten und nordirischen Katholiken. Linfields Fans gelten als militante Unionisten. Ein Aufeinandertreffen von Klubs mit einem so ausgeprägt für bestimmte Lager stehendem Profil wäre gerade Mitte Juli der Funke, der alles hochgehen lassen könnte.

Bis vor wenigen Jahren herrschte in der noch immer weitgehend protestantisch geprägten nordirischen Liga absolute Apartheit. Vereine, deren Fans sich als Iren verstehen, zogen sich ab 1949 (Celtic Belfast) bis 1972 (Derry City) aus der nordirischen Liga zurück und sind seitdem entweder verschwunden oder Teil des Spielbetriebs in der Republik. Die nordirischen Vereine akzeptierten lange weder katholische Fans, noch - von wenigen Ausnahmen abgesehen - Spieler. Sport war einer der emotionalen Kumulationspunkte in der Zeit des Bürgerkriegs, und auf beiden Seiten galt "Fremdgehen" als lebensgefährlich.

Getty Images Nationaler Konflikt: Wenn Celtic und Rangers aufeinandertreffen, wehen irische gegen britische Farben

All das hat sich in den vergangenen Jahren merklich verbessert. Selbst in der Nationalmannschaft Nordirlands spielen inzwischen Katholiken, der amtierende Trainer ist Ire. Auf Vereinsbasis ist diese allmähliche, mit dem Friedensprozess einhergehende Normalisierung aber noch nicht richtig angekommen. Spiele zwischen Mannschaften der beiden Lager gibt es wieder, aber jedes davon ist ein echtes Sicherheitsproblem: Die Fans von Celtic in ein Stadion im protestantischen Teil Belfasts zu lassen, erschien selbst den kriegs- und krisengeprüften Sicherheitskräften dort als nicht zu beherrschendes Risiko.

Denn der Linfield FC gilt nach wie vor als der protestantische Klub Nordirlands schlechthin. In Zeiten des Konflikts hatten seine Fans einen Ruf weg als notorisch gewaltbereit, rassistische und religiös motivierte Gewaltausbrüche prägten das Image des Vereins.

Seit den frühen Nuller-Jahren bemüht sich die Klubführung intensiv, dem entgegenzuwirken: Tatsächlich hat Linfields Mannschaft heute die höchste Katholiken-Quote der gesamten nordirischen Liga. Freundschaftsspiele mit katholischen Teams, Kooperationen mit und Unterstützung von gälisch-irischen Sportvereinen sollen auch den eigenen Fans beibringen, dass die Zeiten des Hasses endlich vorbei sein sollen.

AP Nordirische Normalität Mitte Juli: Tags wird marschiert, nachts die irische Flagge verbrannt - und oft genug endet das in Straßenschlachten

Aber ganz so weit sind die offensichtlich noch nicht. Linfields Stadion Windsor Park liegt da, wo mit Falls, Shankill und Donegall Road die einst gefährlichsten, umkämpftesten Teile Belfasts aufeinandertreffen. Es sind bis heute Viertel, die für jemanden, der dort nicht hingehört, im Wortsinn lebensgefährlich sein können. Rund um den 12. Juli ist die Stimmung dort so aufgeheizt, dass den Radikalen mit Sinn und Verstand nicht mehr beizukommen ist.

Die Fans von Celtic zu ihrer eigenen Sicherheit regelrecht auszusperren ist darum eine gute Entscheidung. Warum man aber ein Spiel, in dem das Gewaltpotenzial eher von einer Seite ausgeht, dann nicht zum Geisterspiel erklärt oder örtlich verlegt, bleibt ein Geheimnis der Fußball-Mächtigen. Zumal sowohl der Verzicht auf den Verkauf von Gäste-Tickets, die Verpflichtung zum Wohnort-Nachweis beim Ticketkauf, als auch die Ankündigung, Celtic-Fans den Zugang zum Stadion zu verwehren, ins Leere laufen könnten.

Denn da gibt es ja noch den Online-Tickethandel. Dass Celtic-Fans ohne Fan-Kluft mit solchen Tickets nun unter den Linfield-Fans auftauchen könnten, ist das größte aller Worst-Case-Szenarien für den 14. Juli: 20.000 in tiefem gegenseitigen Hass verbundene Fans auf den Rängen des Windsor Parks mit Polizeieinsatz trennen zu müssen, könnte für Szenen sorgen, die auch für die Klubs bedrohlich sind - mit Sanktionen wegen rassistisch-religiöser Übergriffe kennt man sich vor allem in Belfast bestens aus.

Celtic gilt dagegen zwar als katholisch-irisch profiliert, aber als fairer Klub. Ab Gründung akzeptierte der Verein Spieler jeder Herkunft, seine Fans gelten als extrem lautstark, aber friedlich. Beim Rückspiel, ließ der Celtic Football Club schon vorab versöhnlich wissen, werde es Probleme wie in Belfast nicht geben - die Linfield-Fans seien im Celtic Park willkommen. Man wird sehen, ob und was die daraus lernen.