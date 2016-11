Remis gegen Manchester City Gladbachs altes Leid

Die Ausgangslage: In der Bundesliga läuft es bei Borussia Mönchengladbach alles andere als gut. Zuletzt blieb das Team von Trainer André Schubert in sechs aufeinanderfolgenden Partien ohne Sieg (zwei Remis, vier Niederlagen). Und auch in der Champions League war das Heimspiel gegen Manchester City beinahe die letzte Gelegenheit, ins Achtelfinale einzuziehen.

Gladbach hatte vor Beginn der Partie drei Punkte weniger als die "Citizens", verlor das Hinspiel in Manchester jedoch 0:4 - keine gute Ausgangsposition, falls es am letztem Spieltag zum direkten Vergleich kommen sollte. Apropos letzter Spieltag: In zwei Wochen trifft die Borussia im Camp Nou auf den FC Barcelona.

Das Ergebnis: 1:1-Unentschieden. Hier geht es zum Spielbericht.

Die Startaufstellungen:

Gladbach: Sommer - Elvedi, Christensen, Jantschke, Wendt - Dahoud, Strobl - Traoré, Johnson - Stindl, Raffael

Manchester: Bravo - Otamendi, Stones, Kolarov - Fernandinho, Gündogan - Navas, Silva, De Bruyne, Sterling - Agüero

Erste Hälfte: Gladbach präsentierte sich trotz der zuletzt schwachen Ergebnisse äußerst selbstbewusst. Der Lohn: Raffael brachte die Borussia durch einen platzierten Schuss aus 14 Metern in Führung (23. Minute). Die Gäste aus Manchester blieben zunächst harmlos. 35 Minuten dauerte es, bis City durch Ilkay Gündogan erstmals auf das Tor von Yann Sommer schoss. Zum Vergleich: Beim Hinspiel in Manchester hatte es zu diesem Zeitpunkt bereits 2:0 gestanden. Nachdem Oscar Wendt an Claudio Bravo scheiterte (38.) wurde das Team von Josep Guardiola stärker. Zunächst scheiterte Agüero an Sommer (45.), dann erzielte Silva nach Vorlage von Kevin De Bruyne den Ausgleich (45.+1).

Getty Images Gladbachs Torschütze Raffael (M.)

Mister Europacup trifft: Egal, wie es bei Gladbach läuft - auf Raffael ist Verlass. Der Brasilianer war in seinen letzten neun Europacup-Spielen an zehn Treffern direkt beteiligt. Gladbach hat damit in den vergangenen 22 Partien im europäischen Wettbewerb immer mindestens ein Tor erzielt.

Zweite Hälfte: Das Spiel war nach dem Seitenwechsel geprägt von zahlreichen Zweikämpfen im Mittelfeld. Gladbachs Lars Sindl sah ebenso Gelb-Rot (51.) wie Manchesters Fernandinho (63.). Allerdings gab es auch Torchancen: Raffael vergab die beste Gelegenheit für die Borussia (64.), auf der anderen Seite lenkte Sommer einen Distanzschuss von De Bruyne über die Latte.

Geführt und nicht gewonnen: Neues Spiel, altes Leid: Gladbach lag in allen Champion-League-Heimspielen in dieser Saison in Führung. Für drei Punkte hat es weder gegen den FC Barcelona, noch gegen Celtic Glasgow oder Manchester City gereicht. Auch in der vergangenen Spielzeit hat Gladbach in den Heimspielen gegen die "Citizens" und Juventus Turin geführt, aber schlussendlich nicht gewonnen.

Worth saying: Gladbach have taken the lead in their two previous Champions League home games this season and failed to win... — Archie Rhind-Tutt (@archiert1) 23. November 2016

Erkenntnis des Spiels I: Josep Guardiola tut sich mit Partien gegen Borussia Mönchengladbach weiter schwer. Bereits als Bayern-Coach gewann er in 6 Bundesligaspielen nur zweimal gegen Gladbach (zwei Unentschieden, zwei Niederlagen).

Erkenntnis des Spiels II: Getreu dem Motto "Zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig" verabschiedet sich Gladbach zwar aus der Champions League, wird aufgrund Celtics Niederlage gegen Barcelona nach der Winterpause aber in der Europa League antreten.