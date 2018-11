Drei Thesen zur Champions League Zu grün für das Achtelfinale, aber trotzdem toll

1. Hoffenheim ist zu grün für die Champions League

Hoffenheims erste Champions-League-Teilnahme ist eine Geschichte voller Pleiten, Pech und Pannen. In der Königsklasse leistete sich die Abwehr an den ersten vier Spieltagen Schnitzer um Schnitzer. Trainer Julian Nagelsmann machte das Problem im mentalen Bereich aus: "Die Haltung zur Defensive, die beginnt zwischen den Ohren."

Was auch immer sich zwischen den Ohren der Hoffenheimer Verteidiger befindet: Es hat gegen Schachtjor Donezk nicht funktioniert. Beim 0:1 schlief die gesamte Abwehr, als Außenverteidiger Ismaily zum Dribbling ansetzte. Und vor dem 0:2 gab Nationalverteidiger Nico Schulz den Ball ohne Not her. Schon wieder schenkte sich Hoffenheim selbst zwei Gegentore ein!

Vorne spielten sie sich genug Chancen heraus für drei Champions-League-Spiele. Doch es fehlten: die Tore. Steven Zuber (68.), Nico Schulz (79.) und Nelson (81.) vergaben Großchancen, die ihnen ihre Kollegen auf dem Silbertablett servierten.

Es bringt wenig, perfekten Fußball im Mittelfeld zu zelebrieren, wenn man vor beiden Toren derart kopflos agiert. Vielleicht fehlte den Hoffenheimern in ihrer ersten Champions-League-Saison einfach die Abgeklärtheit und Erfahrung.

2. Auch in der Rückrunde wollen wir Hoffenheim im Europapokal sehen!

Hoffenheim mag sich mit Abwehrpatzern und Chancenwucher um das Achtelfinale gebracht haben. Eins waren ihre Champions-League-Auftritte aber nie: langweilig. 22 Tore fielen in den fünf Spielen mit Hoffenheimer Beteiligung.

Getty Images Julian Nagelsmann

Die TSG spielt in dieser Saison einen begeisternden Offensivfußball. So auch gegen Donetzk. Selbst der Platzverweis gegen Ádám Szalai bremste ihre Angriffsfreude nicht. Die Hoffenheimer sprinteten weiter mit fünf, sechs Mann in die gegnerische Hälfte, jagten Ball um Ball in den gegnerischen Strafraum.

Was besonders beeindruckte: Nagelsmanns Elf wollte unbedingt den Sieg, um weiter die Chance auf ein Erreichen des Achtelfinals zu haben. Das tat die TSG in vollem Bewusstsein, auch noch etwas verspielen zu können. Bei einem Unentschieden wäre die Chance auf den dritten Platz und damit die Qualifikation für die Europa League groß gewesen.

Julian Nagelsmann



"Wie soll das aussehen, 'auf Unentschieden' zu spielen? Es wäre der größte Trugschluss, sich im 10-gegen-11 am Ende hinten reinzustellen. Angriff ist die beste Verteidigung und wir wollten auch in Unterzahl gewinnen. Wir wollen immer gewinnen."#TSGFCSD pic.twitter.com/wfWwE5KF83 — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) 27. November 2018

Dennoch warf Hoffenheim beim Stand von 2:2 alles nach vorne, sogar Torwart Baumann war in der Schlussphase zeitweise in der gegnerischen Hälfte zu finden. Am Ende ging der (Tor-)Schuss nach hinten los, Hoffenheim verlor 2:3. Doch mit ihrem Offensivfußball hätten es die Hoffenheimer verdient, weiter europäisch spielen zu dürfen. Um doch noch die Europa League zu erreichen, müsste Hoffenheim am letzten Gruppenspieltag aber gegen Manchester City gewinnen - und zeitgleich Donezk bei Olympique Lyon verlieren.

3. Benfica ist kein Gradmesser

Endlich wieder ein überzeugender Sieg von Bayern München. 5:1 im eigenen Stadion, dazu in der Champions League. Das Problem: Benfica Lissabon war selbst für angeknockte Bayern kein echter Gegner.

DPA Leon Goretzka (von links), Franck Ribéry und Rafinha

Als Benfica nur Sekunden nach der Halbzeit das einzige Mal in der Partie schnellen, direkten Fußball spielte, war das sonst so sicher scheinende bayrische Abwehrkonstrukt ausgehebelt. Gedson fernandes traf zum 3:1. Sonst brachte Benfica nichts zustande, kam nur zu einem weiteren Schuss auf das Tor.

Selbst Fortuna Düsseldorf wirkte am vergangenen Wochenende offensivfreudiger, hatten sie zumindest einen Stürmer, der sich um die Belange im Angriff kümmern sollte. Benfica lieferte keine Gegenwehr, legte sich dem Deutschen Meister vielmehr aus. Selbst als sie versuchten, die Bayern früh zu stören, kamen sie immer zwei Schritte zu spät.

Bayern muss aufpassen, das Spiel und den Gegner nicht zu überschätzen. Am Wochenende kommt Werder Bremen - und die werden den Bayern mit Sicherheit wieder mehr Probleme bereiten.