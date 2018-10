Bayern-Gegner Ajax So unbeschwert kann Fußball sein

Szene des Spiels: Es lief die 56. Minute, als Manuel Neuer aus seinem Tor eilte, um einen Angriff der Niederländer zu unterbinden. Neuer spielte einen Pass, so ungenau, wie nur ganz selten. Er landete bei Ajax-Kapitän Matthijs de Ligt, der bei seinem Schussversuch aus gut 60 Metern noch ausrutschte und das Tor knapp verfehlte. Es war nicht das einzige Mal, dass de Ligt auffiel.

Ausgangslage des Spiels: Zum Auftakt in diese Champions-League-Spielzeit hatten beide Teams gewonnen. Die Bayern 2:0 bei Benfica Lissabon, Ajax Amsterdam gar 3:0 gegen AEK Athen. Nur in der Liga, da hatten zuletzt beide Probleme: Ajax liegt schon fünf Punkte hinter Spitzenreiter PSV Eindhoven. Und die Bayern hatten am Wochenende gegen die Hertha aus Berlin verloren.

Ergebnis des Spiels: Ein Spiel ohne Sieger, 1:1. Für die Bayern traf Mats Hummels (4.), Noussair Mazraoui glich in der 22. Minute aus. Zum Spielbericht geht es hier entlang.

Rückkehrer des Spiels: Hätten Sie es gewusst? Erik ten Hag, der Trainer von Ajax Amsterdam, war mal zwei Jahre bei den Bayern. Gut, es war nur die Regionalliga-Reserve, aber immerhin. Im Sommer 2015 ging ten Hag zum FC Utrecht, Ende Dezember 2017 verpflichtete ihn Ajax. Und jetzt Champions League, Rückkehr nach München - und dann noch dieses Ergebnis. Man sieht sich eben immer zweimal im Leben.

Mazraoui wie einst Arnesen: In München trifft Ajax nur in Ausnahmefällen. Das letzte Tor in der bayerischen Landeshauptstadt hatte ein gewisser Frank Arnesen geschossen, das war im Oktober 1980. Und nun, 38 Jahre später, traf Noussair Mazraoui nach toller Vorlage von Dusan Tadic. Ob er sich der Dimension seines Treffers bewusst war?

Pfosten, Latte, nur 1:1: Es war schon enttäuschend, wie die Bayern nach der Pause spielten: Viel Ballbesitz, aber kaum Ideen. Und als dann James mal einen Geistesblitz hatte, lenkte Ajax-Torhüter André Onana den Ball an den Pfosten (77.). Die besseren Möglichkeiten hatten die unbekümmerten Gäste aus den Niederlanden. Am Ende durfte sich der FC Bayern bei Neuer bedanken, der einen Freistoß von Lasse Schöne noch an die Latte lenkte - und zumindest das Remis rettete (90.+1).

Zweikämpfer des Spiels: De Ligt, Amsterdams erst 19-jähriger Kapitän, führte 13 Zweikämpfe, von denen er 69 Prozent für sich entscheiden konnte. Eine starke Quote! Und eine, von der Bayerns-Verteidiger an diesem Abend weit entfernt waren. Mats Hummels gewann 55,5 Prozent seiner Zweikämpfe, Jerome Boateng nur noch jeden zweiten - und keinen einzigen in der Luft.

Erkenntnis des Spiels: Die Bayern sind derzeit vieles, aber sicher nicht unschlagbar. Schon gegen die Hertha spielte der FC Bayern mit ähnlich wenig Tempo wie die Nationalmannschaft bei der WM. Die Spieler veranstalteten ein Deutschland-Südkorea-Gedächtnis-Anrennen. Tempo war auch gegen Amsterdam nur selten zu sehen, auch an Ideen mangelte es. Und dann hatten die Verteidiger auch noch Probleme mit dem Angriffspressing der Niederländer. Es war Anschauungsunterricht für die Bundesliga. In Gladbach, beim nächsten Bayern-Gegner, werden sie das Spiel mit Interesse verfolgt haben.

FC Bayern München - Ajax Amsterdam 1:1 (1:1)

1:0 Hummels (4.)

1:1 Mazraoui (22.)

Bayern: Neuer - Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba - Martínez - Robben (James Rodríguez), Müller, Thiago, Ribéry (74. Gnabry) - Lewandowski

Ajax: Onana - Mazraoui, de Ligt, Wöber, Tagliafico - Schöne, Blind - Ziyech, van de Beek (75.de Wit), David Neres - Tadic

Schiedsrichter: Kralovec (Tschechien)

Gelbe Karten: Martínez, Rodríguez - Blind, van de Beek

Zuschauer: 70.000