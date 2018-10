Man kann nicht verlangen, dass sich Erik ten Hag an den 7. November 1978 erinnert. Der heutige Trainer von Ajax Amsterdam war damals schließlich erst acht Jahre alt. Aber man wird den Coach in den vergangenen Tagen noch einmal auf diesen Tag aufmerksam gemacht haben, als Ajax sich zum Abschiedsspiel des großen Johan Cruyff den FC Bayern München als Gegner ausgesucht hatte. Die Mannschaft, auf die Ajax am Abend in München in der Champions League trifft (21 Uhr Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: DAZN).

Die Bayern fühlten sich damals von den niederländischen Gastgebern unhöflich behandelt. Man hatte die Mannschaft vorm Hotel stehen lassen, Zuschauer beschimpften die Spieler beim Warmlaufen als Nazis, so etwas lassen sich Paul Breitner, Karl-Heinz Rummenigge, Gerd Müller und Uli Hoeneß ungern bieten. Die Münchner gewannen das Abschiedsspiel humor- und gnadenlos 8:0 und vermiesten König Johan den Abend. Die Zuschauer tobten vor Wut.

Bayern gegen Ajax, diese Partie hat es 14 Jahre lang nicht mehr gegeben. Was vor allem daran liegt, dass Ajax in der Champions League kein Dauergast mehr ist. Trotzdem haftet dieser Begegnung noch immer ein besonderer Duellcharakter an, gespeist aus den Siebzigerjahren, als Cruyff gegen Beckenbauer, Niederlande gegen Deutschland, Ajax gegen den FC Bayern Zweikämpfe der Giganten bedeutete. Hass inklusive.

Der Ajax-Trainer coachte auch mal die Bayern

1973 fegte Ajax die Bayern 4:0 aus dem Stadion, die Bayern revanchierten sich 1980 mit einem 5:1. Das wiederum ließ Ajax nicht auf sich sitzen: 5:2 in jenem großen Ajax-Jahr 1995, als die Niederländer mit dem jungen Trainer Louis van Gaal zum bislang letzten großen Halali bliesen. Die Münchner merkten sich diese Schmach sehr gut. Neun Jahre später, 2004, schossen sie Ajax in der Champions-League-Gruppenphase 4:0 ab, mit Roy Makaay wurde ein Niederländer dabei zum Ajax-Schrecken. Seit 2004 ist man sich aus dem Weg gegangen.

Was nicht bedeutet, dass es seit damals keine Querverbindungen mehr gab. Van Gaal hat den Bayern als Trainer 2009 ein modernes Gesicht verpasst - und 2013 übernahm ein gewisser Erik ten Hag die U23 der Münchner. Gleich im ersten Jahr stand er mit der Mannschaft ganz dicht vor dem Aufstieg in die Drittklassigkeit. Ein Gegentor in der Nachspielzeit des entscheidenden Relegationsspiels gegen Fortuna Köln verhinderte das. Den berühmten Bayern-Dusel hat ten Hag noch nicht persönlich kennengelernt.

Viel Tradition, ein bisschen Gegenwart Es war der letzte große internationale Erfolg von Ajax Amsterdam: 1995 hielt Louis van Gaal die Champions-League-Trophäe in die Höhe. Ajax hatte in Wien den Titelverteidiger AC Mailand 1:0 besiegt. Held des Abends war der junge Patrick Kluivert, der fünf Minuten vor dem Abpfiff das Siegtor machte - erst kurz zuvor war er eingewechselt worden. Routinier Frank Rijkaard gehörte damals zu den wenigen Erfahrenen in der Mannschaft. Der größte Ruhm von Ajax liegt noch einmal 20 Jahre zurück - die Mannschaft gewann unter Führung von Johan Cruyff dreimal in Folge den Europapokal der Landesmeister von 1971 bis 1973. Cruyff und sein Team wurden stilbildend nicht nur für den niederländischen Fußball. An der Seite des großen Meisters traf und jubelte Ajax-Urgestein Sjaak Swart - er machte mehr als 450 Spiele für Ajax. Und noch ein Idol des Vereins bereicherte damals die Offensive: Piet Keizer - wie Cruyff bereits verstorben. Der FC Bayern wurde 1972 auf dem Weg ins Endspiel 4:0 regelrecht verprügelt. Hier jubelt Arie Haan nach einem Treffer. Johan Neeskens war der getreue Helfer von Cruyff im Mittelfeld - nicht nur hier gegen Uli Hoeneß. Er folgte Cruyff später auch zum FC Barcelona. Baumeister des Erfolgs war der General. Rinus Michels, der Schöpfer des Voetbal totaal. Auch später hatte Ajax große Spieler wie den Torjäger Marco van Basten. Dennis Bergkamp ist noch heute einer der Größten, später machte er seinen Weg beim FC Arsenal. Der Finne Jari Litmanen hatte seine besten Jahre in Amsterdam, auch er gehörte zum Team von 1995. Das waren noch Zeiten, als der junge Zlatan Ibrahimovic für Ajax stürmte. Schon damals war zu sehen, dass hier ein Weltklassespieler heranreift. Für die Tore war eine Zeit lang Klaas-Jan Huntelaar zuständig. Später wurde er zu einem Schalker Jungen. Noch ein Weltstar, der das Ajax-Trikot trug. Für Luis Suárez war Amsterdam die erste Station in Europa. Eigengewächse hatte Ajax immer - Wesley Sneijder (Foto) gehörte dazu, so wie Rafael van der Vaart oder Nigel de Jong.

Ajax und Bayern - das war mal ein Zweikampf auf Augenhöhe. Der Weg der beiden Vereine hat sich danach weit voneinander entfernt. Die Bayern sind eine große Nummer in Europa geblieben, Ajax konnte irgendwann nicht mehr mithalten. Wenn selbst die 18-Jährigen schon den Verein verlassen, weil sie woanders mehr Geld erwarten und mehr Renommee erhoffen, so wie es der Sohn von Klublegende Patrick Kluivert Justin im Sommer tat, ist die Rückkehr zum europäischen Adel so gut wie unmöglich.

Talentausbildung - und dann weg

Ajax Amsterdam kann noch immer mit seinem Namen wuchern. Der Verein strotzt vor Tradition, das rot-weiße Jersey mit dem Konterfei des griechischen Gottes Ajax gehört in jede gute Trikotsammlung, der Klub hat überall in Europa seine Fans. Das reicht noch, um Talente aus dem In- und Ausland anzuziehen. Zlatan Ibrahimovic oder Luis Suárez haben ihren Weg zum Weltstar hier begonnen, aber es ist eben immer nur ein Anfang. Jetzt haben die Amsterdamer wieder ein paar Hochbegabte in ihren Reihen: den Marokkaner Hakim Ziyech, den Argentinier Nicolas Tagliafico, und die zwei Eigengewächse Mathijs de Ligt und Frenkie De Jong. Bei allen vieren kann man sich nicht vorstellen, dass sie in zwei, drei Jahren noch das Ajax-Trikot tragen werden.

Der Spannung in der Liga hat es keinen Abbruch getan, dass Ajax nicht mehr europäisches Topniveau erreicht. Ajax ist seit vier Jahren nicht mehr Meister geworden, der Titelkampf in der Eredivisie entscheidet sich meist erst auf der Zielgeraden der Saison. Vor zwei Jahren fehlte Ajax ein Pünktchen auf den ungeliebten Erzrivalen Feyenoord Rotterdam, ein Jahr zuvor hatte man mit zwei Zählern das Nachsehen gegenüber PSV Eindhoven. In der Liga jammert niemand über Langeweile. Der FC Bayern und die Bundesliga müssen da erst noch hinkommen.

Fast 30 Jahre nach dem Abschiedsspiel-Debakel von Amsterdam hat sich Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge 2006 im niederländischen Fernsehen dafür entschuldigt. Das 8:0 damals sei "eine Beleidigung" gewesen. Rummenigge hatte damals allein vier Tore erzielt. Am Abend stehen die Bayern nach der Bundesliga-Niederlage in Berlin in der Verantwortung, von jenem Biss von damals etwas zu zeigen. Nach dem Gesetz der Serie wäre zwar Ajax wieder an der Reihe, eine Klatsche zu verteilen. Aber "Het leven is geen zoete krentenbol", wie sie in den Niederlanden, dem Land der Sprichwörter, sagen. Das Leben ist kein Rosinenbrötchen.