Die Bayern warfen nach dem Treffer zum 2:2 in der 63. Minute noch mal alles nach vorne und brachten den Titelverteidiger so bedenklich ins Wanken. Weil ihnen kein weiteres Tor mehr gelang, steht Real zum dritten Mal in Folge im Endspiel der Königsklasse. Dort aber müssen die Spieler anders auftreten und dürfen sich nicht mehr so viele passive Phasen erlauben, wenn der Titel zum vierten Mal in fünf Jahren an die Königlichen gehen soll.