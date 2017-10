Bayern-Star Vidal in der Krise Angst jagt er niemandem mehr ein

Einen Moment blieb Arturo Vidal noch stehen, Montagvormittag am Münchner Flughafen, ein Fan hatte ihn um ein Selfie gebeten. Vidal hielt kurz inne, dann ging er rasch weiter Richtung Gate, zum Flug nach Glasgow, wo die Bayern am Abend in der Champions League bei Celtic antreten (20.45 Uhr; TV: Sky; Liveticker SPIEGEL ONLINE). In seinen Ohren steckten weiße Kopfhörer, sein Blick war ernst, der Blick entsprach seiner derzeitigen Situation.

Vidal hat schon glücklichere Tage erlebt beim FC Bayern. Wie lange der Chilene überhaupt noch in München spielen und wie viele Auswärtsreisen er mit den Münchnern im Europacup noch antreten wird, das wird gerade immer fraglicher.

Vidal war im Juli 2015 zum FC Bayern gekommen, der Verein überwies damals 35 Millionen Euro an Juventus. Die Münchner Klub-Bosse schwärmten von seinen kämpferischen Qualitäten, ein bissiger Terrier sei er, in Bayern nennt man so jemanden auch einen Wadlbeißer. Schnell war die Rede vom "Krieger" - und von "King Arturo".

Legendär sein Auftritt im Achtelfinal-Rückspiel im März 2016 gegen seinen Ex-Klub. Juve wollte eine 2:1-Führung ruhig zu Ende spielen, es lief die Nachspielzeit, als Vidal herangewalzt kam und an Turins Strafraum den Ball ergrätschte. Sekunden später köpfte Müller das 2:2, in der Verlängerung triumphierte Bayern 4:2. "Arturo ist ein Siegertyp", jauchzte der damalige Sportdirektor Matthias Sammer. Vom Siegertyp ist nun nichts mehr übrig.

Vidal hat sich zum Risikofaktor entwickelt

Die Waffen des Kriegers sind stumpf geworden. Angst jagt er niemandem mehr ein, und wenn, dann nur seiner eigenen Mannschaft. Vidal hat sich zu einem Risikofaktor für den FC Bayern entwickelt.

So wie im April dieses Jahres, sein Platzverweis in Madrid leitete das Aus in der Champions League gegen Real ein und stand als Sinnbild für seinen eigenen Abstieg: 2016 kamen die Bayern seinetwegen ins Viertelfinale. 2017 schieden sie seinetwegen im Viertelfinale aus.

Der große Bruch aber kam nun im Oktober, mit dem dramatischen Scheitern Chiles in der WM-Qualifikation. Als zweifacher Sieger der Copa América 2015 und 2016, als Confed-Cup-Finalist 2017 hoffte Vidal mit Chile auf den großen Coup 2018. Doch jetzt sind sie plötzlich gar nicht dabei. Ein Schock für Vidal.

Auf dem Platz fällt er in München kaum noch auf, und wenn, dann nur durch rüde Attacken. So wie im Pokalspiel gegen RB Leipzig am Mittwoch, als er Emil Forsberg am eigenen Strafraum umsenste und ihn Trainer Jupp Heynckes später wegen akuter Rotgefahr vom Feld nahm. Im Liga-Spiel am Samstag gegen Leipzig kam Vidal nach 45 Minuten für den verletzten Robert Lewandowski, er irrte mehr wie ein Fremdkörper herum. Immer deutlicher wurden zuletzt dabei auch die läuferischen Defizite des 30-Jährigen, er kommt beim Tempo nicht mehr mit.

Dazu kommen zahlreiche Eskapaden außerhalb des Stadions. Eine Nachtklub-Schlägerei 2014 in Turin, ein Autounfall mit 1,2 Promille im Juni 2015, nun zuletzt die unsägliche Schlammschlacht mit den öffentlichen Vorwürfen von Pilar Lizana, der Schwiegermutter von Chiles Nationaltorwart Claudio Bravo, die Vidal zum Sündenbock für das kollektive Versagen auserkor und ihn der Trunkenheit im Dienst bezichtigte: "Alle Welt weiß, dass Arturo betrunken zum Training kam." Und dann folgten vergangene Woche auch noch Berichte über die Verwicklung in eine neuerliche Disco-Prügelei in einem Münchner Nachtklub, Mitte September, nach einem Besuch auf dem Oktoberfest.

"Die Behörden werden das schon klären"

Trainer Heynckes äußerte sich großväterlich gütig und geduldig, als dieser Tage die Rede auf Vidal kam. "Ich kenne ja meinen Arturo", sagte er und erzählte Anekdoten aus gemeinsamen Zeiten in Leverkusen, wo er den ungestümen Chilenen schon zwischen 2009 und 2011 zu bändigen versuchte. Auch Hasan Salihamidzic wurde nach dem 2:0 gegen Leipzig zu den jüngsten Vorfällen um Vidal noch gefragt. "Ich war ja nicht dabei", sagte der Sportdirektor und fügte angesichts einer Anzeige bei der Münchner Polizei hinzu: "Die Behörden werden das schon klären."

Vertrag hat Vidal bis 2019, als einer von vielen ist er im Mittelfeld des FC Bayern längst ersetzbar. Am Montag berichteten italienische Medien einmal mehr von einem bevorstehenden Wechsel Vidals zu Inter Mailand, vielleicht schon im Winter. Egal, ob es reine Spekulationen sind und unerheblich, ob er bei Celtic von Beginn an spielt: Viel darf sich Vidal nicht mehr erlauben. Weder auf dem Platz noch sonst wo, denn sonst dürfte es bald vorbei sein mit der Toleranz der Bayern-Bosse. Und auch Disziplinfanatiker Heynckes wird dann die letzte Geduld verlieren. Mit seinem Arturo.