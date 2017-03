Champions League Manchester City scheidet gegen Monaco aus

Der AS Monaco steht nach einem Sieg gegen Manchester City im Viertelfinale der Champions League. Beim 3:1 (2:0)-Erfolg war der Tabellenführer der Ligue 1 dank der Tore von Kylian Mbappé Lottin (8. Minute) und Fabinho (29.) schnell 2:0 in Führung gegangen. Tiemoué Bakayoko sorgte für das entscheidende Tor (77.), nachdem Leroy Sané zwischenzeitlich verkürzt hatte (71.). Das Hinspiel hatte Manchester noch 5:3 für sich entschieden.

Monaco steht damit nach 2015 wieder in der Runde der besten Acht Europas. Josep Guardiola ist als Trainer damit erstmals vor dem Halbfinale in der Königsklasse gescheitert.

Guardiola vertraute erneut dem zuletzt überzeugenden Sané. Der ehemalige Schalker spielte im Mittelfeld an der Seite von David Silva, Kevin de Bruyne und Raheem Sterling. Monaco, das aktuell die französische Liga dank beeindruckender Offensivleisteungen anführt, musste auf Superstar Radamel Falcao verzichten.

Aus Sicht der Gastgeber begann die Partie vielversprechend: Mbappé Lottin brachte die Monegassen in Führung, indem er eine scharfe Hereingabe von Bernardo Silva verwertete (8. Minute). Es war wettbewerbsübergreifend das 124. Tor der laufenden Saison für Monaco. Der Favorit aus Manchester hatte Probleme und wirkte nach dem Treffer nervös. Das zeigte sich auch, als Valère Germain den Ball nach einem Fehlpass von Fernandinho eroberte und anschließend aus der Distanz knapp verzog (18.).

Monaco dominierte weiter und erhöhte elf Minuten später auf 2:0. Fabinho brachte eine perfekte Flanke von Benjamin Mendy aus elf Metern im Tor von Willy Caballero unter (29.). Die Ballbesitzstatistik war zu diesem Zeitpunkt ausgeglichen, die Torschussbilanz sprach mit 5:0 hingegen deutlich für Monaco. Die Citizens konnten froh sein, dass Schiedsrichter Gianluca Rocchi beim Stand von 0:2 zur Halbzeit pfiff.

Nach Wiederbeginn verlagerte Manchester das Spielgeschehen zunehmend in die gegnerische Hälfte. Erstmals gefährlich wurde es, als De Bruyne Sterling im Strafraum freispielte. Der Brite versuchte dann Sergio Agüero in der Mitte zu bedienen, doch Andrea Raggi spitzelte ihm den Ball in letzter Sekunde vom Fuß (57.). Wenig später war es erneut Agüero, der gleich zwei Chancen ausließ. Zunächst setzte er den Ball nach einem Sané-Pass über das Tor, kurz darauf scheiterte der Argentinier an Monacos Torhüter Danijel Subasic (62./65.).

Sané sorgte nach zahlreichen City-Chancen dann für den verdienten Anschlusstreffer. Der Nationalspieler traf, nachdem Subasic einen Schuss von Sterling nur unzureichend abwehren konnte (71.). Doch Monaco hatte eine passende Antwort parat: Tiemoué Bakayoko erzielte per Kopf das 3:1 und setzte City damit wieder unter Druck (77.). Monaco rettete das knappe Resultat über die Zeit und ließ keine weiteren Chancen der Gäste mehr zu.

AS Monaco - Manchester City 3:1 (2:0)

1:0 Mbappé Lottin (8.)

2:0 Fabinho (29.)

2:1 Sané (71.)

3:1 Bakayoko (77.)

AS Monaco: Subasic - Sidibé, Raggi, Jemerson, Mendy - Fabinho, Bakayoko - Bernardo Silva, Lemar - Germain, Mbappé Lottin

Manchester City: Willy Caballero - Sagna, Stones, Kolarov, Clichy - Fernandinho - Sterling, Silva, De Bruyne, Sané - Aguero

Schiedsrichter: Gianluca Rocchi

Gelbe Karten: Bakayoko - Sagna, De Bruyne