Nach der 1:2-Niederlage in der Ukraine hat die AS Rom im Rückspiel die Mindestanforderung fürs Weiterkommen erfüllt und 1:0 (0:0) vor heimischer Kulisse gegen Schachtjor Donezk gewonnen. Donezk verteidigte lange gut, doch Edin Dzeko gelang in der 52. Minute der einzige Treffer des Abends. Schachtjors Ivan Ordets sorgte dafür, dass Donezk das Spiel in Unterzahl beendete.

Bereits nach dreißig Sekunden hatten die Gastgeber die erste Torchance. Doch Dzeko konnte nach Ablage von Radja Nainggolan Andrij Pjatow nicht überwinden. Die Druckphase der AS Rom hielt allerdings keine zehn Minuten lang an. Danach gab es auf beiden Seiten bis zur Pause keine gefährlichen Torchancen mehr, was auch an der starken Verteidigung der Gäste lag.

In der zweiten Hälfte gehörte die erste Großchance erneut Dzeko, doch diesmal machte er es besser und traf nach einem langen Ball von Kevin Strootman (52.). Zehn Minuten später versuchte der Bosnier es erneut nach Vorlage von Nainggolan, schoss aber knapp neben das Schachtjor-Tor. In der 79. Minute sah Schachtjors Ivan Ordets nach einer Notbremse die Rote Karte.

AS Rom - Schachtjor Donezk 1:0 (0:0)

1:0 Dzeko (52.)

Rom: Alisson - Florenzi , Manolas, Fazio, Kolarov - de Rossi - Nainggolan, Strootman - Ünder (65. Gerson), Perotti - Dzeko

Donezk: Pjatow - Butko, Ordets, Rakytskyy, Ismaily - Fred, Stepanenko (74. Alan Patrick) - Marlos (82. Dentinho), Taison, Bernard - Ferreyra

Schiedsrichter: Undiano Mallenco

Gelbe Karten: Florenzi, Manolas - Ferreyra, Fred

Rote Karte: Ordets

Zuschauer: 47.693