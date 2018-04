Klarer Sieg im Rückspiel Rom gelingt gegen Barça das Fußball-Wunder

Das Wunder ist perfekt: Die AS Rom ist nach einem sensationellen Sieg gegen den FC Barcelona ins Halbfinale der Champions League eingezogen. In Barcelona hatte Rom vor einer Woche noch 1:4 verloren und erreichte nun wegen des dort erzielten Tores erstmals die Vorschlussrunde der Champions League.

Edin Dzeko brachte Rom nach einem schönen Pass von Daniele De Rossi früh in Führung (6. Minute). In der Folge hatten die Gäste Glück, dass es vorerst beim 0:1 blieb. Sowohl Patrik Schick als auch Dzeko vergaben per Kopf weitere gute Chancen. Nach Wiederbeginn brachte De Rossi den Favoriten zusätzlich in Bedrängnis: Der 34-jährige Italiener, der dem Verein seit 2000 angehört, verwandelte einen Elfmeter und erhöhte auf 2:0 (58.).

Barça wirkte weiterhin nervös und ließ zahlreiche Gelegenheiten zu. Kostas Manolas traf nach einem Eckball zum umjubelten 3:0 und sorgte damit für das Aus des Favoriten. Kurios: Sowohl De Rossi als auch Manolas unterliefen im Hinspiel ein Eigentor.

Barcelona, das letztmals 2015 das Halbfinale in der Königsklasse erreicht hatte, enttäuschte über die komplette Spielzeit und hat damit keine Chance mehr auf das angestrebte Triple. Im Pokal steht das Team am 21. April im Finale gegen den FC Sevilla. Die Meisterschaft ist Barça mit elf Punkten Vorsprung auf Atlético kaum noch zu nehmen.

AS Rom - FC Barcelona 3:0 (1:0)

1:0 Dzeko (6.)

2:0 De Rossi (58. Foulelfmeter)

3:0 Manolas (83.)

Rom: Alisson - Manolas, Fazio, Juan Jesus - Florenzi, De Rossi, Kolarov - Nainggolan (77. El Shaarawy), Strootman - Dzeko, Schick (73. Cengiz Ünder). - Trainer: Di Francesco

Barcelona: ter Stegen - Semedo (85. Dembele), Pique, Umtiti, Jordi Alba - Rakitic, Busquets (85. Paco Alcacer) - Sergi Roberto, Iniesta (81. Andre Gomes) - Messi, Suarez. - Trainer: Valverde

Schiedsrichter: Clement Turpin

Zuschauer: 60.000

Gelbe Karten: Fazio, Juan Jesus - Messi