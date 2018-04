Champions-League-Analyse Darum darf Rom noch hoffen

Es klingt eigentlich verrückt, wenn man über ein mögliches Ausscheiden des FC Liverpool in der Champions League spekuliert. Die Reds haben im Halbfinal-Hinspiel immerhin die AS Rom deutlich geschlagen, 5:2 hieß es am Ende.

Das Problem: Es hieß "nur" 5:2.

Dank der letzten zehn Minuten, in denen der Roma zwei Treffer gelungen waren, darf das Team noch einmal hoffen. Der Serie-A-Klub kennt sich mit Comebacks schließlich aus, im Viertelfinale wurde der FC Barcelona nach einem 1:4 im Hinspiel vor eigenem Publikum 3:0 aus dem Wettbewerb geschossen. Genau dieses Ergebnis wäre gegen Liverpool im Rückspiel nun ebenfalls ausreichend.

Insgesamt war der Auftritt der Giallorossi aber besorgniserregend. Nach 25 Minuten verlor das Team von Trainer Eusebio Di Francesco komplett die Kontrolle, ließ acht Chancen und zwei Tore bis zur Pause zu. Die Roma fand auch in den zweiten 45 Minuten kaum ein Mittel gegen die starke Offensive der Gastgeber. Die Reds erhöhten auf 5:0.

Allerdings gab es auch Phasen, in denen die Gäste dem Gegner Probleme bereiteten: Neben den ersten 25 Minuten waren dies vor allem die starken letzten zehn Minuten, in der die Giallorossi auf 2:5 verkürzten. Die grafische Analyse zeigt, was der Roma Hoffnung machen kann.