Champions-League-Aus gegen Barcelona PSG beschwert sich angeblich über Aytekin

Paris St. Germain macht offenbar den deutschen Schiedsrichter Deniz Aytekin für das Ausscheiden in der Champions League verantwortlich. Die Vereinsführung des französischen Meisters soll in einem offiziellen Beschwerdebrief an die Uefa eine Reihe an Fehlentscheidungen aufgelistet haben. Das berichten die Zeitungen "Le Parisien", "La Gazzetta dello Sport" und "Marca" übereinstimmend.

Nach einem 4:0-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Barcelona verloren die Franzosen das Rückspiel in Camp Nou sensationell 1:6. Dabei fielen die entscheidenden beiden Treffer erst in der Nachspielzeit. Aytekin war nach der Partie in die Kritik geraten.

"Marca" führt acht umstrittene Szenen auf, in denen der deutsche Unparteiische zu Ungunsten der Franzosen entschieden habe. Laut "Parisien" habe sich PSG-Präsident Nasser Al-Khelaïfi noch am Abend des Spiels an den Uefa-Präsidenten Aleksander Ceferin gewandt und seinen Unmut über die Schiedsrichterleistung geäußert.

Kritisiert wurde vor allem der umstrittene Elfmeter zum zwischenzeitlichen 5:1 (90.+1.). Barcelonas Mittelstürmer Luis Suárez war im Laufduell mit PSG-Verteidiger Marquinhos nach einer leichten Berührung an der Schulter zu Boden gegangen. Aytekin, der Suárez kurz zuvor wegen einer Schwalbe die Gelbe Karte gezeigt hatte, entschied auf Strafstoß. Neymar verwandelte sicher. Die Uefa äußerte sich bislang nicht zu der Beschwerde.