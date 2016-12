Champions-League-Auslosung live Bayern droht Barcelona

Wir sind für heute mit unserem gebrochenen Englisch am Ende. Wir hoffen, Sie wurden gut informiert. Die Europa League-Auslosung entnehmen Sie bitte der Tagespresse. Nein, nur ein Spaß. Nirgendwo erfahren Sie die Paarungen in Europas 1B-Wettbewerb schneller und liebevoller aufbereitet als bei SPIEGEL ONLINE. Je länger ich drüber nachdenke, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass das eigentlich in allen Lebenslagen gilt. Schönen Montag noch!

Wenn Sie abschließend noch mein persönlicher Tipp interessiert (und wenn nicht, schreibe ich es trotzdem): Real Madrid könnte als erster Verein seit 25 Jahren seinen Titel in der Champions League verteidigen. Die Auslosung gegen Napoli ist machbar. Zwar ist Madrid nicht unschlagbar, aber die letzten Zeugen, die einen Pflichtspielsieg gegen die Königlichen erlebt haben, werden nach und nach ausgeschaltet: Medienberichten zufolge ist Klaus Allofs als Sportdirektor des VfL Wolfsburg entlassen worden. Wolfsburg war der letzte Verein, der gegen Zidanes Madrid gewinnen konnte. Zufall? Wohl kaum. Mehr in Kürze auf SPIEGEL ONLINE.

Borussia Dortmund hat ganz sicher ein machbares Los bekommen und das auch noch mit einem äußerst attraktiven Reiseziel verbunden: Lissabon! Benfica führt derzeit die Primeira Liga nach dem Derbysieg gegen Sporting deutlich an, aber im CL-Achtelfinale steht der Klub eigentlich nur aufgrund der beiden Siege gegen den Gruppenaußenseiter Dynamo Kiew, gegen den beiden anderen Gruppengegner Neapel und Besiktas konnte das Team von Trainer Rui Vitoria kein Spiel gewinnen.





Der ist bei weitem nicht so aufgeregt wie ihr http://pbs.twimg.com/media/CzeQpEmWgAAZapQ.jpg

Falls Sie jetzt erst einschalten: Hier das Achtelfinale auf einen Blick , zusammengestellt von meinem Kollegen Marcus Krämer.

Das Finale der Champions League ist 2017 übrigens in Cardiff. Das mag auf den ersten Blick verwundern, verfügt die Hauptstadt von Wales doch über keinen Erstligisten. Aber sie verfügt über das Millennium Stadium, eines der größten und modernsten Rugbystadien der Welt.

Benfica lost 5-0 at Borussia Dortmund in the 1963/64 Champions Cup, their biggest ever defeat in the Champions Cup/Champions League #UCLdraw

"Bayer Leverkusen kann an guten Tagen jeden schlagen und an schlechten gegen jeden verlieren", sagt Michael Schade. Diese Leute glauben immer noch, dass sie Barcelona jedes Mal fast besiegt hätten. "Mit Atlético haben wir noch eine Rechnung offen", sagt Schade auch. Bin gespannt, wie liebenswürdig Diego Simeone reagiert, wenn Schade ihm diese aushändigt.

Schauen wir kurz nochmal etwas genauer hin bei den deutschen Gegnern. Bayern München bekommt es mit dem FC Arsenal zu tun, was ganz sicher spektakuläre zwei Duelle verspricht. Aber ist es auch ein gefährliches Los für die Münchner? Die größte Gefahr ist sicher, Arsenal nicht ernst zu nehmen, nur weil der Klub seit 2010/11 sechsmal im Achtelfinale ausgeschieden ist.



(Sechs Mal!!!! ahahahahahahahahahahaha. xD :) :P)



Die Gunners sind gut in Form und jagen derzeit Premier-League-Tabellenführer FC Chelsea, eine spiel- und konterstarke Mannschaft mit spektakulären Spielern wie Mesut Özil oder Alexis Sanchez.



(Aber sie sind eben auch sechsmal seit 2010/11 im Achtelfinale ausgeschieden, also nie weitergekommen!)

Hans-Joachim Watzke zeigt sich zufrieden mit dem Dortmunder Los Benfica. Man habe "eine gute Chance, weiterzukommen." True dat, Aki.

Zwei Paarungen gibt es zum ersten Mal überhaupt. Und nein, dazu zählt nicht Bayern - Arsenal. Manchester City hat noch nie gegen Sevilla gespielt. Und Leicester natürlich auch noch nie gegen Sevilla.

So lieben wir Auslosungen: Langes Warten, viele Männer in Anzügen sitzen angespannt rum und versuchen, sich die Panik nicht anmerken zu lassen. Und dann werden die Lose schneller gezogen als ihr Schatten, und man kommt nicht mehr dazu, sich über die Paarungen lustig zu machen. NOT FAIR, würde ein gewählter Präsident sagen.

Bayern and Arsenal have met on 10 previous occasions, Bayern have won 5 times, Arsenal 3 times (2 draws). #UCLdraw





#FCBARS Arsenals CL-Bilanz seit 2010/11:Achtelfinal-AusAchtelfinal-AusAchtelfinal-AusAchtelfinal-AusAchtelfinal-AusAchtelfinal-Aus

Hope you all booked this morning.

Und das Losglück für den Englischen Meister Leicester City setzt sich fort. Die Foxes, in der Premier League im Abstiegskampf, spielen nach einer Gruppe mit Porto, Kopenhagen und Brügge jetzt gegen Sevilla.

Das vorletzte Achtelfinale führt Paris Saint-Germain und den FC Barcelona zusammen. Gab es auch schon ein paar Mal.

Achtelfinal-Aus für Bayer vor zwei Jahren nach Elfmeterschießen.

Bayer Leverkusen darf, nein muss gegen Atlético Madrid ran.

The comforting stability that 2016 was crying out for

Das ist NICHT lustig, denkt man jetzt bei den Gunners. Es gibt wenige Paarungen in der jüngeren CL-Geschichte, die es häufiger gab.

Porto spielt gegen Juventus.

Bayern München muss gegen den FC ARSENAL antreten.

Einige leichte Lose für Bayern sind schon raus aus dem Topf...

Benfica trifft auf Borussia Dortmund. Das ist ein sehr machbares Los für den BVB.

Das ist das Aufeinandertreffen von Neapels José Callejon und seinem Ex-Klub.

Real Madrid trifft als Gruppenzweiter auf: SSC Neapel

Das ist sicher ein leichtes Los für Josep Guardiola.

Es geht los! Manchester City wird als erstes Los aus dem Glaspokal gezogen. Gegen AS Monaco.

Es wird leider immer noch erklärt, wer NICHT gegen wen spielen kann.

Mit getragener Stimme werden weitere Präliminarien erörtert. "Es knistert", kommentiert Sky. Gut, das sind auch Menschen, die einem Sandhausen gegen Würzburg als emotionales Highlight des Wochenendes verkaufen. Aber die machen auch nur ihren Job.

"We are nearly ready to commence the draw", sagt das Politbüro. Musik in unseren Ohren.

Als Losfee fungiert Ruud Gullit, Weltfußballer von 1987 (!). Er erklärt en passent Borussia Dortmund zum Favoriten auf den CL-Titel. Hab ich das richtig verstanden?

Ruud Gullit! Er ist als Stargast bei der Auslosung. Mit kurzen Haaren, und das Jackett spannt für meinen Geschmack etwas. Aber Legende bleibt Legende. Gullit wird nach Favoriten gefragt und sagt als erstes "Dortmund". Äh. Okay. Cheers, Ruud.

Wie man es von einer Auslosung erwarten darf, werden zunächst generische Einspielfilmchen mit Highlights gezeigt, während ein grauhaariger Mann im Anzug vor einem blauen Hintergrund in gebrochenem Englisch das Prozedere erläutert. Warum etwas ändern, das funktioniert?

Ach, Daniel.

Es ist zwölf Uhr! High noon. High Nyon, wie einige meiner Kollegen auf Twitter kommentieren würden. Ich persönlich lehne solche Wortspiele ab.

Wer sind eigentlich die Favoriten auf den Champions-League-Titel 2017? Die Buchmacher sehen Barcelona knapp vor dem FC Bayern, dann erst Real Madrid. Die Großen Drei also. Und der Rest? Manchester City ist unter Josep Guardiola noch nicht konstant erfolgreich. PSG scheint ohne Zlatan Ibrahimovic nicht mehr so stark wie in den Vorjahren. Juventus sollte nie unterschätzt werden. Und Arsenal? Spielt seit Monaten groß auf. Aber wenn es ernst wird, hatte Arsène Wenger traditionell meist das Nachsehen. Atlético wirkt schwächer als zuletzt. Alle anderen Teams dürften nur Außenseiter sein und selbst das Halbfinale nur im Ausnahmefall erreichen. Sorry, BVB.

Michael Ballack hat sich als Hellseher betätigt. Der ehemalige DFB-Kapitän spielte für Bayern und Leverkusen in der Champions League, gewonnen hat er den Titel nie.

Und dann ist da ja noch Bayer Leverkusen. Die möglichen Gegner für das Team von Roger Schmidt heißen Arsenal, Napoli, Atlético Madrid, Barcelona, Leicester City und Juventus. Schluck.

Für Borussia Dortmund klingen die möglichen Gegner lösbar, mit zwei schweren Ausnahmen: Gegen Manchester City und Paris Saint-Germain wäre der BVB wohl nicht favorisiert. Dafür sind Benfica, Porto und Sevilla keine Horrorlose (wobei gerade Sevilla mit Trainer Jorge Sampaoli auch kein Selbstgänger wäre).

Das allerwahrscheinlichste Achtelfinale ist jedoch das Aufeinandertreffen von Atlético Madrid und Manchester City. Die Chance (25,364%) ist nicht nur fast so groß wie eine Gewissheit, für City-Trainer Pep Guardiola wäre es wohl auch so etwas wie eine Höchststrafe. Nachdem er als Bayern-Coach in drei Jahren dreimal im Halbfinale an spanischen Teams scheiterte (zuletzt: Atlético), wird der Spanier nun einige Kerzen anzünden, dass der Fluch mit dem neuen Klub nicht schon im Achtelfinale seinen Anfang nimmt.

Die Analyse von MisterChip macht deutlich, dass die Chancen der Bayern sehr gut sind, mal wieder auf den FC Barcelona zu treffen, wobei wir in diesem Fall die Chancen (22,479%) wohl eher "Chancen" schreiben, denn in München würden dieses Los sicher einige als Strafe sehen.

Next Draw chances http://pbs.twimg.com/media/CzGs_PTXUAY1sT_.jpg

Daraus ergibt sich, dass zum Beispiel der FC Bayern, der diesmal nur Zweiter seiner Gruppe geworden ist, nicht auf Borussia Dortmund treffen kann, einen Gruppensieger. Wohl aber auf Barcelona, Arsenal oder Juventus. Das wären wohl die schwereren Lose. Denkbar als Bayern-Gegner wären aber auch Leicester City, Napoli oder AS Monaco. Gegner, an denen die Münchner im Normalfall nicht scheitern werden.

Mannschaften aus dem gleichen Land können im Achtelfinale noch nicht aufeinandertreffen. Ab dem Viertelfinale dann schon, da wird ohne Setzliste gelost.

Was Sie wissen müssen: Noch nie waren so wenige Länder in einem CL-Achtelfinale vertreten. Lediglich die großen fünf europäischen Ligen sind dabei, dazu zwei Mannschaften aus Portugal. Der Modus der Auslosung: Die acht Gruppensieger treffen jeweils auf den Gruppenzweiten einer anderen Gruppe.

Aber schön ist es da. (Foto: nyon-tourisme.ch)

Wer in der Runde der besten 16 aufeinandertrifft, das wird heute ausgelost. Im Allerheiligsten des Europäischen Fußballs, in Nyon am Genfer See. Einer kleinen Stadt, in der jeder zweite Einwohner Fußballfunktionär ist, meiner subjektiven Erinnerung nach.

Jetzt aber muss uns das alles nicht mehr interessieren! Kantersiege liegen ebenso hinter uns wie Thekenteams vom Schlage Dinamo Zagrebs. Denn: Es ist Achtelfinale, Baby. K.o.-Phase. Alles oder nichts.

Champions League geschimpft worden. Vor allem über die Gruppenphase. Einige Experten (hüstel) Viel ist in den vergangenen Wochen über diegeschimpft worden. Vor allem über die. Einige Experten (hüstel) forderten sogar eine grundlegende Reform des Wettbewerbs. Warum? Weil unter den 16 Achtelfinalteilnehmern 15 sind, die in ihren Gruppen an eins und zwei gesetzt waren. Mit anderen Worten: Die Vorrunde der Champions League besteht aus fast 100 Spielen, die ohnehin nur die Spreu vom Weizen trennen, bis der Wettbewerb endlich losgehen kann. Schnarch.

Herzlich willkommen zur Achtelfinal-Auslosung der Champions League. Um 12 Uhr berichten wir live und Sie erfahren, gegen wen der FC Bayern, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen antreten müssen.