Champions-League-Gruppenphase Bayern trifft auf Neymar, Dortmund auf Real Madrid

Die deutschen Klubs haben bei der Auslosung der Champions-League-Gruppenphase attraktive Lose gezogen. Bayern München trifft in der Gruppe B auf Paris St. Germain mit dem 222-Millionen-Euro-Mann Neymar, den belgischen Klub RSC Anderlecht und Celtic Glasgow aus Schottland.

Borussia Dortmund bekommt es in der Gruppe H mit dem Titelverteidiger Real Madrid, dem Premier-League-Team Tottenham Hotspur und Apoel Nikosia aus Zypern zu tun.

Champions-League-Neuling RB Leipzig spielt in seiner Premierensaison in der Gruppe G gegen den französischen Meister AS Monaco, FC Porto aus Portugal und den türkischen Klub Besiktas Istanbul.

Die Gruppen im Überblick:

Gruppe A

Benfica Lissabon

Manchester United

ZSKA Moskau

FC Basel

Gruppe B

Bayern München

Paris St. Germain

RSC Anderlecht

Celtic Glasgow

Gruppe C

FC Chelsea

Atlético Madrid

AS Rom

Qarabag Agdam

Gruppe D

Juventus Turin

FC Barcelona

Olympiakos Piräus

Sporting Lissabon

Gruppe E

Spartak Moskau

FC Sevilla

FC Liverpool

NK Maribor

Gruppe F

Schachtjor Donezk

Manchester City

SSC Neapel

Feyenoord Rotterdam

Gruppe G

AS Monaco

FC Porto

Besiktas Istanbul

RB Leipzig

Gruppe H

Real Madrid

Borussia Dortmund

Tottenham Hotspur

Apoel Nikosia