Champions League Dortmund trifft auf Benfica, Bayern auf Arsenal

Borussia Dortmund kann mit der Auslosung in der Champions League zufrieden sein. Der BVB trifft im Achtelfinale auf Benfica Lissabon und ging Manchester City mit Trainer Josep Guardiola aus dem Weg. Ein Déjà-vu erlebte der FC Bayern, der zum wiederholten Male auf den FC Arsenal treffen wird. Für Bayer Leverkusen kommt es ebenfalls zu einem Wiedersehen. Erst in der Spielzeit 2014/2015 hatte Bayer gegen Atlético Madrid gespielt, damals hatten sich die Spanier im Elfmeterschießen durchgesetzt.

"Es gab bei den möglichen Gegnern keinen großen Qualitätsunterschied", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. "Benfica ist im Moment die Nummer eins in Portugal, aber wir haben schon gute Chancen. Benfica ist ein großer Name, für unsere Fans ist das ein super Spiel."

AFP Ruud Gullit zog für Borussia Dortmund ein gutes Los

Die Münchner treffen zum insgesamt sechsten Mal in der Champions League auf den Klub von Mesut Özil. In den bisherigen drei Duellen im Achtelfinale 2005, 2013 und 2014 hatten sich stets die Bayern durchgesetzt. Doch in dieser Saison könnte das Spiel enger ausgehen. Das liegt zum einen an der geringeren Souveränität der Bayern in der Bundesliga, Arsenal spielt in der Premier League zudem ein starkes Jahr. "Es wird schwierig, aber ich bin zuversichtlich", sagte Bayern-Trainer Carlo Ancelotti.

"Wir haben mit Arsenal ein Los bekommen, mit dem wir viel Erfahrung haben", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. "Das ist eine gute Mannschaft, das werden schwere Spiele. Da müssen wir gut und konzentriert spielen, um unser Ziel, das Viertelfinale, zu erreichen."

Die Bayern müssen als Gruppenzweiter zunächst zu Hause antreten. Gleiches gilt für Leverkusen im Duell mit Atlético, die Werkself gilt gegen das Team von Trainer Diego Simeone als klarer Außenseiter. "Das ist eine große Herausforderung", sagte Bayer-Geschäftsführer Michael Schade. Wir sind seit Wochen von Verletzungen geplagt und hoffen, dass das im Februar anders ist. Dann haben wir durchaus eine Chance im Achtelfinale."

Das Top-Duell des Achtelfinals steigt zwischen Paris St. Germain und dem FC Barcelona. Die Katalanen gelten als favorisiert, auch wenn sie in der spanischen Liga derzeit sechs Punkte hinter Real Madrid liegen. Der französische Serienmeister PSG kämpft in der Liga auch mit Problemen.

Die Hinspiele finden am 14. und 15. sowie 21. und 22. Februar statt, die Rückspiele am 7. und 8. sowie 14. und 15. März. Das Finale wird am 3. Juni im Millennium Stadium von Cardiff ausgetragen.

Die Achtelfinalpaarungen im Überblick:

Benfica Lissabon - Borussia Dortmund

FC Bayern - FC Arsenal

Bayer Leverkusen - Atlético Madrid

FC Porto - Juventus Turin

FC Sevilla - Leicester City

Paris St. Germain - FC Barcelona

Real Madrid - SSC Neapel

Manchester City - AS Monaco