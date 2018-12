+++ Live-Analyse zur Champions-League-Auslosung +++ Was sagen die deutschen Teams? Und wer ist Favorit?

CL-Auslosung 12/17/18 10:50 AM Tobias Escher Wie gut Borussia Dortmund ist, muss sich nach dieser Hinrunde niemand mehr fragen. Ich würde ihnen sogar zutrauen, mit dem FC Liverpool mithalten zu können. Lucien Favres Bilanz gegen Klopp ist ausgeglichen: vier Siege, drei Unentschieden, fünf Niederlagen. Der Schweizer bringt das nötige taktische Geschick mit und seine Elf das nötige Tempo, um Klopp zu ärgern. Schwieriger dürfte es werden gegen Tottenham Hotspur . Die Londoner könnten gegen den BVB noch eher aus einer Außenseiter-Rolle heraus mit ihrer starken Defensive punkten. Freuen dürfte sich der BVB auf ein Aufeinandertreffen mit Ajax Amsterdam . Deren Ballbesitz-System dürfte den konterstarken Dortmundern entgegenkommen. CL-Auslosung 12/17/18 10:45 AM Tobias Escher Wie gut ist Bayern München wirklich? Diese Frage stellt sich nach den Siegen gegen Nürnberg (3:0) und Hannover (4:0). Die ganz große Krise scheint vorerst beendet. Trotzdem behaupte ich: Weder im Ballbesitzspiel noch in der Konterabsicherung befinden sich die Bayern auf dem Niveau der vergangenen Jahre. Deshalb wäre das absolute Albtraum-Los der FC Liverpool . Jürgen Klopps Team dürfte mit den präzisen Kontern die zuletzt eher lahme Verteidigung der Bayern aushebeln. Traumlos wäre aus meiner Sicht - Überraschung! - Manchester United . Jose Mourinho liegt den Bayern, zumal deren wachsweiches Pressing und ihre halbgaren Konter kein riesiges Problem darstellen dürfte für die Bayern. CL-Auslosung 12/17/18 10:37 AM Tobias Escher Kollege Lukas Rilke hat angeboten, meinen Kaffee zu holen, damit Sie, liebe Leserinnen und Leser, früher in den Genuss meiner Einschätzungen kommen. Wo erhalten Sie sonst einen solchen Service! Somit folgt die erste Einschätzung in wenigen Sekunden. CL-Auslosung 12/17/18 10:35 AM Tobias Escher Schönen guten Tag (oder soll ich sagen: schöne Mittagspause?) auch von meiner Seite. Ich werde an dieser Stelle eine kurze, subjektive Einschätzung geben, welche Gegner den deutschen Teilnehmern besonders gut liegen dürften - und welche sie fürchten sollten! Zuvor mache ich aber meine "Mittagspause" und hole mir einen Kaffee. CL-Auslosung 12/17/18 9:43 AM Benjamin Knaack https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1074598134356021249 CL-Auslosung 12/17/18 9:20 AM Benjamin Knaack Auf wen Bayern und Dortmund treffen können, erfahren Sie in diesem Artikel. CL-Auslosung 12/17/18 9:11 AM Benjamin Knaack Die Schalker Fans können sich freuen und ärgern zugleich: Zwar kommt in jedem Fall ein absolutes Topteam nach Gelsenkirchen (Attraktivität! Einschaltquoten! Gänsehaut!). Dafür kommt aber auch in jedem Fall ein absolutes Topteam nach Gelsenkirchen (Drohende Klatsche! 0:5! Frühes Ausscheiden!). Aber wer weiß, vielleicht überraschen die Königsblauen auch gegen Real Madrid, Barcelona, PSG, Manchester City oder Juventus Turin. Es wäre nicht der erste magische Abend in Europa für Schalke. CL-Auslosung 12/17/18 9:07 AM Benjamin Knaack Herzlich willkommen zur Auslosung des Champions-League-Achtelfinals. Drei deutsche Teams haben sich für die K.-o.-Runde der Königsklasse qualifiziert: Der FC Bayern München, Borussia Dortmund und der FC Schalke 04. Bayern und der BVB kamen als Gruppenerster weiter, Schalke als Zweiter. Show more Tickaroo Liveblog Software