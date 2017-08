Champions-League-Auslosung Wen ziehen Bayern, Dortmund und Leipzig?

Um 18 Uhr geht die Zeremonie in Monaco los. Dann entscheidet sich, auf wen der FC Bayern, Borussia Dortmund und Champions-League-Neuling RB Leipzig in der Vorrunde treffen. Die TSG Hoffenheim wird nach der Niederlage in den Playoffs gegen den FC Liverpool nicht dabei sein. Im Anschluss an die Auslosung werden dann noch Europas Fußballerin und Europas Fußballer des Jahres ausgezeichnet.