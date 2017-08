Champions-League-Auslosung Selbst die Bayern müssen bangen

Die Bundesligisten sind bei der Auslosung der Gruppenphase der Champions League am Abend in Monaco (18 Uhr/Eurosport und Sky, Liveticker SPIEGEL ONLINE) auf Losglück angewiesen. Die Reform hat eine schwerere Planbarkeit zur Folge. So droht selbst dem gesetzten Meister Bayern München eine schwere Vorrunden-Gruppe.

Seit der Saison 2015/16 bilden nicht mehr die acht Teams mit dem besten Uefa-Koeffizienten Topf 1, sondern der Titelverteidiger und die Meister der sieben bestplatzierten Länder. Somit befinden sich darin neben Vorjahressieger Real Madrid, Finalist Juventus Turin, dem FC Bayern, dem FC Chelsea und Halbfinalist AS Monaco auch vermeintlich schwächere Teams wie Benfica Lissabon, Spartak Moskau oder Schachtjor Donezk.

Dafür ist Borussia Dortmund trotz des siebtbesten Uefa-Koeffizienten im Bemessungszeitraum in Topf 2, gemeinsam mit anderen Hochkarätern wie dem FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Atlético Madrid oder den Manchester-Clubs United und City, dazu dem FC Porto und FC Sevilla.

Rein theoretisch könnten also die gesetzten Bayern eine Hammergruppe mit Barcelona und Tottenham bekommen, die ungesetzten Leipziger dafür eine vermeintlich leichte mit Moskau, Porto und Basel. Interne Duelle zwischen Teams aus demselben Land sind in der Gruppenphase noch ausgeschlossen.

Die Zusammensetzung der Lostöpfe:

Topf 1: Real Madrid (Titelverteidiger), Bayern München, FC Chelsea, Juventus Turin, Benfica Lissabon, AS Monaco, Spartak Moskau, Schachtjor Donezk

Topf 2: FC Barcelona, Atlético Madrid, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, FC Sevilla, Manchester City, FC Porto, Manchester United

Topf 3: SSC Neapel, Tottenham Hotspur, FC Basel, Olympiakos Piräus, RSC Anderlecht, AS Rom, Besiktas Istanbul, FC Liverpool

Topf 4: Feyenoord Rotterdam, NK Maribor, RB Leipzig, Celtic Glasgow, Sporting Lissabon, Apoel Nikosia, Bergkarabach Agdam, ZSKA Moskau