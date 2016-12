Champions League Leverkusen bezwingt Monaco deutlich

Ungeschlagen ins Achtelfinale: Bayer Leverkusen hat sich vor heimischen Publikum 3:0 (1:0) gegen den AS Monaco durchgesetzt. Wladlen Yurchenko brachte Leverkusen mit einem Distanzschuss in Führung (30. Minute). Julian Brandt (48.) und ein Eigentor von Monacos Torhüter Morgan De Sanctis (83.) machten den Endstand perfekt. Leverkusen ist damit erstmals in der Vereinsgeschichte ohne Niederlage in der Gruppenphase ins Achtelfinale der Champions League eingezogen. Trotzdem reichte es nur für Platz zwei.

Bayer war von Beginn an die bessere Mannschaft: Chicharito hatte nach einer Kombination über Brandt und Wendell bereits früh die erste Torchance, allerdings konnte De Sanctis den Versuch parieren (7.).

Das Team von Trainer Roger Schmidt war auch in der Folge spielbestimmend. Chicharito hätte das Ergebnis gleich mehrfach erhöhen können (21.,29.), scheiterte aber jeweils an De Sanctis. Besser machte es Wladlen Yurchenko: Der Mittelfeldspieler schloss eine starke Einzelaktion mit einem sehenswerten Treffer aus 25 Metern Torentfernung ab.

Aleksandar Dragovic hatte freistehend aus fünf Metern die Chance zum 2:0 für Bayer, doch der Innenverteidiger köpfte genau auf De Sanctis (34). Monaco trat mit einer B-Elf an und schonte gleich mehrere Stammspieler, da sie bereits zuvor als Gruppensieger feststanden. Die Gäste schossen in der ersten Halbzeit nicht einmal auf Leverkusens Tor.

Im zweiten Durchgang war Bayer nach drei Minuten erfolgreich: Brandt und Hakan Calhanoglu spielten sich mit einem Doppelpass durch die Abwehr des französischen Klubs, Brandt vollendete den Angriff mit dem Treffer zum 2:0.

Nach dem Tor agierte Leverkusen unkonzentrierter und ließ einen Pfostenschuss von Monacos Corentin Jean zu (56.). Wendell vergab die beste Gelegenheit für den Gastgeber (65.). Der Brasilianer hatte allerdings großen Anteil am 3:0: Der eingewechselte Robbie Kruse wurde im Strafraum von Abdou Diallo gefoult und Schiedsrichter Mazeika entschied auf Elfmeter. Der Strafstoß von Wendell sprang von der Latte an den Rücken von De Sanctis und von dortaus zum 3:0-Endstand ins Tor.

Im Parallelspiel trennten sich der bereits feststehende Gruppendritte Tottenham Hotspur und der Letztplatzierte ZSKA Moskau 3:1 (2:1). Die Auslosung des Achtelfinals findet am kommenden Montag statt.

Bayer Leverkusen - AS Monaco 3:0 (1:0)

1:0 Yurchenko (30.)

2:0 Brandt (48.)

3:0 De Sanctis (83./Eigentor)

Leverkusen: Özcan - Da Costa, Jedvaj, Dragovic, Wendell - Baumgartlinger, Yurchenko (76. Henrichs) - Calhanoglu (67. Aránguiz) , Brandt (71. Kruse) - Kießling, Chicharito

Monaco: De Sanctis - Touré, Raggi, Jemerson, Diallo - N'Doram - João Moutinho, Boschilia (67. Traoré) - Dirar, Carrillo (79. Lemar), Jean (76. Germain)

Schiedsrichter: Gediminas Mazeika (Litauen)

Zuschauer: 21.928

Gelbe Karten: Dragovic - Jemerson (3.), Boschilia, Germain