Leverkusens Remis gegen Moskau Bayer vergibt Zwei-Tore-Vorsprung

Bayer Leverkusen hat einen erfolgreichen Auftakt in die neue Champions-League-Saison verpasst. Gegen den russischen Meister ZSKA Moskau reichte es nur zu einem 2:2 (2:2). Flügelspieler Admir Mehmedi (9. Minute) traf früh aus abseitsverdächtiger Position, ehe Hakan Calhanoglu (15.) aus rund 17 Metern erhöhte. Alan Dzagoev (36.) und Roman Eremenko (39.) glichen per Doppelschlag aus.

Nach dem Punktverlust und der verspielten Führung im ersten Heimspiel steht das Team von Trainer Roger Schmidt unter Druck. Die übrigen Gruppengegner AS Monaco und Tottenham Hotspur sind stärker einzuschätzen als ZSKA, das in der ersten Halbzeit lange ungefährlich agierte. Das Ziel Achtelfinale kann ohne Erfolge in der heimischen BayArena wohl nur schwer erreicht werden.

In den ersten 30 Spielminuten dominierte Leverkusen die Moskauer deutlich. Bereits in der neunten Minute gelang dem Gastgeber die Führung. Benjamin Henrichs flankte mittig in den Sechzehner, wo Calhanoglu den Ball mit der Brust an Mehmedi weiterleitete, der ins linke Eck traf. Bei Henrichs Flanke war Mehmedi allerdings im Abseits gestanden.

Calhanoglu erhöhte nur wenige Minuten später auf 2:0. In halblinker Position kam der Stürmer an den Ball und zog ab. Der Schuss wurde noch abgefälscht und landete unhaltbar im rechten oberen Eck (15.). Anschließend sah es so aus, als könnte Leverkusen nach Belieben aufspielen.

Chicharito eroberte in linker Position den Ball und spielte auf Mehmedi, der Julian Brandt bediente. Doch der Stürmer bekam von halblinks nicht genug Druck hinter den Schuss. Moskaus Torwart Igor Akinfeev parierte problemlos (19.). Kurz darauf war wieder Brandt an einer guten Chance beteiligt. Calhanoglu hatte den 20-Jährigen auf halbrechts geschickt. Brandt hätte schon selbst abschließen können, legte aber für Wendell auf, der mit seinem Schuss an Akinfeev scheiterte (27.).

ZSKA Moskau kam erst nach einer halben Stunde zur ersten Torchance. Ein flacher Fernschuss von Aleksey Ionov ging links am Tor von Bernd Leno vorbei (32.). Mehmedi hatte kurz darauf die Gelegenheit, Bayers Vorsprung auszubauen. Der Schweizer kam rechts zum Schuss, schoss aber unplatziert Akinfeev an, der den Ball zurück ins Feld springen ließ. Auch den Nachschuss von Mehmedi ins linke untere Eck parierte der Moskauer Torwart mit einer Glanzparade (36.).

In der 36. Minute fiel wie aus dem Nichts der Anschlusstreffer. Nach einem Konter hob Ionov den Ball in den Strafraum, wo ihn Dzagoev annahm. Jonathan Tah kam zu spät, so dass Dzagoev den Ball an Leno vorbei ins Tor spitzeln konnte. Nur drei Minuten später fiel der Ausgleichstreffer. Lacina Traoré wurde am Strafraum flach angespielt und passte direkt zu Eremenko. Der Finne zog von halbrechts ab und traf flach zum 2:2-Halbzeitstand.

In der zweiten Halbzeit fand Leverkusen nicht mehr zu der anfänglichen Überlegenheit zurück. Moskau agierte im Gegensatz zur ersten halben Stunde auf Augenhöhe. Kurz nach dem Wiederanpfiff vergab Brandt die Führungschance. Der Flügelstürmer kam im Strafraum frei zum Abschluss, verzog aber. In der 51. Minute brachte Trainer Schmidt mit Nationalspieler Kevin Volland einen weiteren Stürmer. Volland ersetzte Kapitän Lars Bender, der sich ohne Fremdeinwirkung am Oberschenkel verletzte. In der 65. Minute wurde der eingewechselte Joel Pohjanpalo am Sechzehner gefoult. Der Referee Daniele Orsato pfiff jedoch nicht. In der Schlussphase gelang es keiner Mannschaft, einen entscheidenden Akzent zu setzen.

Bayer Leverkusen - ZSKA Moskau 2:2 (2:2)

Tore: 1:0 Mehmedi (9.)

2:0 Calhanoglu (15.)

2:1 Dzagoev (36.)

2:2 Eremenko (39.)

Leverkusen: Leno - Henrichs, Tah, Toprak, Wendell - L. Bender (50. Volland), Kampl - Brandt, Mehmedi - Calhanoglu (46. Aranguiz), Chicharito (46. Pohjanpalo)

Moskau: Akinfeev - Mario Fernandes, V. Berezutskiy, Ignashevich, Shchennikov - Wernbloom, Dzagoev - Ionov (78. G. Milanov), R. Eremenko, Golovin (92. A. Berezutskiy) - L. Traoré (73. Strandberg)

Gelbe Karten: Henrichs, Wendell -

Schiedsrichter: Daniele Orsato (Italien)

Zuschauer: 23459