Champions League Leverkusen scheitert an Atlético

Gut gespielt, aber trotzdem ausgeschieden: Mit einem 0:0 bei Atlético Madrid verabschiedet sich Bayer Leverkusen aus der Champions League. In einer unterhaltsamen Partie hatten beide Teams gute Chancen und noch bessere Torhüter. Bernd Leno und Jan Oblak waren die überragenden Akteure.

Bayer begann stark und kam in der vierten Minute zur ersten guten Möglichkeit. Nach Pass von Kevin Kampl drehte sich Kevin Volland um seinen Gegenspieler und zog aus 14 Metern halblinker Position ab, setzte den Ball aber knapp neben den langen Pfosten. Auf der anderen Seite wurde Ángel Correa auf Höhe des Elfmeterpunktes angespielt, doch Roberto Hilbert blockte den Schussversuch des Atlético-Stürmers (15. Minute).

In der Folge vergaben Julian Brandt (17.) und Javier Hernández (21.) nach Kontern gute Möglichkeiten für Bayer. Dann kam wieder Atlético: Antoine Griezmann steckte einen halbhohen Ball wunderschön auf Correa durch. Doch Bernd Leno lenkte den Schuss des Argentiniers aus zwölf Metern mit einer tollen Reaktion um den Pfosten (38.). Kurz darauf fand auch Koke mit einem Abschluss aus 20 Metern seinen Meister in Leno (40.). So ging es beim Stand von 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit erspielten sich beide Teams sehr gute Chancen, kamen aber nicht zum Torerfolg. Nach schöner Vorarbeit von Brandt suchte Karim Bellarabi mit einer flachen Hereingabe von rechts am zweiten Pfosten Hernández. Das Anspiel kam aber nicht an (54.). Gefährlicher wurde es vor dem Tor von Leno: Yannick Carrasco schickte mit schönem Steilpass Griezmann in den Strafraum. Der Lupfer des Franzosen aus halbrechter Position segelte aber wenige Zentimeter am linken Pfosten vorbei (57.).

In der 68. Minute hätte Leverkusen in Führung gehen müssen, doch die Gäste vergaben eine Vierfach-Chance. Nach Ballverlust von Giménez war zunächst Brandt frei durch, scheiterte aber ebenso an Atlético-Keeper Oblak wie Volland mit seinem Nachschuss. Der Ball landete erneut vor den Füßen von Volland, dessen zweiten Versuch Giménez im Zusammenspiel mit Oblak blockte. Schließlich durfte es auch Hernández nochmal probieren, setzten seinen Schuss aus spitzem Winkel aber knapp neben den rechten Pfosten.

Kurz vor Schluss vergaben die Gastgeber eine gute Kontermöglichkeit, als der eingewechselte Gaitán an Leno scheiterte. So blieb es dank zweiter starker Torhüter am Ende beim 0:0. Das torlose Unentschieden reicht Atlético zum Einzug ins Viertelfinale, weil die Spanier das Hinspiel in Leverkusen 4:2 gewonnen hatten.

Atlético Madrid - Bayer Leverkusen 0:0 (0:0)

Atlético: Oblak - Vrsaljko, Giménez, Godín, Lucas - Koke, Thomas, Saúl Ñíguez, Carrasco (71. Savic) - Griezmann, Correa (65. Gaitán).

Leverkusen: Leno - Hilbert, Jedvaj, Dragovic, Wendell - Bellarabi, Baumgartlinger, Kampl, Brandt (78. Bailey) - Hernández (81. Mehmedi), Volland (88. Aránguiz).

Gelbe Karten: Jedvaj, Baumgartlinger - Giménez, Gaitán.

Schiedsrichter: Sergey Karasev