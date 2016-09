Champions League Das Märchen vom Leverkusener Pech

Roger Schmidt sagte nach dem Unentschieden: "Wir hatten genügend Chancen, um zu gewinnen, was auch verdient gewesen wäre. Wir haben nur einen Schuss aufs Tor bekommen, und der war drin. Das ist schade."

Im Sky-Interview sagte der Leverkusener Coach nach dem Remis: "Ich glaube, der Gegner hat einmal aufs Tor geschossen."

Und auch das hatte Schmidt zu sagen: "Ich bin fassungslos. Das ist sehr schade. Wir lagen verdient in Führung und hätten auch den Sieg verdient. Das ist ein Glücksschuss vom Innenverteidiger, der im Training wahrscheinlich niemals so ein Tor schießt. Der Fußball ist manchmal brutal. Aber wir haben gezeigt, dass mit uns in der Gruppe zu rechnen ist."

Man könnte Schmidt bemitleiden. Wenn diese Aussagen nicht nach drei verschiedenen Champions-League-Spielen getätigt worden wären. Das erste Zitat stammt vom Spiel bei Bate Borisov am 24. November 2015 (1:1). Das zweite äußerte Schmidt nach dem 1:1 gegen die B-Elf des FC Barcelona am 9. Dezember 2015, mit dem Bayer den Achtelfinaleinzug verpasste. Die dritte Aussage tätigte Schmidt jetzt in Monaco, nachdem Leverkusen den späten Ausgleich zum 1:1 kassiert hatte.

Man braucht keine große Kombinationsgabe, um ein Muster in den Champions-League-Auftritten der Werkself zu erkennen. Spätestens wenn zum dritten Mal innerhalb eines Jahrs die gleichen Erklärungen bemüht werden, um Punktverluste zu erklären. Und dabei sind Spiele wie das 4:4 gegen Rom, bei dem Bayer in der Vorsaison einen Zwei-Tore-Vorsprung verspielte, noch gar nicht erwähnt worden. Oder das 2:2 gegen ZSKA Moskau nach 2:0-Führung, das erste Champions-League-Spiel dieser Saison.

In der Bundesliga bisher nur zwei Last-minute-Siege

Bayer hat eine tolle Mannschaft und kann begeisternden Fußball spielen. Aber die Ausbeute der Mannschaft in der Champions League bleibt seit eineinhalb Jahren hinter der Vorstellung zurück, Schmidts Pressing sei der Schlüssel zur europäischen Spitzenklasse. Niemand erwartet von einem Klub wie Bayer den Einzug ins Halbfinale der Champions League. Aber Leverkusen ist inzwischen seit sieben CL-Spielen sieglos.

Auch national blieb die Mannschaft deutlich hinter den Ansprüchen zurück. Die Geschichte vom späten Gegentor in Monaco, das "absolut unverdient" (Sky) fiel, ist eine Seite der Medaille. Die andere sieht so aus, dass Leverkusen seine einzigen Bundesligasiege gegen den HSV und Mainz jeweils erst in der Nachspielzeit sicherte. Selbst im DFB-Pokal beim Fünftligisten SC Hauenstein (2:1) musste bis kurz vor Schluss gezittert werden.

Übermenschliches Pech ist jedenfalls nicht der rote Faden, der sich durch die Saison von Bayer 04 zieht. In einer Champions-League-Gruppe, in der das Fachmagazin "Kicker" die Mannschaft vor der Saison zum Favoriten auf Platz eins erklärte, steht Leverkusen jetzt nur auf Platz drei, und das vor den Spielen gegen den vermeintlich stärksten Gegner Tottenham Hotspur, den aktuellen Tabellenzweiten der Premier League.

Natürlich ist das Achtelfinale noch machbar, die Spurs sind nicht unschlagbar. Aufhören muss für den Erfolg aber die Alibi-Erzählung vom großen Pech und den unverdienten Punktverlusten. Oder verfolgt Schmidt damit eine bestimmte Strategie?

Zumindest erreicht er, dass viele Medien immer noch die Geschichte von den unverdienten Punktverlusten übernehmen. Ein Kollateralschaden dieses Vorgehens könnte aber sein, dass seine Spieler der Erzählung zu viel Glauben schenken.

So sagte Nationalspieler Julian Brandt nach dem 2:2 gegen Moskau: "Das gehört in die Kategorie 'völlig unnötig'. Wir haben es uns selber verbaut. Das ist unerklärlich." Unerklärlich ist eher, warum die Profis mit solchen Thesen immer noch durchkommen.