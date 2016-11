Champions League Leverkusen verspielt Führung in Moskau

Bayer Leverkusen hat es verpasst, sich vorübergehend die Tabellenführung in Gruppe E der Champions League zu sichern. Wie schon im Hinspiel reichte der Mannschaft von Trainer Roger Schmidt eine Führung nicht, um drei Punkte gegen Moskau einzufahren. Kevin Volland hatte für Bayer zwar früh das 1:0 erzielt (16. Minute), doch Bebars Natcho traf per Foulelfmeter zum verdienten Ausgleich (76.).

Mit sieben Punkten steht Bayer nun am vorletzten Spieltag der Gruppenphase auf Platz zwei. Spitzenreiter Monaco (acht Punkte) empfängt am Abend den Dritten Tottenham (vier).

Trotz ungemütlicher äußeren Bedingungen entwickelte sich bei minus sieben Grad Celsius anfangs eine abwechslungsreiche Partie. Bayer agierte gewohnt offensiv und versuchte den Spielaufbau des Gegners mit hohem Pressing zu stören. Dass diese Taktik zwangsläufig Räume zum Kontern bietet, ist bekannt. Auch gegen Moskau dauerte es nur bis zur dritten Minute, bis Leverkusen im Anschluss an einen eigenen Eckball zusehen musste, wie der Gegner schnell umschaltete und gefährlich vor dem Tor von Bernd Leno auftauchte. Doch weil Aleksandr Golowin ein Zuspiel des 18-jährigen Angreifers Fedor Tschalow nicht unter Kontrolle bekam, verpuffte diese Chance. Wenig später scheiterte Golowin aus spitzem Winkel mit einem Schuss am Leverkusener Schlussmann (11.).

Die hochkarätigeren Gelegenheiten erspielte sich in der ersten Halbzeit jedoch der Gast aus Deutschland: Nachdem Hakan Calhanoglu einen Flachschuss zunächst noch knapp neben den langen Pfosten setzte (8.), erzielte Kevin Volland per Aufsetzer aus rund sieben Metern das erste Champions-League-Tor seiner Karriere. Kevin Kampl, der aus einer etwas defensiveren Rolle als zuletzt agierte, hatte den eingelaufenen Volland mit einem gelupften Pass in Szene gesetzt (16.). Für ZSKA-Keeper Igor Akinfejew bedeutete dies, dass er bei seinem 100. Europapokalspiel zum 42. Mal in Folge ein Gegentor hinnehmen musste.

Leverkusener Lethargie lädt Moskau ein

Moskau brauchte in der Folge einige Zeit, um sich vom Rückstand zu erholen. Russlands Nationalspieler Alan Dsagojew vergab gegen nun tiefer stehende Leverkusener die aussichtsreichste Möglichkeit, noch vor der Pause auszugleichen. Sein Drehschuss aus dem Strafraum ging nur Zentimeter über die Querlatte (30.).

Nach dem Seitenwechsel lauerte die Bayer-Elf weiter auf Kontersituationen. Aus einer tieferen Grundordnung heraus warteten sie auf Ballverluste des Gegners. Doch diesen Gefallen tat ihnen der sechsfache Meister Russlands nicht. Einzig der aufmerksame Leno verhinderte mit seinem Eingreifen in der 69. Minute den Ausgleich. Ein Schuss von Golowin aus kürzester Distanz rutschte dem Nationalkeeper zwar durch die Beine, dennoch konnte er den Ball noch vor Überschreiten der Torlinie festhalten.

Kurz darauf war aber auch Leno machtlos: Bayer konnte kaum mehr für Entlastung sorgen, sodass Neu-Nationalspieler Benjamin Henrichs mit einem ungestümen Einsatz einen Strafstoß verursachte, den Natcho sicher verwandelte (76.). In der Folge drängte ZSKA gegen zunehmend indisponierte Leverkusener auf den Siegtreffer, doch der gelang ihnen nicht mehr. Volland hätte den Spielverlauf mit einer Einzelaktion noch auf den Kopf stellen können, doch sein Schlenzer von halbrechts landete am Pfosten (80.).

ZSKA Moskau - Bayer Leverkusen 1:1 (0:1)

0:1 Volland (16.)

1:1 Natcho (76.)

Moskau: Akinfejew - Fernandes, A. Berezutskiy, W. Berezutskiy, Schtschennikow - Wernbloom, Dsagojew (83. Traoré) - Milanov, Natcho, Golowin - Tschalow (90., Strandberg)

Leverkusen: Leno - Jedvaj, Tah, Toprak, Henrichs - Arànguiz, Kampl (90., Mehmedi) - Volland, Brandt (70., Havertz) - Calhanoglu, Hernández (81., Baumgartlinger)

Schiedsrichter: Alberto Undiano Mallenco (Spanien)

Zuschauer: 24.000

Gelbe Karten: Hernández