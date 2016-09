Bayer-Remis gegen Moskau Selbstverliebt und verspielt

Die Stimme von Roger Schmidt klang freundlich, in sanftem Tonfall flossen die Sätze, zwischendurch lächelte der Trainer von Bayer Leverkusen sogar. Die Bilder des 49-Jährigen wirkten, als formuliere hier ein sehr zufriedener Mann ein paar lobende Einschätzungen zu einem höchst erfreulichen Fußballabend.

Wer jedoch während der Pressekonferenz nach dem 2:2 (2:2) gegen ZSKA Moskau den Ton aufdrehte, dem eröffnete sich eine vollkommen andere Welt. Zu hören war ein Roger Schmidt, den die Öffentlichkeit nur sehr selten erlebte, seit er vor gut zwei Jahren sein Amt am Rhein antrat.

"Wir waren sorglos, wir haben aufgehört zu arbeiten und vorne nur noch gemeint, Tore schießen zu müssen", zürnte der Trainer, der sich in der Vergangenheit auch nach den größten Enttäuschungen schützend vor seine Spieler gestellt hatte. Nun reihte er einen krachenden Vorwurf an den nächsten. Nicht emotional, sondern analytisch, was seinen Worten nur noch mehr Gewicht verlieh.

"Man darf die Demut nicht verlieren"

"Man darf die Demut vor dem Spiel nicht verlieren", sagte Schmidt. Es sei seiner Mannschaft in der entscheidenden Phase nur noch darum gegangen, glänzen zu wollen, erklärte er. Bayer hatte den selbstverliebten Fußball einer Mannschaft gespielt, die sich vollkommen verfrüht für einen Champion hält und war an der eigenen Überheblichkeit gescheitert.

Innerhalb von zwei Minuten war aus einem imposant herausgespielten 2:0 ein enttäuschendes 2:2 geworden. Aus einer Mannschaft, die in den Augen von Sportchef Rudi Völler gespielt hatte "wie Bayern oder Barcelona", strategisch durchdacht, technisch brillant und hoch konzentriert, wurde ein Ensemble der Ratlosigkeit.

Im Gegensatz zu den echten Champions-League-Giganten waren die Leverkusener überfordert von ihrem Gefühl der vollkommenen Überlegenheit. "Wir haben uns in einen Rausch reingespielt und ein bisschen überpaced", sagte Torhüter Bernd Leno, der sich an das 4:4 gegen AS Rom aus dem Herbst 2015 erinnert fühlte.

Auch dort hatte Bayer 2:0 geführt, hätte ein drittes Tor schießen müssen, und lag plötzlich 2:4 zurück. Diese Partie zählt zu den Hauptgründen für das Aus in der Gruppenphase der vorigen Saison. Dass die Mannschaft daraus nichts gelernt hat und erneut einer ähnlichen Form des Wahnsinns verfallen ist, ärgerte Roger Schmidt besonders. "Nachdem wir jetzt eine gewisse Zeit durchgemacht und Erfahrungen gesammelt haben, muss man schon von uns erwarten, dass wir mit so einer Situation reifer und souveräner umgehen", sagte er.

Immer wieder die alten Fehler

Doch die Neigung zur Überschwang in Momenten, in denen es besonders gut läuft, hat womöglich weniger mit einem Mangel an Erfahrung zu tun als mit dem Wesen dieses Teams. Mit der Mentalität, die man nicht so einfach wegtrainieren kann. Schmidt benannte sogar einzelne Spieler, die ihn besonders verärgert hatten.

In der Halbzeit wechselte er Hakan Calhanoglu und Chicharito aus, das sei "zwingend" erforderlich gewesen, erläuterte der Trainer: "Weil wir einfach nicht mehr gemacht haben, was wir besprochen hatten." Diese Form der unverblümten Einzelkritik hat es während der vergangenen Jahre in Leverkusen nur sehr selten gegeben, und man kann gespannt sein, wie die betroffenen Spieler auf diesen neuen Ton reagieren.

Tröstlich ist alleine, dass eine halbe Stunde lang zu sehen war, wie Schmidt die Mannschaft im Sommer weiterentwickelt hat. Ein Schwerpunkt der Arbeit in der Vorbereitung lag ja darauf, nicht mehr so sehr auf Balleroberungssituationen zu lauern, sondern auch mit aus der eigenen Hälfte aufgebauten Angriffen Lücken zu finden. Doch emotional machte der wunderbare Fußball der ersten halben Stunde alles nur noch schlimmer. Leno sprach sogar von einer "gefühlten Niederlage", und Schmidt erklärte: "Wenn uns am Ende zwei Punkte fehlen, dann wissen wir, wo wir die verloren haben."

Bayer Leverkusen hat zweifellos viel dazu gelernt in den vergangenen Monaten, ist flexibler geworden, das Ballbesitzspiel wurde deutlich verbessert. In bestimmten Phasen und Momenten gleicht die Werkself tatsächlich einem internationalen Spitzenteam. Aber sie hat eine dunkle Seite, die auch nach den Erfahrungen und Erlebnissen der ersten beiden Schmidt-Jahre noch vorhanden ist. Und diese Erkenntnis ist für Entwickler vom Rhein vermutlich ähnlich schmerzhaft wie die beiden verlorenen Punkte.