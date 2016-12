Sieg gegen Atlético Bayern jubelt dank Lewandowski-Traumtor

Sportlich fehlte der ganz große Reiz, ein Achtungserfolg war es trotzdem: Bayern München hat Atlético Madrid in seinem letzten Gruppenspiel der Champions-League-Vorrunde 1:0 (1:0) besiegt. Auswirkungen auf die Tabelle hatte das Ergebnis nicht, denn die Bayern hatten am fünften Spieltag überraschend in Rostow verloren und damit ein Endspiel um den Gruppensieg gegen Madrid verpasst.

Auf die zweitplatzierten Münchner wird im Achtelfinale ein Gruppensieger warten, Madrid bekommt es mit einem Tabellenzweiten aus der Vorrunde zu tun.

Für das Highlight des Abends sorgte Robert Lewandowski mit einem sehenswerten Freistoß in den linken Winkel (28. Minute). Bereits am vergangenen Freitag war dem Polen beim 3:1-Erfolg in Mainz ein Freistoßtreffer aus ähnlicher Position gelungen.

Trotz der klaren Verhältnisse in der Tabelle entwickelte sich ein interessantes Duell, immerhin ging es auch um 1,5 Millionen Euro Prämie, die von der Uefa pro gewonnenem Gruppenspiel gezahlt werden. Die beiden Trainer Carlo Ancelotti und Diego Simeone nominierten jeweils eine vorzeigbare Auswahl.

Atlético erwischt den besseren Start

Bayern dominierte zwar, doch die Münchner gerieten nach unnötigen Ballverlusten zweimal unter Druck. So kam Madrid in der zehnten Minute zur ersten Großchance, Antoine Griezmann spielte einen sehenswerten Pass an Mats Hummels und David Alaba vorbei auf Yannick Carrasco, dessen Versuch jedoch zu unplatziert war (10.). Sechs Minuten später vergab Carrasco aus kurzer Distanz erneut gegen Manuel Neuer.

Der deutsche Rekordmeister gewann mit der Zeit an Sicherheit und die erste gute Möglichkeit war die Folge: Douglas Costa verpasste die Führung aus spitzem Winkel, im Nachsetzen blieb ein Schuss von Arjen Robben hängen (19.). Das 1:0 gelang stattdessen Lewandowski, der in der 28. Minute einen Freistoß aus 20 Metern ins linke Eck schlenzte. Danach blieb der FC Bayern das bessere Team, die Spanier sorgten kaum noch für Verlegenheit in der Münchner Defensive.

Auch die zweite Hälfte ging an den FCB. Kurz nach Wiederanpfiff sah es nach einer vielversprechenden Chance für die Münchner aus, doch Lewandowski übersah den mitgelaufenen Thiago, der frei auf Torwart Jan Oblak zugelaufen wäre. Danach zögerte Robben bei einem Abschluss zu lange und ließ eine weitere Chance auf die Vorentscheidung ungenutzt (54.).

Atlético-Trainer Simeone schöpfte früh sein Wechselkontingent aus und ließ damit einige seiner Top-Kräfte verschnaufen: Am kommenden Montag trifft der Vierte der spanischen Liga auf seinen Verfolger Villarreal. Trotz der Umstellungen wurde Madrid aber wieder etwas aktiver, für Gefahr sorgte das Team aber nicht mehr.

Ein Tor fiel dafür fast auf der anderen Seite, als Thiago das 2:0 aus drei Metern freistehend verpasste (78.). Es blieb beim knappen Sieg für die Münchner, denen trotz Platz zwei hinter Atlético immerhin eine kleine Revanche für das verlorene Hinspiel (0:1) am ersten Spieltag glückte.

Bayern München - Atlético Madrid 1:0 (1:0)

Tore:

1:0 Robert Lewandowski (28.)

München: Neuer - Rafinha, Hummels, Alaba, Bernat - Thiago, Vidal, Sanches - Robben (83. Kimmich), Lewandowski (80. Müller), Douglas Costa (87. Martinez)

Atlético: Oblak - Vrsaljko, Godín, Savic, Lucas - Saúl, Gabi, Koke (68. Partey), Gaitán (60. Correa) - Griezmann, Carrasco (60. Gameiro)

Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)

Gelbe Karte: Gabi

Zuschauer: 70.000 (ausverkauft)