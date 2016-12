Bayern-Erfolg gegen Atlético Der Vater des Erfolgs

Die Ausgangslage: Bayern gegen Atlético. Klang gut. Seit 2010 stand fünfmal einer von beiden im Champions-League-Finale. Dennoch war es erst der zweite Besuch der Madrilenen in München. Anders als im Mai, als Bayern nach einem 2:1-Sieg im Halbfinale ausschied, ging es diesmal um: nichts. Beide Teams waren bereits fürs Achtelfinale qualifiziert. Sogar die Platzierungen standen bereits fest.

Die Startaufstellungen:

Bayern: Neuer - Rafinha, Hummels, Alaba, Bernat - Renato Sanches, Vidal, Thiago - Robben, Lewandowski, Douglas Costa.

Atlético: Oblak - Vrsajlko, Savic, Godín, Lucas - Koke, Gabi, Saúl, Gaitán - Carrasco, Griezmann.

Das Ergebnis: 1:0 (1:0). Hier geht es zum Spielbericht.

Die erste Hälfte: Die Spielanteile waren so ungleich verteilt, als stünde Defensivpapst Diego Simeone immer noch Ballbesitz-Guru Josep Guardiola gegenüber und nicht dem Pragmatiker Carlo Ancelotti. Die besseren Chancen hatten aber zunächst die Gäste. Yannick Carrasco scheiterte gleich zweimal aus aussichtsreicher Position an Manuel Neuer. Nach und nach wurden aber auch die Bayern gefährlicher. Douglas Costa scheiterte mit einem Schuss aus spitzem Winkel, ehe Robert Lewandowski mit einem direkt verwandelten Freistoß das Tor des Abends erzielte (28. Minute).

Der Herr des ruhenden Balls: Am Freitag in Mainz hatte Lewandowski mit einem wunderschönen Freistoß den 3:1-Endstand für die Bayern erzielt. Ebenso bemerkenswert wie die Schusstechnik des Stürmers war dabei der Umstand gewesen, dass die Kollegen Arjen Robben, Thiago und David Alaba die Ausführung des Standards Lewandowski überlassen hatten. Gegen Atlético fast die gleiche Position, etwas weiter links, aber auch wenige Meter vor dem Strafraum. Wieder durfte Lewandowski schießen, wieder zirkelte er den Ball perfekt in den linken Winkel - und bejubelte anschließend mit Ball unter dem Trikot die Schwangerschaft seiner Frau Anna. Ob Xabi Alonso jemals wieder einen Freistoß für die Bayern ausführen darf?

Die zweite Hälfte: Verglichen mit dem Duell an gleicher Stelle im Mai fehlte dem Spiel heute das gewisse Etwas. Bayern war dominant, aber nicht sehr gefährlich. Und da jeder weitere Treffer nichts an der Konstellation geändert hätte, plätscherte das Match seinem Ende entgegen. Aufregung gab es noch einmal in der 77. Minute, als Thiago nach Vorarbeit von Douglas Costa aus wenigen Metern über die Latte schoss. Am Ende blieb es beim 1:0 - dem 15. Heimsieg des FC Bayern in der Champions League in Folge.

Die Kunst der Schwalbe: Viel Wirbel hatte es am Bundesliga-Wochenende um die dreiste Schwalbe des Leipzigers Timo Werner gegeben. Dass Werner in so jungen Jahren schon so clever fallen kann - Hut ab. Dass Werner aber noch lange nicht auf dem Zenit seines Schaffens angekommen ist, musste er vor dem Fernseher erkennen, als Altmeister Robben von Atlético-Verteidiger Stefan Savic leicht am Arm berührt wurde.

Robben machte noch zwei Schritte in den Strafraum, ging dann mit hoch gerissenen Armen zu Boden. Noch im Fallen drehte sich Robben zum Schiedsrichter um. Soweit, so gut, aber noch nicht Weltklasse. Herausragend wurde Robbens Fall dadurch, dass er gleichzeitig auch noch die "Das-ist-Gelb-Schiri"-Geste anbrachte. Und dann erst unsanft landete. Nur die Kombination aus Naturtalent und harter Arbeit auf dem Trainingsplatz ermöglicht solche Körperbeherrschung.

Sieg oder Platz: Der Modus der Champions-League-Gruppenphase ist bekanntlich nicht gerade eine Garantie für Primetime-Unterhaltung. Normalerweise sorgt in Gruppen, in denen die zwei Topteams schon weiter sind, wenigstens noch der Kampf um Platz eins für seichte Vorabend-Spannung. Bestimmt die Reihenfolge doch, ob man im Achtelfinale auf einen anderen Gruppensieger trifft oder nicht.

Selbst diese Frage ist 2016 aber müßig. Da dürfen vor allem die Fans des FC Arsenal zittern. Ihr Klub war zuletzt sechsmal in Folge im Achtelfinale gescheitert, meist an Barcelona oder Bayern. Jetzt haben die Gunners endlich mal ihre Gruppe gewonnen. Und könnten erneut auf den FC Bayern treffen, wenn am Montag die K.o.-Runde ausgelost wird.