Champions League Bayern bezwingt Rostow deutlich

Bayern München ist erwartungsgemäß mit einem Sieg in die Champions-League-Saison gestartet. Die Mannschaft von Carlo Ancelotti setzte sich 5:0 (2:0) gegen den russischen Klub FK Rostow durch. Robert Lewandowski brachte die Münchner durch einen verwandelten Strafstoß in Führung (28. Minute), Thomas Müller erzielte noch vor der Pause das 2:0 (45.+2). In der zweiten Halbzeit erhöhte Joshua Kimmich mit zwei Treffern auf 4:0 (53., 60.), Juan Bernat erzielte den 5:0-Endstand (90.).

Der deutsche Rekordmeister dominierte die Partie von Beginn an. Doch obwohl die Münchner deutlich mehr Ballbesitz hatten, dauerte es bis zur ersten Torchance: Kimmich schoss einen Freistoß aus spitzem Winkel knapp über das Tor (19.). Rostow verteidigte sehr tief und lauerte auf Konter. Diese spielte das Team von Trainer Ivan Daniliants allerdings schlampig aus.

Anders die Bayern: Lewandowski bekam nach einer Flanke von Müller nicht genügend Druck hinter den Ball, Rostows Torhüter Saslan Dzhanaev parierte den problemlos (21.). Nur zwei Minuten später hatte der polnische Angreifer per Kopf die Chance zur Führung, nach einer schönen Flanke von Kimmich landete sein Versuch jedoch über dem Tor. Kurz darauf machte es Lewandowski besser: Nachdem er von Alexandru Gatcan im Strafraum zu gefoult wurde, verwandelte der Bundesliga-Torschützenkönig der vergangenen Saison den fälligen Elfmeter souverän.

In der Folge spielte weiterhin nur der FC Bayern: Nach einer Ecke von Kimmich verlängerte Lewandowski den Ball auf Mats Hummels, dessen Kopfball Dzhanaev über das Tor lenken konnte. Kurz vor der Halbzeit flankte David Alaba in den Rostower Strafraum, Müller schob die Hereingabe aus elf Metern ins Tor.

Die zweite Hälfte begann mit der einzigen ernsthaften Chance für FK Rostow: César Navas schloss einen Angriff der Russen aus dem Strafraum ab, Neuer hielt den Ball allerdings ohne Probleme fest. Im direkten Gegenzug traf Kimmich nach einer Hereingabe von Douglas Costa zum 3:0. Der Nationalspieler verwandelte eine maßgeschneiderte Flanke von Alaba und erhöhte auf 4:0. Rostows Keeper Dzhanaev konnte einen Distanzschuss von Arturo Vidal an die Latte lenken (62.).

In der Folge verwalteten die Münchner die souveräne Führung. Juan Bernat erzielte in der Schlussminute nach einer Hereingabe von Franck Ribéry den 5:0-Endstand.

Bayern München - FK Rostow 5:0 (2:0)

Tore: 1:0 Lewandowski (28.)

2:0 Müller (45.+2.)

3:0 Kimmich (53.)

4:0 Kimmich (60.)

5:0 Bernat (90.)

Bayern: Neuer - Rafinha, Javi Martínez, Hummels (51. Bernat), Alaba - Vidal, Kimmich - Thiago (71. Sanches) - Müller, Douglas Costa (64. Ribéry) - Lewandowski

Rostow: Dzhanaev - Terentjev, Mevlja, Navas, Granat, Kalachev - Erokhin, Gatcan, Noboa - Azmoun (64. Prepelita), Poloz (46. Doumbia)

Schiedsrichter: Anthony Taylor (England)

Zuschauer: 70.000 (ausverkauft)