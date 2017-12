Erfolg gegen Paris Saint-Germain Starke Bayern werden Gruppenzweiter

Bayern München hat zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase 3:1 (2:0) gegen Paris St. Germain gewonnen. Trotzdem reicht es für die Münchner nur zu Platz zwei in Gruppe B, weil PSG das Hinspiel 3:0 für sich entschieden hatte.

Im Rückspiel in München gingen die Bayern früh in Führung. Eine James-Flanke von links köpfte Kingsley Coman zu Robert Lewandowski, der sich fünf Meter vor dem Tor schnell um die eigene Achse drehte und unbedrängt zum 1:0 einschob (8. Minute). Dani Alves hatte das Abseits aufgehoben. Noch vor der Pause erhöhte Corentin Tolisso per Kopf auf 2:0 (37.). Vorausgegangen war wieder eine schöne Flanke von James vom linken Flügel.

Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste stärker und kamen verdient zum Anschlusstreffer. Beteiligt waren zwei der drei Superstars aus dem überragenden Pariser Sturm-Trio: Edinson Cavani chippte den Ball im Strafraum genau auf den Kopf des einlaufenden Kylian Mbappé, der Bayern-Schlussmann Sven Ulreich aus sieben Metern keine Chance ließ (50.).

In der Folge hatte Paris durch Julian Draxler (60.), Mbappé (61.) und Cavani (62.) Chancen zum Ausgleich, doch das nächste Tor erzielten die Münchner. Nach schöner Vorarbeit von Coman traf erneut Tolisso, der vom Elfmeterpunkt einschob (69.). Zu mehr reichte es für die Bayern nicht.

Damit droht den Münchnern im Achtelfinale ein starker Gegner. Neben PSG stehen Manchester United, AS Rom, der FC Barcelona und Manchester City bereits als Gruppensieger fest.

Bayern München - Paris Saint-Germain 3:1 (2:0)

1:0 Lewandowski (8.)

2:0 Tolisso (37.)

2:1 Mbappé (50.)

3:1 Tolisso (69.)

Bayern: Ulreich - Alaba (85. Rafinha), Hummels, Süle, Kimmich - Rudy, Tolisso - Ribéry (67. Müller), James (83. Vidal), Coman - Lewandowski

PSG: Areola - Kurzawa, Silva (72. Kimpembe), Marquinhos, Alves - Draxler (90.+1 Lo Celso), Rabiot, Verratti - Neymar, Cavani, Mbappé

Schiedsrichter: Cüneyt Çakir (Türkei)

Zuschauer: 72.000 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Kimmich, James, Tolisso, Rudy / Marquinhos, Draxler