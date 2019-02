Der deutsche Rekordmeister darf weiter auf den Einzug ins Champions-League-Viertelfinale hoffen. Im Achtelfinal-Hinspiel beim FC Liverpool erkämpfte der FC Bayern ein 0:0. Die Münchner zeigten eine gute Leistung an der Anfield Road und vermieden schwere individuelle Fehler wie zuletzt beim knappen Bundesliga-Erfolg gegen Augsburg.

Die Bayern verpassten bei den Reds jedoch das wichtige Auswärtstor, damit ist die Ausgangslage vor dem Rückspiel (13. März) gegen den Tabellenzweiten der englischen Premier League tückisch.

Allerdings ist das Ergebnis auch besser als viele erwartet haben, zumal der FC Bayern mit Personalproblemen angereist war: Neben dem erkrankten Jérôme Boateng musste der Klub auch auf den zuletzt starken Leon Goretzka verzichten, er hatte sich am Mittwochmorgen mit einer Sehnenreizung abgemeldet. Thomas Müller fehlte genauso wie Liverpools Star-Verteidiger Virgil van Dijk gesperrt.

Durch den Ausfall des Niederländers und des verletzten Dejan Lovren rückte der frühere Schalker Joel Matip in die Liverpooler Innenverteidigung - und dort geriet er gleich mehrfach in den Mittelpunkt: In der 13. Minute lenkte er eine Hereingabe von Serge Gnabry gefährlich auf das eigene Tor. Drei Minuten später verstolperte er einen Pass von Torwart Alisson, danach schoss Kingsley Coman ins Außennetz.

Kimmich fehlt im Rückspiel

Der FC Bayern war stark im Pressing und geriet gegen das Team von Trainer Jürgen Klopp erst gegen Ende der ersten Hälfte stärker unter Druck. Sadio Mané vergab in dieser Phase eine der besten Offensivszenen, als er aus knapp acht Metern die Führung verpasste (38.). Die Engländer kamen nun zu deutlich mehr Abschlüssen, aber sie konnten das Tempo nicht mit in die zweite Hälfte nehmen - auch weil die Bayern-Defensive um die starken Javi Martínez und Mats Hummels gut verteidigte.

Kurz vor Abpfiff scheiterte Mané mit einem Kopfball an Torwart Manuel Neuer, Gnabry hatte mit einem Fernschuss in der 59. Minute die beste Münchner Angriffsszene im zweiten Abschnitt.

Im Rückspiel in München (13. März, 21 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sky) wird Joshua Kimmich wegen seiner dritten Gelben Karte im laufenden Wettbewerb fehlen, auch Müller muss dann noch aussetzen. Van Dijk hingegen kehrt bei Liverpool zurück.

FC Liverpool - Bayern München 0:0

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson - Wijnaldum, Henderson, Keita (76. Milner) - Salah, Firmino (76. Origi), Mané

München: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Martínez, Thiago - Gnabry (90+1. Rafinha), James (88. Sanches), Coman (81. Ribéry) - Lewandowski.

Schiedsrichter: Rocchi (Italien)

Gelbe Karten: Henderson / Kimmich

Zuschauer: 50.000 (ausverkauft)